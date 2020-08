Pronostici Baseball Americano MLB: Texas Rangers-Seattle Mariners e partite del 11 agosto 2020

Texas Rangers-Seattle Mariners non sarà il massimo della vita in questa stagione di Baseball Americano MLB 2020, ma è una partita interessante per la nostra free pick del martedì.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 11 Agosto 2020

⚾️Torono Blue Jays-Miami Marlins

📌Blue Jays: Hyun-Jin Ryu (1-1, 5.14 ERA, 1.50 WHIP)

📌Marlins: Elieser Hernandez (0-0, 0.00 ERA, 0.69 WHIP)

📝I Blue Jays sono Under 5-0 nelle ultime partite.

⚾️Cincinnati Reds-Kansas City Royals

📌Reds: Luis Castillo (0-2, 4.76 ERA, 1.41 WHIP)

📌Royals: Kris Bubic (0-2, 3.60 ERA, 1.00 WHIP)

📝Over 4-0 negli ultimi interleague start di Castillo con i Reds.

⚾️NY Yankees-Atlanta Braves

📌Yankees: Jordan Montgomery (1-1, 5.59 ERA, 1.34 WHIP)

📌Braves: Touki Toussaint (0-0, 6.08 ERA, 1.20 WHIP)

📝Gli Yankees sono 5-1 nei precedenti contro i Braves.

⚾️Philadelphia Phillies-Baltimore Orioles

📌Phillies: Zack Wheeler (2-0, 2.08 ERA, 1.15 WHIP)

📌Orioles: Alex Cobb (1-1, 2.51 ERA, 1.12 WHIP)

📝I Phillies sono 5-0 nei precedenti contro gli Orioles.

⚾️NY Mets-Washington Nationals

📌Mets: Rick Porcello (1-1, 6.92 ERA, 1.77 WHIP)

📌Nationals: Max Scherzer (0-1, 3.29 ERA, 1.32 WHIP)

📝I Nationals sono 2-6 negli ultimi viaggi a Citi Field di NYM.

⚾️Cleveland Indians-Chicago Cubs

📌Indians: Adam Plutko (1-0, 2.57 ERA, 0.86 WHIP)

📌Cubs: Jon Lester (1-0, 0.82 WHIP 0.55 WHIP)

📝I Cubs sono 4-1 negli ultimi viaggi a Cleveland.

⚾️Detroit Tigers-Chicago White Sox

📌Tigers: Tyler Alexander (1-0, 1.17 ERA, 0.65 WHIP)

📌White Sox: Gio Gonzalez (0-1, 7.71 ERA, 2.31 WHIP)

📝I White Sox sono 6-1 nelle ultime trasferte e 11-5 negli ultimi precedenti contro i Tigers.

⚾️Boston Red Sox-Tampa Bay Rays

📌Red Sox: Martin Perez (2-1, 3.45 ERA, 1.34 WHIP)

📌Rays: Andrew Kittredge (0-0, 2.35 ERA, 1.17 WHIP)

📝I Rays sono Over 10-1 negli ultimi viaggi a Fenway Park di Boston.

⚾️Milwaukee Brewers-Minnesota Twins

📌Brewers: Josh Lindblom (1-0, 4.15 ERA, 1.27 WHIP)

📌Twins: Tyler Clippard (0-0, 1.17 ERA, 0.78 WHIP)

📝I Twins sono 6-1 negli ultimi interleague games.

⚾️Colorado Rockies-Arizona Diamondbacks

📌Rockies: Kyle Freeland (2-0, 2.41 ERA, 1.07 WHIP)

📌Diamondbacks: Zac Gallen (0-0, 2.81 ERA, 1.25 WHIP)

📝I Diamondbacks sono 2-6 negli ultimi viaggi a Coors Field in Colorado.

⚾️Texas Rangers-Seattle Mariners

📌Rangers: Mike Minor (0-3, 6.89 ERA, 1.34 WHIP)

📌Mariners: Marco Gonzales (2-1, 3.06 ERA, 0.74 WHIP)

📝I Mariners sono Over 7-0-1 nelle ultime trasferte.

⚾️Houston Astros-San Francisco Giants

📌Astros: Brandon Bielak (2-0, 0.87 ERA, 1.16 WHIP)

📌Giants: Tyler Anderson (0-1, 2.19 ERA, 1.46 WHIP)

📝I Giants sono Over 7-0 negli ultimi interleague games e Over 5-2 negli ultimi viaggi a Houston.

⚾️LA Angels-Oakland Athletics

📌Angels: Dylan Bundy (2-1, 2.08 ERA, 0.60 WHIP)

📌Athletics: Mike Fiers (1-0, 5.63 ERA, 1.31 WHIP)

📝Gli Athletics sono 10-3 nei precedenti contro LAA.

⚾️LA Dodgers-San Diego Padres

📌Dodgers: Ross Stripling (3-0, 4.00 ERA, 1.00 WHIP)

📌Padres: Garrett Richards (0-1, 4.60 ERA, 1.21 WHIP)

📝Dodgers e Padres sono Over 5-2-1 negli ultimi precedenti.

Free pick MLB 11-08-2020

⚾️Texas Rangers-Seattle Mariners: MARINERS OVER 3.5 TEAM TOTAL RUNS @1.74 (stake 1)

I Mariners arrivano dal 5-3 sui Rockies e dal 10-2 di ieri qui in Texas. Anche oggi potranno segnare almeno 4 runs. Seattle sta andando meglio del previsto e oggi potrebbe fare lo scherzetto ancora una volta ai Rangers con Marco Gonzales al via (la vittoria di Seattle si gioca @2.42, attenzione anche al strikeouts di Gonzalez quando uscirà la linea). La mia giocata è però Over team total runs per i Mariners che sfidano Mike Minor che ha iniziato molto male la stagione (0-3, 6.89 ERA, 1.34 WHIP) e ha un 4.73 ERA in carriera contro Seattle. A questo aggiungiamo anche il pessimo lavoro del bullpen di Texas (5.19 ERA).

