Pronostici Baseball Americano MLB: Cleveland Indians-Chicago Cubs e partite del 12 agosto 2020

Andiamo a vedere le sfide in programma questo mercoledì 12 agosto 2020 per quanto riguarda i pronostici sul Baseball Americano MLB. La nostra free pick si concentra su Cleveland Indians-Chicago Cubs.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 6 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 12 Agosto 2020

⚾️Detroit Tigers-Chicago White Sox

📌Tigers: Matthew Boyd (0-1, 9.20 ERA, 1.91 WHIP)

📌White Sox: Dylan Cease (2-1, 4.05 ERA, 1.50 WHIP)

📝I White Sox sono 7-1 nelle ultime trasferte e 12-5 nei precedenti contro i Tigers

⚾️Colorado Rockies-Arizona Diamondbacks

📌Rockies: Antonio Senzatela (3-0, 2.65 ERA, 1.18 WHIP)

📌Diamondbacks: Luke Weaver (0-3, 12.19 ERA, 2.13 WHIP)

📝I Diamondbacks sono 3-7 negli ultimi viaggi a Coors Field in Colorado.

⚾️LA Angels-Oakland Athletics

📌Angels: Griffin Canning (0-2, 3.14 ERA, 1.60 WHIP)

📌Athletics: Chris Bassitt (1-0, 1.08 ERA, 0.90 WHIP)

📝Gli Athletics sono 10-4 nei precedenti contro gli Angels.

⚾️Cleveland Indians-Chicago Cubs

📌Indians: Carlos Carrasco (2-1, 2.50 ERA, 1.00 WHIP)

📌Cubs: Kyle Hendricks (2-1, 3.54 ERA, 0.93 WHIP)

📝I Cubs sono 5-1 negli ultimi viaggi a Cleveland.

⚾️Toronto Blue Jays-Miami Marlins

📌Blue Jays: Nate Pearson (0-0, 2.70 ERA, 0.90 WHIP)

📌Marlins: Jordan Yamamoto (0-0, 9.00 ERA, 1.50 WHIP)

📝I Marlins sono 1-6 negli ultimi precedenti contro i Blue Jays (0-4 a Toronto).

⚾️Cincinnati Reds-Kansas City Royals

📌Reds: Wade Miley (0-1, 27.00 ERA, 3.60 WHIP)

📌Royals: Brad Keller (0.00 ERA, 1.00 WHIP)

📝I Royals sono Under 4-0 in trasferta con Keller starter e Under 4-1 negli ultimi viaggi a Cincinnati.

⚾️NY Yankees-Atlanta Braves

📌Yankees: Masahiro Tanaka (0-0, 1.17 ERA, 0.78 WHIP)

📌Braves: Huascar Ynoa (0-0, 3.86 ERA, 0.86 WHIP)

📝I Braves sono 1-10 in trasferta da underdog e 1-6 nei precedenti contro gli Yankees.

⚾️Philadelphia Phillies-Baltimore Orioles

📌Phillies: Zach Eflin (0-0, 0.00 ERA, 1.25 WHIP)

📌Orioles: Wade LeBlanc (1-0, 6.91 ERA, 1.19 WHIP)

📝Gli Orioles sono 1-5 nei precedenti contro i Phillies.

⚾️NY Mets-Washington Nationals

📌Mets: Walker Lockett (--)

📌Nationals: Anibal Sanchez (0-2, 7.84 ERA, 1.94 WHIP)

📝I Nationals sono 4-2 nei precedenti contro i Mets.

⚾️Houston Astros-San Francisco Giants

📌Astros: Zack Greinke (0-0, 3.00 ERA, 1.00 WHIP)

📌Giants: Trevor Cahill (--)

📝I Giants sono 1-6 nei precedenti contro gli Astros.

⚾️Boston Red Sox-Tampa Bay Rays

📌Red Sox: Zack Godley (0-1, 3.97 ERA, 1.50 WHIP)

📌Rays: Blake Snell (0-0, 3.38 ERA, 1.38 WHIP)

📝I Red Sox sono 0-7 in casa da underdog. I Rays sono 11-1 negli ultimi viaggi a Fenway Park.

⚾️Texas Rangers-Seattle Mariners

📌Rangers: Jordan Lyles (1-1, 5.56 ERA, 1.50 WHIP)

📌Mariners: Taijuan Walker (1-2, 5.79 ERA, 1.21 WHIP)

📝I Rangers sono 5-1 in casa, I Mariners sono 5-11 negli ultimi viaggi in Texas.

⚾️LA Dodgers-San Diego Padres

📌Dodgers: Tony Gonsolin (0-0, 0.00 ERA, 0.50 WHIP)

📌Padres: Zach Davies (2-1, 2.87 RA, 0.83 WHIP)

📝I Padres sono Under 9-2 negli ultimi viaggi al Dodger Stadium

Free pick MLB 12-08-2020

⚾️Cleveland Indians-Chicago Cubs: UNDER 4.5 PRIMI 5 INNING @1.78 (stake 1)

Questa giocata sta ripagando perché Cleveland ha sempre uno dei peggiori attacchi MLB in runs segnate, media battuta ed OPS, e giocando Under sui primi 5 inning evitiamo anche il discutibile bullpen di Chicago anche se ieri i Cubs hanno vinto 7-1 proprio grazie al finale, dopo un misero 1-0 nei primi 5 inning. Andiamo ancora con un punteggio basso in F5, anche se l'attacco di Chicago è pericoloso. Si troverà però di fronte Carlos Carrasco (2-1, 2.50 ERA, 1.00 WHIP) tornato davvero bene nel 2020 dopo aver saltato buona parte del 2019 per leucemia. Carrasco ha anche ottimi precedenti contro i Cubs che però risponderanno con Kyle Hendricks (2-1, 3.54 ERA, 0.93 WHIP) che in stagione nonostante la brutta prova contro i Reds, ha solidi numeri. Speriamo che questi due starter mantengano fede a questi numeri.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.