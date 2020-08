Pronostici Baseball Americano MLB: New York Yankees-Tampa Bay Rays e partite del 18 agosto 2020

Continua la stagione di Baseball Americano MLB anche se contagi e rinvii per Covid non stanno mancando (oggi è stata posticipata la serie tra Royals-Reds). La nostra free pick si concentra sul big match di AL East: New York Yankees-Tampa Bay Rays.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 18 Agosto 2020

⚾️NY Yankees-Tampa Bay Rays: YANKEES @2.13 (stake 0.5)

Allo Yankee Stadium i Bronx Bombers da sfavoriti mi sento in dovere di provarli in questa importante sfida di AL East dove cercheranno di rimarcare la superiorità su Tampa che lo scorso anno ha tenuto un record di 2-8 qui e i Bronx Bombers qui cercheranno di riscattare le 3 sconfitte in 4 partite a Tropicana ad inizio mese. In particolare Blake Snell (1-0, 2.08 ERA, 1.15 WHIP) ha sempre faticato in 6 start nella grande mela (6.20 ERA ,1.50 WHIP) mentre Masahiro Tanaka (0-0, 2.31 ERA, 1.11 WHIP) ha tenuto un ottimo rendimento in casa nel 2019 (8-3, 3.10 ERA) oltre ad essere 10-4, 3.07 ERA in carriera contro i Rays. I due si sono affrontati nella serie di inizio mese a Tampa e la spuntò Snell nel 1-0 finale, anche se Tanaka lanciò per 5 inning senza run concesse e il bullpen degli Yankees è sempre affidabilissimo. I Bronx Bombers sono senza LeMahieu, Judge e Stanton in lineup ma in casa segnano comunque 7.09 runs. Anche l'attacco di Tampa non è male con le sue 5.26 runs. Se gli Yankees hanno qualche assenza in attacco, anche i Rays hanno qualche problema nel loro punto di forza, il bullpen dove ci sono molti giocatori chiave indisponibili. Questa notizia è ottima sia per Over che per la vittoria Yankees, che continuo a preferire anche se a mezzo stake visto che come detto tutte le assenze sono punti interrogativi, oltre a Snell che rimane comunque un ottimo pitcher che sembra aver iniziato con ben altro piglio il 2020. NYY è 35-13 nei precedenti in casa contro Tampa degli ultimi 5 anni.

