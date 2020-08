Pronostici Baseball Americano MLB: Boston Red Sox-Philadelphia Phillies e partite del 19 agosto 2020

Oggi sono in programma ben 17 partite di Baseball Americano MLB visto che ci dovrebbe essere un doppio doubleheader con i recuperi di Chicago Cubs-St.Louis Cardinals e Kansas City Royals-Cincinnati Reds.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 19 Agosto 2020

La sfida su cui ci concentriamo oggi per la free pick è Boston Red Sox-Philadelphia Phillies in campo alle 19.35 italiane, ma la giornata di MLB inizierà anche prima, alle 19.05 con Baltimore Orioles-Toronto Blue Jays. Nella notte continua l'interessante serie di AL East tra NY Yankees-Tampa Bay Rays, dopo che ieri i Rays hanno vinto 6-3 con Snell. Oggi i Bronx Bombers cercheranno la rivincita con al via Gerrit Cole che sta incantando anche la grande mela dopo Houston.

⚾️Boston Red Sox-Philadelphia Phillies: PHILLIES PRIMI 5 INNING @1.66 (stake 1)

Oggi lavoro molto in F5 e anche qui gioco sui Phillies avanti nei primi 5 inning. Boston sta passando una stagione da incubo e rischia di perdere la 10° di fila (41-86 di punteggio totale nella striscia perdente) e oggi parte il rookie Kyle Hart (0-1, 22.50 ERA) che è solo al 2° start in MLB e nel primo ha concesso ben 7 runs in soli 2 innings. Anche l'attacco dei Red Sox, e soprattutto il bullpen stanno facendo pena. Il bullpen peggiore della lega rimane però quello dei Phillies quindi evitiamo il finale di partita e concentriamoci sui primi 5 inning con Jake Arrieta (1-2, 4.02 ERA, 1.21 WHIP) che non è partito benissimo ma rimane comunque un pitcher ovviamente più esperto e superiore rispetto ad Hart, e rispetto ad Hart avrà anche l'aiuto di uno dei migliori attacchi della lega, quello dei Phillies. Da giocare su Bet365 (avremo il rimborso in caso di pareggio).

