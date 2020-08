Pronostici Baseball Americano MLB: Kansas City Royals-Minnesota Twins e partite del 21 agosto 2020

Andiamo a vedere le analisi, i pitcher e le statistiche più importanti delle 15 partite di Baseball Americano MLB, concentrandoci su per la nostra free pick del 21 agosto 20202.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 21 Agosto 2020

⚾️Washington Nationals-Miami Marlins

📌Nationals: Patrick Corbin (2-1, 3.91 ERA, 1.17 WHIP)

📌Marlins: Elieser Hernandez (0-0, 1.84 ERA, 0.75 WHIP)

📝I Nationals arrivano da 7 Over consecutivi.

⚾️Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays

📌Rays: Ryan Yarbrough (0-2, 4.13 ERA, 1.25 WHIP)

📌Blue Jays: Matt Shoemaker (0-1, 5.23 ERA, 1.02 WHIP)

📝I Blue Jays sono 37-81 negli ultimi viaggi a Tampa Bay.

⚾️Pittsburgh Pirates-Milwaukee Brewers

📌Pirates: Chad Kuhl (0-1, 3.21 ERA, 1.00 WHIP)

📌Brewers: Adrian Houser (1-1, 3.27 ERA, 1.18 WHIP)

📝I Brewers sono 0-5 negli ultimi opener di serie.

⚾️Cleveland Indians-Detroit Tigers

📌Indians: Adam Plutko (1-1, 3.95 ERA, 1.24 WHIP)

📌Tigers: Michael Fulmer (0-0, 7.56 ERA, 2.04 WHIP)

📝I Tigers sono 1-11 contro squadre con record vincente e con Fulmer al via.

⚾️Atlanta Braves-Philadelphia Phillies

📌Braves: Max Fried (3-0, 1.24 ERA, 0.90 WHIP)

📌Phillies: Aaron Nola (2-1, 2.05 ERA, 0.65 WHIP)

📝I Phillies sono 4-10 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

⚾️Baltimore Orioles-Boston Red Sox

📌Orioles: John Means (0-1, 10.57 ERA, 1.30 WHIP)

📌Red Sox: Colten Brewer (0-1, 4.50 ERA, 1.64 WHIP)

📝I Red Sox sono Under 5-0-1 nelle ultime partite da favoriti.

⚾️Kansas City Royals-Minnesota Twins

📌Royals: Danny Duffy (1-2, 4.44 ERA, 0.95 WHIP)

📌Twins: Jake Odorizzi (0-0, 5.14 ERA, 1.29 WHIP)

📝I Royals sono Under 7-0 da underdog e Under 5-0 nei precedenti contro i Twins.

⚾️St.Louis Cardinals-Cincinnati Reds

📌Cardinals: Dakota Hudson (0-2, 5.40 ERA, 1.32 WHIP)

📌Reds: Anthony DeSclafani (1-1, 6.23 ERA, 1.31 WHIP)

📝I Reds sono 1-5 nei precedenti contro i Cardinals.

⚾️Chicago Cubs-Chicago White Sox

📌Cubs: Jon Lester (2-0, 2.74 ERA, 0.87 WHIP)

📌White Sox: Dallas Keuchel (3-2, 3.07 ERA, 1.06 WHIP)

📝I Cubs sono avanti 9-4 negli ultimi precedenti contro i White Sox (7-3 a Wrigley Field).

⚾️Seattle Mariners-Texas Rangers

📌Mariners: Nick Margevicius (0-1, 3.14 ERA, 0.91 WHIP)

📌Rangers: Kolby Allard (5.25 ERA, 1.33 WHIP)

📝I Rangers arrivano da 5 Over consecutivi. I Mariners sono Over 4-0 negli opener di serie.

⚾️San Diego Padres-Houston Astros

📌Padres: Garrett Richards (1-1, 3.45 ERA, 1.22 WHIP)

📌Astros: Lance McCullers Jr. (2-1, 5.47 ERA, 1.22 WHIP)

📝Gli Astros sono Over 4-0 con McCullers al via e Over 5-1 negli ultimi viaggi a Petco Park.

⚾️Oakland Athletics-LA Angels

📌Athletics: Mike Fiers (2-1, 5.96 ERA, 1.48 WHIP)

📌Angels: Andrew Heaney (1-1, 4.74 ERA, 1.30 WHIP)

📝Gli Angels sono Over 7-0-1 dopo una sconfitta e Over 7-3 negli ultimi viaggi al Coliseum.

⚾️LA Dodgers-Colorado Rockies

📌Dodgers: Walker Buehler (0-0, 5.21 ERA, 1.16 WHIP)

📌Rockies: Jon Gray (1-2, 5.74 ERA, 1.20 WHIP)

📝I Rockies sono 14-40 negli ultimi viaggi al Dodger Stadium.

⚾️San Francisco Giants-LA Angels

📌Giants: Trevor Cahill (0-0, 1.59 ERA, 1.59 WHIP)

📌Angels: Robbie Ray (1-2, 8.59 ERA, 1.91 WHIP)

📝I Diamondbacks sono 8-2 negli ultimi viaggi a San Francisco.

⚾️NY Mets-NY Yankees

📝Posticipata la sfida di NY.

Free Pick MLB 21-08-2020

⚾️Kansas City Royals-Minnesota Twins: TWINS @1.72 (stake 1)

La quota ospite sta scendendo in fretta (l'avevo adocchiata poco sotto @1.80). Minnesota è superiore a KC in attacco ma anche nella rotazione e sul bullpen. Al via Jake Odorizzi (0-0, 5.14 ERA, 1.29 WHIP) non è un problema, anzi lo preferisco comunque a Danny Duffy (1-2, 4.44 ERA, 0.95 WHIP), anche se Odorizzi non ha iniziato bene questa stagione e ha avuto anche problemi fisici, anche se la scorsa settimana ha portato i suoi alla vittoria contro i Royals (2 runs e 6 strikeouts in 4 IP) che aveva affrontato anche al debutto stagionale. Mi aspetto un Odorizzi in crescita nelle prossime settimane. In quelle 2 sfide dall'altra parte c'era sempre Duffy che in tutto ha giocato 9 IP con 6 runs concesse (7.16 ERA negli ultimi 5 start contro Minnesota).

