Pronostici Baseball Americano MLB: Houston Astros-LA Angels e partite del 24 agosto 2020

Inizia una nuova settimana di questa corta regular-season di Baseball Americano MLB che ci sta regalando molte sorprese. Andiamo a vedere i pitcher e le statistiche di tutte le partite, approfondendo Houston Astros-LA Angels che è la nostra free pick quotidiana.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 6 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 24 Agosto 2020

⚾️Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays

📌Rays: Blake Snell (2-0, 3.00 ERA, 1.17 WHIP)

📌Blue Jays: Tanner Roark (2-1, 4.76 ERA, 1.71 WHIP)

📝I Blue Jays sono 38-83 negli ultimi viaggi al Tropicana Field di Tampa Bay.

⚾️Washington Nationals-Miami Marlins

📌Nationals: Austin Voth (0-2, 5.00 ERA, 1.50 WHIP)

📌Marlins: Pablo Lopez (2-1, 2.42 ERA, 1.16 WHIP)

📝I Marlins sono Over 8-0 contro pitcher destri.

⚾️Detroit Tigers-Chicago Cubs

📌Tigers: Casey Mize (0-0, 6.23 RA, 1.62 WHIP)

📌Cubs: Alec Mills (2-2, 4.76 ERA, 1.10 WHIP)

📝I Tigers sono 2-12 negli interleague home games e sono 9-50 in casa contro lanciatori destri.

⚾️Cleveland Indians-Minnesota Twins

📌Indians: Aaron Civale (3-2, 2.91 ERA, 0.97 WHIP)

📌Twins: Kenta Maeda (3-0m 2.27 ERA, 0.63 WHIP)

📝I Twins sono 5-2 negli ultimi viaggi a Progressive Field di Cleveland.

⚾️Texas Rangers-Oakland Athletics

📌Rangers: Lance Lynn (3-0, 1.37 ERA, 0.81 WHIP)

📌Athletics: Jesus Luzardo (2-0, 3.67 ERA, 1.37 WHIP)

📝I Rangers arrivano da 8 sconfitte di fila. Gli Athletics sono 4-0 negli ultimi viaggi in Texas.

⚾️Milwaukee Brewers-Cincinnati Reds

📌Brewers: Brett Anderson (1-2, 3.71 ERA, 1.35 WHIP)

📌Reds: Trevor Bauer (3-0, 0.68 ERA, 0.57 WHIP)

📝I Reds sono Over 7-2 negli ultimi viaggi a Milwaukee.

⚾️St.Louis Cardinals-Kansas City Royals

📌Cardinals: Jack Flaherty (1-0, 3.12 ERA, 1.04 WHIP)

📌Royals: Brad Keller (3-0, 0.00 ERA, 0.91 WHIP)

📝I Royals sono 1-6 nei precedenti contro i Cardinals.

⚾️Houston Astros-LA Angels

📌Astros: Framber Valdez (2-2, 1.72 ERA, 1.09 WHIP)

📌Angels: Patrick Sandoval (0-3, 5.40 ERA, 1.30 WHIP)

📝Gli Angels sono 16-35 negli ultimi viaggi a Minute Maid Park di Houston.

⚾️Arizona Diamondbacks-Colorado Rockies

📌Diamondbacks: Merrill Kelly (2.59 ERA, 0.99 WHIP)

📌Rockies: Ryan Castellani (0-1, 3.77 ERA, 0.98 WHIP)

📝I Rockies sono 0-8 nelle partite da underdogs.

Free Pick MLB 24-08-2020

⚾️Houston Astros-LA Angels: ASTROS @1.65 (stake 1)

Gli Astros rientrano a Minute Maid Park (record di 10-4) dopo il deludente sweep perdente a San Diego (ieri non è bastato neanche Greinke). Gli Angels hanno perso 2 partite su 3 ad Oakland con l'attacco che sta faticando. Ieri è arrivato un home run di Shohei Ohtani che ha messo fine ad un incubo da 0-19 in battuta in precedenza, e anche Anthony Rendon sta facendo davvero male anche per via di una condizione fisica non al 100%. Anche Houston sta faticando in attacco per via delle assenze (Alex Bregman out, Yordan Alvarez in forse) ma rimane comunque meglio di LAA con 5.22 runs segnate di media, mentre gli Angels fanno anche peggio con 4.54 runs segnate. Al via per i padroni di casa c'è Framber Valdez (2-2, 1.72 ERA) che arriva da 2 vittorie e il 2 agosto ha concesso 1 runs in 6.1 IP agli Angels che risponderanno con Patrick Sandoval (0-3, 5.40 ERA) che invece arriva da 2 brutte prove (9 runs in 10 IP) con le sconfitte contro Giants e Dodgers. Sandoval ha sfidato 2 volte gli Astros lo scorso anno da rookie (0-1, 5.68 ERA). Valdez invece ha un uno 2.78 RA in 7 partite (3 start) contro LAA.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.