Pronostici Baseball Americano MLB: Oakland Athletics-Houston Astros e partite del 28 agosto 2020

In MLB si dovrebbe giocare (a differenza di NBA e NHL che riprendono i playoffs da sabato) e siamo andati ad analizzare le sfide in programma oggi, con un consiglio su Oakland Athletics-Houston Astros.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 6 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 28 Agosto 2020

⚾️NY Yankees-NY Mets

📌Yankees: Jordan Montgomery (2-1, 4.66 ERA, 1.09 WHIP)

📌Mets: Michael Wacha (1-2, 6.43 ERA, 1.64 WHIP)

📝Mets e Yankees sono Over Over 5-2 negli ultimi precedenti.

⚾️Detroit Tigers-Minnesota Twins

📌Tigers: Matthew Boyd (0-0, 8.48 ERA, 1.74 WHIP)

📌Twins: Jose Berrios (0-0, 4.75 ERA, 1.47 WHIP)

📝I Twins sono 20-7 negli ultimi viaggi a Detroit.

⚾️Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles

📌Blue Jays: Hyun-Jin Ryu (0-0, 3.19 ERA, 1.03 WHIP)

📌Orioles: Tommy Milone (0-0, 3.99 ERA, 1.26 WHIP)

📝Over 6-2-2 negli ultimi precedenti tra Blue Jays e Orioles.

⚾️Philadelphia Phillies-Atlanta Braves

📌Phillies: Zack Wheeler (3-0, 2.76 ERA, 1.10 WHIP)

📌Braves: Robbie Erlin (0-0, 5.14 ERA, 1.07 WHIP)

📝I Braves sono 1-12 in trasferta da underdogs.

⚾️Miami Marlins-Tampa Bay Rays

📌Marlins: Elieser Hernandez (0-0, 3.04 ERA, 0.97 WHIP)

📌Rays: Ryan Yarbrough (0-2, 4.45 ERA, 1.32 WHIP)

📝I Rays hanno vinto gli ultimi 5 precedenti contro i Marlins.

⚾️Cincinnati Reds-Chicago Cubs

📌Reds: Tyler Mahle (0-1, 4.41 ERA, 1.35 WHIP)

📌Cubs: Kyle Hendricks (3-3, 3.55 ERA, 1.00 WHIP)

📝I Cubs sono Over 5-0 in trasferta con Hendricks starter.

⚾️Boston Red Sox-Washington Nationals

📌Red Sox: Martin Perez (2-3, 3.45 ERA, 1.18 WHIP)

📌Nationals: Max Scherzer (2-1, 4.31 ERA, 1.40 WHIP)

📝Nationals e Red Sox sono Over 13-5 negli ultimi precedenti.

⚾️Texas Rangers-LA Dodgers

📌Rangers: Mike Minor (0-5, 6.75 ERA, 1.40 WHIP)

📌Dodgers: Dustin May (1-1, 2.79 ERA, 1.17 WHIP)

📝I Dodgers sono 5-0 negli ultimi precedenti contro i Rangers.

⚾️Chicago White Sox-Kansas City Royals

📌White Sox: Reynaldo Lopez (0-1, 13.50 ERA, 2.00 WHIP)

📌Royals: Danny Duffy (2-2, 3.99 ERA, 0.99 WHIP)

📝White Sox e Royals sono Over 7-1-1 negli ultimi precedenti.

⚾️Milwaukee Brewers-Pittsburgh Pirates

📌Brewers: Corbin Burnes (0-0, 3.42 ERA, 1.18 WHIP)

📌Pirates: Derek Holland (1-1, 6.17 ERA, 1.41 WHIP)

📝I Pirates sono 31-81 negli ultimi viaggi a Milwaukee.

⚾️St.Louis Cardinals-Cleveland Indians

📌Cardinals: Daniel Ponce de Leon (0-2, 5.25 ERA, 1.50 WHIP)

📌Indians: Triston McKenzie (1-0, 1.50 ERA, 0.50 WHIP)

📝Cardinals e Indians sono Under 9-2-1 negli ultimi precedenti.

⚾️Colorado Rockies-San Diego Padres

📌Rockies: Kyle Freeland (2-1, 2.87 ERA, 1.12 WHIP)

📌Padres: Zach Davies (4-2, 3.03 ERA, 0.84 WHIP)

📝I Padres sono Over 10-1 negli ultimi viaggi in Colorado.

⚾️Arizona Diamondbacks-San Francisco Giants

📌Diamondbacks: Zac Gallen (0-0, 2.25 ERA, 1.06 WHIP)

📌Giants: Tyler Anderson (1-1, 3.45 ERA, 1.21 WHIP)

📝I Giants sono 7-2 negli ultimi viaggi in Arizona.

⚾️LA Angels-Seattle Mariners

📌Angels: Andrew Heaney (1-2, 5.52 ERA, 1.36 WHIP)

📌Mariners: Nick Margevicius (1-1, 4.12 ERA, 1.02 WHIP)

📝I Mariners sono Over 18-7-1 negli ultimi viaggi a Los Angeles.

Free Pick MLB 28-08-2020

⚾️Houston Astros-Oakland Athletics: ATHLETICS @2.10 (stake 0.5)

Altra sfida da 50-50 sulla carta e altra quota di valore su uno sfavorito: Oakland. Gli Astros hanno perso 4 delle ultime 6 partite, sono senza Aledmys Diaz, Alex Bregman e Yordan Alvarez, ed è in forse anche George Springer. Per gli A's c'è in dubbio Matt Chapman ma gli ospiti hanno comunque qualcosa in più in attacco e anche sul monte di lancio con Chris Bassit (2-1, 2.97 ERA, 1.08 WHIP) che sta giocando la sua miglior stagione in carriera mentre Lance McCullers Jr. (2-2, 5.74 ERA, 1.31 WHIP) non sta convincendo e sta giocando davvero poco (meno di 5.1 IP di media). Oakland ha un altro vantaggio, il miglior bullpen della MLB. I rilievi degli Athletics tengono un impressionante 1.88 ERA. Oakland è al comando della division e ha già sweepato Houston in casa con 3 vittorie dal 7 al 9 agosto (punteggio totale 13-5), una delle quali proprio con Bassitt al via (1 run e 3 valide in 7 IP).

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.