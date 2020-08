Pronostici Baseball Americano MLB: Minnesota Twins-Chicago White Sox e partite del 31 agosto 2020

Ultimo giorno di agosto per il Baseball Americano MLB, andiamo a vedere le partite in programma oggi con un occhio di riguardo su Minnesota Twins-Chicago White Sox che è la nostra free pick.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 31 Agosto 2020

⚾️NY Mets-Miami Marlins

📌Mets: Jacob deGrom (2-0, 1.80 ERA, 0.83 WHIP)

📌Marlins: Trevor Rogers (0-0, 0.00 ERA, 1.50 WHIP)

📝I Marlins sono 5-16 negli ultimi viaggi a New York.

⚾️Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles

📌Blue Jays: Chase Anderson (0-0, 3.68 ERA, 1.43 WHIP)

📌Orioles: Keegan Akin (0-0, 8.10 ERA, 0.90 WHIP)

📝Gli Orioles sono 16-35 nei precedenti contro i Blue Jays.

⚾️LA Angels-Seattle Mariners

📌Angels: Jaime Barria (0-0, 2.89 ERA, 0.86 WHIP)

📌Mariners: Marco Gonzales (3-2, 3.63 ERA, 1.01 WHIP)

📝Under 6-0 per gli Angels da favoriti con Barria al via.

⚾️Cincinnati Reds-St.Louis Cardinals

📌Reds: Anthony DeSclafani (1-1, 5.71 ERA, 1.38 WHIP)

📌Cardinals: Dakota Hudson (0-2, 3.32 ERA, 1.05 WHIP)

📝I Reds sono 0-7 negli opener di serie con DeSclafani al via.

⚾️Philadelphia Phillies-Washington Nationals

📌Phillies: Spencer Howard (0-1, 6.17 ERA, 2.06 WHIP)

📌Nationals: Erick Fedde (1-2, 3.57 ERA, 1.54 WHIP)

📝I Nationals sono 10-3 nei precedenti contro i Phillies.

⚾️NY Yankees-Tampa Bay Rays

📌Yankees: Gerrit Cole (4-1, 3.51 ERA, 0.95 WHIP)

📌Rays: Tyler Glasnow (1-1, 5.14 ERA, 1.36 WHIP)

📝I Rays sono avanti 6-1 in stagione contro NYY.

⚾️Boston Red Sox-Atlanta Braves

📌Red Sox: Colten Brewer (0-0, 4.57 ERA, 1.62 WHIP)

📌Braves: Max Fried (5-0, 1.35 ERA, 0.95 WHIP)

📝I Braves sono 6-0 negli ultimi interleague games con Fried starter.

⚾️Milwaukee Brewers-Pittsburgh Pirates

📌Brewers: Brett Anderson (0-0, 4.18 ERA, 1.36 WHIP)

📌Pirates: Trevor Williams (1-5, 5.34 ERA, 1.45 WHIP)

📝I Pirates sono 4-2 negli ultimi precedenti contro i Brewers.

⚾️Kansas City Royals-Cleveland Indians

📌Royals: Brad Keller (3-1, 2.08 ERA, 1.15 WHIP)

📌Indians: Shane Bieber (6-0, 1.35 ERA, 0.81 WHIP)

📝Gli Indians sono Under 12-0 dopp aver segnato 2- runs nella partita precedente e con Bieber al via.

⚾️Minnesota Twins-Chicago White Sox

📌Twins: Rich Hill (1-1, 3.55 ERA, 1.26 WHIP)

📌White Sox: Lucas Giolito (3-2, 3.09 ERA, 1.01 WHIP)

📝I White Sox sono Under 4-0 nelle ultime trasferte con Giolito al via.

⚾️Colorado Rockies-San Diego Padres

📌Rockies: German Marquez (2-4, 4.50 ERA, 1.33 WHIP)

📌Padres: Garrett Richards (1-2, 5.17 ERA, 1.53 WHIP)

📝I Padres sono 8-1 contro lanciatori destri.

Free Pick MLB 31-08-2020

⚾️Minnesota Twins-Chicago White Sox: WHITE SOX @1.81 (stake 1)

Twins imbarazzanti e di rientro dallo sweep perdente a Detroit (!!!) dopo 2 sconfitte a Cleveland. I White Sox sono caldissimi con 8-2 nelle ultime 10 e oggi partiranno con Lucas Giolito (3-2, 3.09 ERA, 1.01 WHIP) che dopo un inizio negativo è tornato ai livelli attesi, anche di più visto che nelle ultime 2 uscite ha lanciato per 16 IP con 0 runs e 3 valide concesse in tutto (26 strikeouts, 13+13!!!). Per i Twins il veterano Rich Hill (1-1, 3.55 ERA, 1.26 WHIP) non mi convince e sfida l'attacco di Chicago, il 2° migliore come runs segnate di media (5.18) mentre Minnesota è 19° in questa statistica (4.40) ed è 17° anche come strikeouts subiti di media che come detto sono il punto dei forza di Giolito ultimamente.

