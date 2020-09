Pronostici Baseball Americano MLB: Philadelphia Phillies-Washington Nationals e partite del 1 settembre 2020

Inizia una nuova giornata di Pronostici Baseball Americano MLB dopo lo strepitoso 6-1-1 di lunedì nei nostri canali Telegram. Oggi ci occupiamo in particolare di Philadelphia Phillies-Washington Nationals come free pick.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 7 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Di sport americani ne abbiamo parlato anche nella puntata di oggi del nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW:

Analisi e Statistiche Baseball MLB 1 settembre 2020

⚾️Miami Marlins-Toronto Blue Jays

📌Marlins: Elieser Hernandez (1-0, 3.04 ERA, 0.97 WHIP)

📌Blue Jays: Hyun-Jin Ryu (0-0, 2.92 ERA, 1.11 WHIP)

📝Marlins e Blue Jays sono Over 4-1-1 negli ultimi precedenti.

⚾️Cincinnati Reds-St.Louis Cardinals

📌Reds: Sonny Gray (5-1, 1.94 ERA, 1.01 WHIP)

📌Cardinals: Kwang-hyun Kim (1-0, 1.08 ERA, 0.90 WHIP)

📝I Cardinals sono Under 4-1-1 negli ultimi viaggi a Cincinnati.

⚾️Pittsburgh Pirates-Chicago Cubs

📌Pirates: Chad Kuhl (1-1, 2.52 ERA, 1.08 WHIP)

📌Cubs: Jon Lester (2-1, 4.55 ERA, 1.20 WHIP)

📝I Cubs sono 12-4 nei precedenti contro i Pirates.

⚾️NY Yankees-Tampa Bay Rays

📌Yankees: Masahiro Tanaka (0-1, 3.48 ERA, 1.16 WHIP)

📌Rays: Trevor Richards (0-0, 4.71 ERA, 1.71 WHIP)

📝I Rays sono 7-1 in stagione contro i Bronx Bombers.

⚾️Philadelphia Phillies-Washington Nationals

📌Phillies: Aaron Nola (3-2, 3.00 ERA, 0.92 WHIP)

📌Nationals: Patrick Corbin (2-2, 3.82 ERA, 1.30 WHIP)

📝I Phillies sono 5-0 nelle uscite dopo aver segnato 5+ runs la partita precedente.

⚾️Boston Red Sox-Atlanta Braves

📌Red Sox: Ryan Weber (0-2, 6.00 ERA, 1.54 WHIP)

📌Braves: Ian Anderson (1-0, 1.50 ERA, 0.50 WHIP)

📝Red Sox e Braves sono Over 4-1-1 negli ultimi precedenti.

⚾️Baltimore Orioles-NY Mets

📌Orioles: Asher Wojciechowski (1-3, 5.13 ERA, 1.41 WHIP)

📌Mets: Rick Porcello (0-0, 6.00 ERA, 1.58 WHIP)

📝I Mets sono Over 4-1 negli ultimi viaggi a Baltimore.

⚾️Milwaukee Brewers-Detroit Tigers

📌Brewers: Josh Lindblom (1-2, 6.31 ERA, 1.48 WHIP)

📌Tigers: Michael Fulmer (0-0, 8.79 ERA, 1.95 WHIP)

📝I Tigers sono 5-0 negli ultimi 5 interleague road games.

⚾️Houston Astros-Texas Rangers

📌Astros: Framber Valdez (3-2, 2.35 ERA, 1.10 WHIP)

📌Rangers: Luis Garcia (0-1, 5.40 ERA, 2.00 WHIP)

📝I Rangers sono 0-9 negli ultimi viaggi a Houston.

⚾️Kansas City Royals-Cleveland Indians

📌Royals: Matt Harvey (0-1, 11.12 ERA, 2.29 WHIP)

📌Indians: Zach Plesac (1-1, 1.29 ERA, 0.67 WHIP)

📝Gli Indians sono 6-2 negli ultimi viaggi a Kansas City.

⚾️Minnesota Twins-Chicago White Sox

📌Twins: Michael Pineda (--)

📌White Sox: Dallas Keuchel (2.70 ERA, 1.04 WHIP)

📝I Twins hanno perso le ultime 6 partite.

⚾️Colorado Rockies-San Francisco Giants

📌Rockies: Jon Gray (2-3, 5.45 ERA, 1.29 WHIP)

📌Giants: Trevor Cahill (2.41 ERA, 1.12 WHIP)

📝I Giants sono 9-24 negli ultimi viaggi in Colorado.

⚾️LA Dodgers-Arizona Diamondbacks

📌Dodgers: Julio Urias (2-0, 3.67 ERA, 1.41 WHIP)

📌Diamondbacks: Alex Young (1-1, 4.70 ERA, 1.17 WHIP)

📝I Diamondbacks sono 16-41 negli ultimi viaggi a Los Angeles.

Free Pick MLB 01-09-2020

⚾️Philadelphia Phillies-Washington Nationals: PHILLIES -0.5 PRIMI 5 INNING @1.87 (stake 0.5)

Ieri i Phillies hanno vinto 8-6 l'opener contro i rivali di Washington, su cui sono 3-0 in stagione. Li prendo avanti nei primi 5 inning visto che Aaron Nola (3-2, 3.00 ERA, 0.92 WHIP) mi sta convincendo di più rispetto a Patrick Corbin (2-2, 3.82 ERA, 1.30 WHIP) che non è assolutamente un brutto pitcher ma sfida il miglior attacco MLB come runs segnate di media (5.91), 3° in OPS (.809) e 5° anche in media battuta (.262). Anche l'attacco dei Nationals sta lavorando bene, ma si troverà di fronte un muro chiamato Nola che sta tenendo le lineup avversarie ad un misero .188 di media battuta mentre Corbin in questa statistica ha un pessimo .271 che potrebbe essere fatale contro la lineup dei padroni di casa che hanno vinto 6 delle ultime 7 partite producendo la bellezza di 6.4 runs. Evitiamo il pericoloso bullpen di Philadelphia concentrandoci su Nola e sulla prima parte di sfida ma con mezzo stake

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.