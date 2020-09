Pronostici Baseball Americano MLB Weekend Edition: analisi e scommesse sulle partite di regular-season del 4-5-6 settembre 2020

Fine settimana di regular season per il Baseball Americano MLB. Vediamo le sfide più interessanti e le free pick dal 4 al 6 settembre 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 7 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Analisi e Pronostici MLB 4 Settembre

⚾️Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates (GARA 2): REDS -0.5 PRIMI 5 INNING @1.64 (stake 1)

Nella prima sfida i Reds partono con Luis Castillo che nel 2020 non sta replicando quanto di buon fatto lo scorso anno. Chi sta continuando a confermarsi alla grande è invece Trevor Bauer (3-2, 2.13 ERA, 0.79 WHIP) che arriva da 2 sconfitte, ma mantiene comunque grandi rendimenti, con già 54 strikeouts in appena 38 innings. L'attacco dei Pirates è tra i peggiori: 30° in OPS (.632), 27° in media (.220) e runs segnate (4.17) ma anche in strikeouts subiti, un aspetto preoccupante quando sfidi Bauer che inoltre sta lasciando gli avversari ad un misero .145 di media e la lineup di Pittsburgh è fermo a .203 contro lanciatori destri. Anche l'attacco di Cincy non è il massimo e Cody Ponce (1-1, 2.00 ERA, 1.22 WHIP) arriva da una bella prova contro i Cardinals (altro pessimo attacco) ma è solo al 2° start e nel confronto con Bauer ovviamente non regge.

Analisi e Pronostici MLB 5 Settembre

Free pick non ancora disponibili, collegatevi prossimamente...

Analisi e Pronostici MLB 6 Settembre

Free pick non ancora disponibili, collegatevi prossimamente...

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.