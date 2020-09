Pronostici Baseball Americano MLB Weekend Edition: analisi e scommesse sulle partite di regular-season del 11-12-13 settembre 2020

Come ogni fine settimana andiamo a vedere le sfide più interessanti e le free pick sulla major league baseball con l'edizione del weekend del 11-12-13 settembre 2020 con i Pronostici sul Baseball Americano MLB.

Analisi e Pronostici MLB 11 Settembre

⚾️DOPPIA Braves+Athletics @2.60 (stake 0.5)

I Braves arrivano dal 7-6 nell'opener di ieri a Washington, subito dopo l'incredibile 29-9 su Miami. Potranno vincere anche oggi col miglior attacco MLB in runs (6.23) e OPS (.840), 3° anche in media battuta (.270), in più contro il pessimo Erick Fedde (1-3, 5.29 ERA, 1.55 WHIP) al via per i Nationals. Fedde ha concesso 14 runs negli ultimi 3 start, comprese 4 runs e 6 valide in 3.2 IP nell'ultima uscita proprio contro Atlanta su cui si porta 0-1, 17.36 ERA in 3 sfide in carriera. Il veterano Josh Tomlin (2-2, 3.77 ERA, 1.12 WHIP) ha invece concesso solo 1 run in 6 IO proprio ai Nats la settimana scorsa, e insieme all'attacco di Atlanta mi danno più fiducia.

Aggiungo la vittoria in trasferta anche di Oakland che arriva da una doppia vittoria contro Houston e potrà fare bene contro Texas che oltre al peggior attacco della MLB con 3.85 rruns segnate di media (29° anche in media battuta .214, OPS .637 e Home runs 0.90) part pure con Luis Garcia (0-1, 2.16 ERA, 1.26 WHIP) che ad un primo sguardo ha numeri migliori rispetto a Mike Fiers (4-2, 4.93 ERA, 1.43 WHIP) ma è un rilievo mentre Friers ha iniziato male la stagione, ma rimane un ottimo pitcher che a fine agosto ha concesso solo 1 run e 3 valide (7 strikeouts) nel 3-1 in Texas.

Analisi e Pronostici MLB 12 Settembre

Analisi e Pronostici MLB 13 Settembre

