Pronostici Baseball Americano MLB: Chicago White Sox-Minnesota Twins e partite del 14 settembre 2020

Continua la regalar season di Baseball Americano MLB e ci concentriamo su Chicago White Sox-Minnesota Twins come free pick.

Analisi e Statistiche Baseball MLB 14 settembre 2020

⚾️Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates (GARA 1)

📌Reds: Trevor Bauer (4-3, 1.74 ERA)

📌Pirates: Cody Ponce (--)

📝I Pirates sono Over 5-1 negli ultimi viaggi a Cincinnati.

⚾️Miami Marlins-Philadelphia Phillies

📌Marlins: Pablo Lopez (3-4, 4.50 ERA)

📌Phillies: Vince Velasquez (0-0, 5.85 ERA)

📝I Phillies sono 0-4 nelle ultime partite con Velasquez starter.

⚾️Seattle Mariners-Oakland Athletics (GARA 1)

📌Mariners: Marco Gonzales (5-2, 3.02 ERA)

📌Athletics: Jesus Luzardo (2-2, 3.97 ERA)

📝Seattle e Oakland sono Under 7-1 negli ultimi precedenti.

⚾️Milwaukee Brewers-St.Louis Cardinals (GARA 1)

📌Brewers: Josh Lindblom (1-3, 6.06 ERA)

📌Cardinals: Kwang-hyun Kim (2-0, 0.83 ERA)

📝I Cardinals sono 9-4 nei precedenti contro i Brewers.

⚾️Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates (GARA 2)

📌Reds: Anthony DeSclafani (1-2, 7.20 ERA)

📌Pirates: Mitch Keller (1-1, 3.52 ERA)

📝I Pirates sono 7-1 nelle seconde partite di un double-header.

⚾️Baltimore Orioles-Atlanta Braves

📌Orioles: Jorge Lopez (1-0, 6.38 ERA)

📌Braves: Touki Toussaint (0-1, 7.89 ERA)

📝Gli Orioles sono Over 8-0 negli ultimi interleague games.

⚾️Seattle Mariners-Oakland Athletics (GARA 2)

📌Mariners: ????

📌Athletics: Chris Bassitt (0-0, 2.92 ERA)

📝Seattle e Oakland sono Under 7-1 negli ultimi precedenti.

⚾️Milwaukee Brewers-St.Louis Cardinals (GARA 2)

📌Brewers: Corbin Burnes (3-0, 1.99 ERA)

📌Cardinals: Daniel Ponce de Leon (0-3, 7.47 ERA)

📝I Cardinals sono Under 4-0-1 nelle ultime trasferte.

⚾️San Diego Padres-LA Dodgers

📌Padres: Dinelson Lamet (2-1, 2.24 ERA)

📌Dodgers: ????

📝I Dodgers sono 7-3 nei precedenti contro i Padres.

Free Pick MLB 14-09-2020

⚾️Chicago White Sox-Minnesota Twins: WHITE SOX @2.25 (stake 1)

Serie importante al vertice di American League Central, a mio avviso da 50-50, sono molto contento di prendere i padroni di casa sopra la pari. I White Sox (30-16) hanno vinto 8 delle ultime 9 partite con punteggio totale 164-79 (record di 20-5 dal 16 agosto a oggi). Minnesota (30-18) risponde con 10-2 nelle ultime partite e 4-2 in stagione contro Chicago, ma siamo comunque a Guaranteed Rate Field dove Chicago ha un record di 16-7 mentre Minnesota è 10-13 in trasferta (1-6 nelle ultime 7), inoltre i Twins hanno Eddie Rosario e Trevor May in forse oltre a Luis Arraez, Matt Garver ed Alex Avila out. Al via per i White Sox ci sarà Dylan Cease (5-2, 3.33 ERA, 1.30 WHIP) che in 3 start in casa ha tenuto un dominante 1.72 ERA. Per i Twins Jose Berrios (4-3, 4.40 ERA, 1.36 WHIP) è 12-2, 2.69 ERA in carriera contro Chicago con 109 strikeouts in 103.2 IP, è un ottimo pitcher ma nell'Opening Day ha concesso 5 una in 4 IP a Chicago. I White Sox secondo me hanno qualcosa di più in attacco, e giocano anche in casa. La lineup di Chicago è la 4° migliore di MLB con 5.50 runs segnate di media (7.33 nelle ultime 9 partite), 2° in media battuta (.273) e 5° in OPS (.809) mentre Minnesota è modesta con 4.62 runs segnate di media, per questo vado per valore su Chicago.

