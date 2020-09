Pronostici Baseball Americano MLB: analisi e free pick partite della settimana dal 21 al 27 settembre 2020

Inizia una nuova settimana di Baseball Americano MLB, peccato sia già l'ultima di questo disgraziato 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 7 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Analisi e Statistiche Baseball Americano MLB 21-27 Settembre 2020

Free Pick MLB 21 settembre 2020

⚾️Washington Nationals-Philadelphia Phillies: PHILLIES -0.5 PRIMI 5 INNING @1.88 (stake 0.5)

Gioco sui Phillies avanti in F5 evitando il bullpen di Philadelphia e concentrandomi su Zack Wheeler (4-0, 2.62 ERA, 1.08 WHIP) al via, molto meglio rispetto ad Anibal Sanchez (2-5, 6.96 ERA, 1.73 WHIP).A inizio mese Wheeler ha lanciato per 6.2 IP lanciando a secco i Nationals mentre il giorno dopo Sanchez concesse 4 run in 3.1 IP ai Phillies.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.