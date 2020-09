Scommesse Baseball Americano MLB: già finita la regular season. Vediamo le quote antepost e il nostro bracket sui playoffs. I Padres possono vincere le World Series?

E' già finita questa inedita stagione di Baseball Americano MLB e come sempre andiamo a fare il nostro bracket in vista dei playoff e a vedere le quote antepost delle World Series 2020.

Analisi e quote World Series 2020

Nell'ultima puntata di Sport USA News & Tips abbiamo parlato di NBA Finals con Morfeo nell'ultimo puntatone Sport USA News & Tips con anche la Stanley Cup in NHL, il football NFL e anche i playoffs MLB di Baseball col nostro consueto bracket a "sentimento".

Vediamo le quote antepost delle World Series 2020, le previsioni sulle sfide di playoff con l'immancabile bracket e tante discussioni per gli appassionati di sport americani.