Pronostici Baseball Americano MLB: analisi e free pick partite del primo turno di playoffs al via dal 29 settembre 2020

Iniziano i playoff di Baseball Americano MLB dopo la velocissima regular season andata in archivio non senza sorprese, ma anche qualche conferma, come quella dei LA Dodgers che aprono da favoriti nella corsa alle World Series 2020.

Analisi e Statistiche Baseball Americano MLB Playoffs Wild Card Games

MLB PLAYOFF 29 SETTEMBRE 2020

⚾️Minnesota Twins-Houston Astros: TWINS @1.60 (stake 1)

⚾️Minnesota Twins-Houston Astros: UNDER 7.5 @1.86 (stake 0.5)

Gara 1 della serie al meglio delle 3, con i Twins campioni anche quest'anno dell'American League Central, contro gli Astros in calo in questo difficile 2020 chiuso con un record negativo di 29-31 anche per colpa di un pessimo rendimento esterno (9-23 lontano da Minute Maid Park) al contrario di Minnesota che ha fondato le sue fortune a Target Field (23-7). I due attacchi sono quasi alla pari, ma i Twins hanno un bullpen decisamente migliore rispetto a Houston e oggi al via schierano lo straordinario Kenta Maeda (6-1, 2.70 ERA, 0.75 WHIP) che alla prima stagione in Minnesota ha lanciato da dio lasciando le lineup avversarie ad un misero .168. Per gli Astros Zack Greinke (3-3, 4.03 ERA, 1.13 WHIP) dopo un buon inizio stagionale è andato decisamente a calare. Potrebbe non avere un grande aiuto dall'attacco degli Astros che nelle ultime 22 partite ha segnato appena 2.95 runs di media (Under 15-5-2). Maeda ha segnato 7 Under in 11 start stagionali. Vado con la vittoria di Twins come giocata principale, e metto un cippino anche su Under.

⚾️Oakland Athletics-Chicago White Sox

White Sox favoriti in gara 1, noi li abbiamo addirittura consigliati vincenti della serie nel bracket, anche se Chicago ha chiuso la regular season con 1 sola vittoria in 8 partite e 3.25 runs segnate di media. L'attacco guidato da Jose Abreu ha comunque lavorato bene quest'anno, specialmente contro mancini (.285 BA) e oggi non sarà facile per il giovane Jesus Luzardo (3-2, 4.12 ERA, 1.27 WHIP) che in 5 start a settembre è calato molto (4.62 ERA). Oakland ha deluso in attacco quest'anno: 25° in media battuta (.225) e 17° in runs segnate (4.75), e la perdita di Matt Chapman è stata pesante. Oggi Chicago schiera il suo meglio in rotazione, Lucas Giolito (4-3, 3.48 ERA, 1.04 WHIP) arrivato a 97 strikeout in 72.1 IP e davvero eccellente anche in trasferta (11-3, 2.82 ERA, .208 BAA negli ultimi 2 anni lontano da Guaranteed Rate Field).

⚾️Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays

I Rays si sono presi la testa di serie numero 1 e sfidano i giovani Blue Jays che come mi aspettavo hanno fatto bene in questo 2020 e oggi partiranno con Matt Shoemaker (0-1, 4.71 ERA, 1.08 WHIP) che nonostante un ERA latina non sta lanciando male (.210 BAA). Per i Rays invece vedremo Blake Snell (4-2, 3.24 ERA, 1.20 WHIP) che ha iniziato lentamente la stagione dopo il lungo infortunio, anche se nelle ultime 8 prestazioni è sempre arrivato a lanciare almeno 5 inning con 3.21 ERA, 1.17 WHIP.

⚾️Cleveland Indians-NY Yankees

La sfida più attesa e in equilibrio con un grande scontro sul monte di lancio. Dagli Yankees forse ci si aspettava qualcosa in più, anche se il grande acquisto Gerrit Cole (7-3, 2.84 ERA, 0.96 WHIP) ha mantenuto fede alle attese, ma dall'altra parte la tribù risponde con un incredibile Shane Bieber (8-1, 1.63 ERA, 0.87 WHIP) che ha messo insieme 122 strikeouts in 77.1 innings lasciando le lineup avversarie a .167 di media battuta. Il problema degli Indians è l'attacco, uno dei peggiori in MLB: 28° in run (4.16), 27° in OPS (.689), 23° in media (.228) e 29° anche in homerun (1.06) mentre quello dei Bronx Bomber è 3° in run (5.66), 5° in OPS (.789), 3° in homerun (1.69) e 14° in media battuta (.247). Cleveland è migliore nel bullpen ma in stagione Cole ha dimostrato di fare prestazioni molto lunghe anche da oltre 7 inning.

MLB PLAYOFF 30 SETTEMBRE 2020

