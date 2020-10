Pronostici Baseball Americano MLB: analisi e free pick partite dei Divisional Round dei playoffs dal 5 ottobre 2020

Tornano in scena i playoff di Baseball Americano MLB che ha archiviato i Wild Card games. Ora tocca ai Divisional Round al via dal 5 ottobre 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti MLB. Seguici anche su Telegram al canale BETTING MANIAC, entra subito nel miglior canale per gli amanti degli sport americani e delle scommesse. Vi ricordo anche il servizio 💎PREMIUM dove continuiamo a seguire con interesse e profitto anche il baseball coreano di KBO. Trovi più info sul servizio PREMIUM cliccando qui. Contattaci per attivare il servizio che ogni giorno ti mette a disposizione una redazione e 7 tipster professionisti, con i report quotidiani e tutte le giocate su Calcio, Golf, Baseball, Motori, Volley, Basket, Tennis, Hockey e tanto altro.

Analisi e Statistiche Baseball Americano MLB Playoffs Divisional Round

MLB PLAYOFF 5 OTTOBRE 2020

⚾️Oakland Athletics-Houston Astros: ATHLETICS @1.72 (stake 1)

Oakland ha eliminato i White Sox, un avversario pericoloso e che ritengo più difficile di Houston che ha però eliminato i Twins con 2 vittorie in Minnesota. Oakland ha battuto Houston in 6 degli ultimi 7 precedenti. Oggi al via per gli Athletics partirà Chris Bassitt (1-0, 1.29 ERA) che ha concesso 1 sola run in 7.1 IP ai White Sox, con un grande inizio di playoff dopo il comunque valido 5-2, 2.29 ERA, 1.14 WHIP) di regular season. Per Houston prima di postseason per Lance McCullers Jr. (3-3, 3.93 ERA, 1.16 WHIP) che non è male, ma rientra da un infortunio e Bassitt mi da più sicurezza (4-0, 0.53 ERA in 5 start a settembre), oltre al bullpen degli A's davvero ottimo (2.72 ERA, 1.13 WHIP).

⚾️Tampa Bay Rays-NY Yankees

Gli Yankees hanno ben impressionato col proprio attacco che ha segnato 22 run nell 2 vittorie a Cleveland, dopo le 5.77 runs segnate in stagione. Nelle ultime 2 settimane la lineup dei Bronx Bombers ha tenuto una media di .278 con 7.08 runs segnate rispetto al .232 con 4.0 runs dei Rays che però possono contare su un ottimo bullpen (3.34 ERA, 1.19 WHIP). Al via per Tampa ci sarà Blake Snell (1-0, 0.00 ERA) che non ha fatto male in 11 start di regular season (3.24 ERA, 1.13 WHIP) e ha iniziato forte i playoff con 5.2 IP senza concedere nulla contro i Blue Jays. Gli Yankees rispondono però con Gerrit Cole (1-0, 2.57 ERA) che ha chiuso la regular season con 7-3 record, 2.84 ERA e 94 strikeouts in 73 innings, meritandosi il contratto da $324 milioni e nel Wild Card game a Cleveland ha concesso 2 run con 13 strikeout in 6 inning. Cole arriva a questa sfida in modo straordinario (negli ultimi 5 start 4-1, 1.32 ERA e 47 strikeouts in 34 innings per l'ex Astros).

MLB PLAYOFF 6 OTTOBRE 2020

Analisi e free pick non ancora disponibili, collegati più tardi...

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.