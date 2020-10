Pronostici Baseball Americano MLB: analisi e free pick partite dei League Championship, playoffs di major league dal 11 ottobre 2020

Siamo arrivati ai League Championship per quanto riguarda i playoff di Baseball Americano MLB. In American League si sfidano Tampa Bay Rays-Houston Astros mentre in National League ci sono LA Dodgers-Atlanta Braves.

Analisi e Statistiche Baseball Americano MLB Playoffs League Championship

MLB PLAYOFF 11 OTTOBRE 2020

⚾️Tampa Bay Rays-Houston Astros: OVER 7.5 @1.79 (stake 1)

Lo scandalo dei segnali, i licenziamenti e anche la partenza di Gerrit Cole sembravano essere troppo per Houston attesa ad una stagione di calo, e così è stato in regular season, ma con l'inizio dei playoff le cose sono cambiate e Houston è tra le squadre più in forma, dopo aver eliminato anche Oakland, mentre Tampa ha faticato fino a gara 5 nella sfida contro i rivali di NYY, battendo proprio Cole nella sfida finale. Oggi i Rays partiranno con Blake Snell (postseason: 1-1, 3.37 ERA) che ha concesso qualche fuori campo di troppo, ma nel complesso non ha lanciato malissimo (7 valide in 10.2 IP). Snell ha un 2-2, 4.74 ERA in carriera contro Houston che risponderà con Framber Valdez LHP (postseason: 2-0, 1.50 ERA) che sta lanciando molto bene ai playoff dopo una regular season da 3.57 ERA. Tampa ha segnato 4.8 runs di media nella serie contro NYY, la lineup di Houston ha battuto con un impressionante .300 di media contro Oakland (miglior bullpen) con 33 runs e 12 homerun nelle ultime 4 partite. Andiamo con Over su una linea possibile (gli Astros sono O/U 6-3 nelle ultime 9 con Valdez al via).

MLB PLAYOFF 12 OTTOBRE 2020

