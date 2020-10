Pronostici Baseball Americano MLB: analisi e free pick su LA Dodgers-Tampa Bay Rays, World Series playoffs di major league dal 20 ottobre 2020

Saranno LA Dodgers-Tampa Bay Rays a sfidarsi alle World Series 2020, epilogo di questa travagliata e corta stagione di Baseball Americano MLB. Si inizia il 20 ottobre con gara 1.

Analisi e Statistiche Baseball Americano MLB Playoffs World Series 2020

MLB PLAYOFF WORLD SERIES 20 OTTOBRE 2020

⚾️LA Dodgers-Tampa Bay Rays [GARA 1]: RAYS +1.5 @1.76 (stake 1)

Finalmente siamo all'epilogo della stagione MLB con due squadre che hanno faticato fino a gara 7 nelle finali di conference. I Rays da avanti 3-0 hanno rischiano di farsi rimontare da Houston mentre al contrario i Dodgers da sotto 1-3 nella serie con Atlanta, hanno ribaltato la situazione. Per Tampa è solo la 2° apparizione alle World Series e LAD è nettamente favorita dalle quote per la vittoria finale (@1.47 mentre Tampa si gioca @2.75). Oggi i Dodgers partono con Clayton Kershaw (2-1, 3.32 ERA), un futuro hall of fame che però in postseason non ha lo stesso rendimento della stagione regolare, e lo abbiamo visto anche nell'ultima partenza contro i Braves a cui ha concesso 4 run e 7 valide in 5 IP. Per Tampa Tyler Glasnow (2-1, 4.66 ERA) ha concesso a sua volta 4 run e 8 valide in 6.0 IP la settimana scorsa contro gli Astros, ma rimane una macchina da strikeout (14.3 di media ogni 9 inning in regular season, 25 totali in 19.1 IP ai playoff). LAD è giustamente favorita per la serie, ma è troppo favorita in gara 1, sfida che comunque non si dovrebbe allontanare molto da un 50-50 quindi la quota di Tampa @2.55 è di valore. Io rischio un pò meno e gioco il +1.5 per i Rays visto che Kershaw cala settimana dopo settimana mentre al netto di tutto Glasnow lancia bene con i suoi strikeout (nelle ultime partite la lineup di LAD ne ha subiti molti) ed è supportato anche da un ottimo bullpen mentre i rilievi di LAD sono un pò calati rispetto alla stagione regolare.

MLB PLAYOFF WORLD SERIES 21 OTTOBRE 2020

Analisi e free pick non ancora disponibili, collegati più tardi...

