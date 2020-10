Pronostici Baseball Americano MLB: i LA Dodgers vincono le World Series per la prima volta dal 1988 e sono favoriti per ripetersi anche il prossimo anno

I Los Angeles Dodgers tornano sul tetto del mondo del Baseball Americano MLB da dove mancavano dal 1988, e dopo un paio di finali perse, questa volta le World Series vanno a LAD che ha battuto i Tampa Bay Rays in gara 6. I Dodgers sono favoriti per vincere anche nel 2021 secondo le quote anteposto, andiamo a vederle.

LA Dodgers campioni MLB 2020 e favoriti per il bis nel 2021

La difficile (e corta) stagione 2020 si è conclusa a Globe Life Field dove i LA Dodgers sono tornati sul tetto del mondo del Baseball Americano MLB, grazie alla vittoria di gara 6 delle World Series sui Tampa Bay Rays che nulla hanno potuto. LAD non vinceva il titolo dal 1988, ma secondo i bookmakers potrebbe rifarsi con gli interessi visto che negli States le prime quote sulla stagione 2021 danno ancora i Dodgers @6 favoriti sui NY Yankees @7, poi si sale in doppia cifra con due franchigie in crescita: Chicago White Sox e San Diego Padres entrambe @12. Come sorpresa occhio ai giovani Toronto Blue Jays con un anno in più e con un Hyun-Jin Ryu in più, già positivo nel 2020. Un back to back vincente alle World Series però non capita dal 1998-2000 quando i Bronx Bombers furono in grado di vincere per 3 volte di fila.

Tutti i pezzi da 90 (tranne Justin Turner e Joc Pederson) torneranno anche nel 2021 per i Dodgers che hanno dimostrato di avere un super attacco dopo l'acquisto di Mookie Betts, ma anche la rotazione c'è con Clayton Kershaw, un Walker Buehler in crescita e non dimentichiamo un David Price fermo nel 2020. Le domande sul 2021 sono però tante e non conviene muoversi così presto visto che non c'è nemmeno una data certa, oltre ai dubbi su come saranno strutturati i playoff, se la National League utilizzerà battitori designati, e tanti altri quesiti.



QUOTE ANTEPOST MLB 2021

Los Angeles Dodgers @6

New York Yankees @7

Chicago White Sox @12

San Diego Padres @12

Atlanta Braves @13

Tampa Bay Rays @15

Cincinnati Reds @17

Oakland Athletics @17

Cleveland Indians @21

Minnesota Twins @21

Chicago Cubs @26

Houston Astros @26

New York Mets @26

Philadelphia Phillies @31

St. Louis Cardinals @31

Washington Nationals @31

Los Angeles Angels @31

Boston Red Sox @41

Milwaukee Brewers @41

Toronto Blue Jays @41

Detroit Tigers @51

Miami Marlins @51

Arizona Diamondbacks @61

Baltimore Orioles @61

Kansas City Royals @61

San Francisco Giants @61

Colorado Rockies @71

Seattle Mariners @81

Texas Rangers @81

Pittsburgh Pirates @101

