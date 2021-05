Inizia la 5° settimana di regular season di Major League Baseball. I Boston Red Sox non ne voglio sapere di rallentare. I NY Mets invece continuano a faticare, nonostante un sontuoso deGrom. Vediamo le statistiche, le quote antepost aggiornate, le analisi e le free pick quotidiane sui match più interessanti dal 26 aprile al 2 maggio 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti baseball americano sulla MLB con quote di riferimento da Bet365 e [SNAI].

Quote Antepost e Statistiche

Qualche segnale incoraggiante dalle squadre di NY, partite entrambe male, anche se rimangono sia gli Yankees che i Mets favoriti nelle rispettive division. Per la vittoria delle World Series invece non cambia la squadra al comando delle lavagne, i LA Dodgers, anche se nel weekend hanno perso in casa contro un altra contender e rivale divisionale, i San Diego Padres.

Come rendimento nelle scommesse i sorprendenti Seattle Mariners con record di 13-9 e un +8.62 unità, rimangono la miglior squadra su cui puntare, assieme ad un altra sorpresa, i San Francisco Giants (+5.54), che sono anche i migliori in casa (+4.14). Completano il podio i Milwaukee Brewers (+5.10) grazie soprattutto al miglior rendimento in trasferta (+7.02).

Al contrario sono sempre i NY Yankees (-6.12) sul fondo di questa statistica, tallonati da altri due top team che stanno deludendo, i Minnesota Twins (-5.71) e i Cincinnati Reds (-5.13). Si rialzano i Colorado Rockies (-4.07, e rimangono i peggiori in trasferta con -6.00) e soprattutto i Chicago Cubs (-2.11) che arrivano da una buona settimana, con un risveglio anche in attacco, il punto debole finora. La peggior squadra come rendimento in casa è però quella dei Baltimore Orioles (-5.08).

L'attacco migliore è quello dei Boston Red Sox sia come run segnate che come media battuta e OPS. Clamorosamente ultimo l'attacco dei NY Mets come runs segnate e homeruns. I peggiori come media battuta rimangono però i Detroit Tigers (.205) di poco avanti sui Cleveland Indians (.206) che hanno ormai cronicamente un problema offensivo, ma una buona rotazione e un ottimo bullpen, un mix che fa risultare la Tribù come una delle squadre a più basso punteggio della MLB, anche se è O/U 8-12.

La miglior rotazione rimane quella dei San Diego Padres (2.75 ERA), meglio di Giants (2.94) e dei grandi rivali, i Dodgers (2.97). Piange invece l'altra parte di LA, gli Angels che hanno la peggior rotazione (5.22 ERA), ma stanno lavorando male anche sul monte di lancio degli Atlanta Braves (4.79) e degli immancabili Detroit Tigers (4.72).

Indovinate chi ha il peggior bullpen? Sempre i Detroit Tigers (6.11 ERA), anche qui seguiti dai Cincinnati Reds (5.42) che stanno lavorando bene in attacco ma molto male difensivamente e questa la rende una sentenza negli Over di questo inizio stagione (O/U 14-6-1). I migliori rilievi sono quelli dei Toronto Blue Jays (2.10 ERA), seguiti dal bullpen dei NY Yankees (2.24) che rimane l'unica certezza rispetto alla passata stagione, e dai Seattle Mariners (2.42).

Tra i pitcher il migliore come rendimento rimane Chad Khul (3-1, +5.81 unità) che però non ha giocato in settimana. Attenzione a Jack Flaherty che ha sempre portato i St.Louis Cardinals alla vittoria finora (record di 5-0 e +4.69 unità).

Se andiamo oltre i rendimenti e i team record, in assoluto però il miglior pitcher rimane uno straordinario Jacob deGrom con un microscopico 0.33 ERA e qualcosa come 50 strikeout in 29.0 inning. Impressionante e questo suo rendimento, unito ai problemi della lineup di NYM, rende deGrom nuovamente una perfetta giocata da Under nei primi 5 inning. Dopo un 2020 in cui aveva un pò calato in questo trend, lasciando lo scettro a Shane Bieber, deGrom è O/U 0-4 in F5 in questa stagione e a maggio, quando inizierà il nostro sistema di scommesse F5, sarà uno dei protagonisti da tenere sottocchio ogni volta, come del resto stiamo già anticipando in queste prime settimane.

Mlb World Series 2021

Los Angeles Dodgers 4,00

New York Yankees 7,50

San Diego Padres 9,00

New York Mets 9,25

Chicago White Sox 12

Atlanta Braves 15

Oakland Athletics 16

Houston Astros 20

Toronto Blue Jays 20

Milwaukee Brewers 20

Tampa Bay Rays 22

Minnesota Twins 22

Boston Red Sox 22

St. Louis Cardinals 25

Los Angeles Angels 30

Philadelphia Phillie 35

Cincinnati Reds 35

Cleveland Indians 40

Chicago Cubs 45

Washington Nationals 45

Miami Marlins 50

Kansas City Royals 55

San Francisco Giants 65

Seattle Mariners 70

Arizona Diamondbacks 125

Baltimore Orioles 150

Texas Rangers 175

Detroit Tigers 200

Colorado Rockies 200

Pittsburgh Pirates 225

American League Central Regular Season

Chicago White Sox 1,80

Minnesota Twins 3,35

Kansas City Royals 6,25

Cleveland Indians 7,75

Detroit Tigers 150

American League East Regular Season

New York Yankees 1,85

Boston Red Sox 4,25

Toronto Blue Jays 5,25

Tampa Bay Rays 5,50

Baltimore Orioles 90

American League West Regular Season

Oakland Athletics 2,20

Houston Astros 2,60

Los Angeles Angels 4,00

Seattle Mariners 18

Texas Rangers 100

National League Central Regular Season

Milwaukee Brewers 2,15

St. Louis Cardinals 3,00

Cincinnati Reds 5,25

Chicago Cubs 6,75

Pittsburgh Pirates 80

National League East Regular Season

New York Mets 1,80

Atlanta Braves 3,00

Philadelphia Phillies 5,75

Washington Nationals 15

Miami Marlins 40

National League West Regular Season

Los Angeles Dodgers 1,14

San Diego Padres 4,75

San Francisco Giants 45

Arizona Diamondbacks 100

Colorado Rockies 200

Analisi e Scommesse Week 5

MLB 2 MAGGIO

Oggi parliamo del Sunday Night, unica partita della notte MLB: Philadelphia Phillies-NY Mets. I Phillies partono con Zach Eflin (11, 3.58 ERA, 1.07 WHIP) mentre per i Mets vedremo David Peterson (1-3, 5.59 ERA, 1.24 WHIP) che non è il massimo, ma anche l'attacco dei Mets sta faticando con appena 3.21 runs segnate di media (29° in MLB) e .669 OPS (23°). I Phillies fanno poco meglio con 3.88 runs (26°) e .676 OPS (21°). Ieri 9 run totali ma il giorno prima solo 3 run nell'opener tra Phillies e Mets. NYM è Under 4-0 nelle ultime gare 3 di serie. Valutate Under 9.5.