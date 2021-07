Pronostici Baseball MLB: scommesse Week 14 dal 28 giugno al 4 luglio 2021. Houston squadra del momento, gli Astros salgono come principali rivali dei Dodgers per le World Series

Grande momento per gli Houston Astros che vantano decisamente il miglior attacco della major League e sono loro i principali avversari dei LA Dodgers nelle quote antepost per le World Series 2021. Vediamo i pronostici settimanali della Week 14 di Baseball Americano MLB.

Vediamo analisi e pronostici vincenti baseball americano sulla MLB.

Quest'anno tutte le giocate saranno in esclusiva sul nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC. Guru & Morfeo potranno finalmente mettere in pratica il loro metodo sulle scommesse F5, e ogni giorno trovi anche le analisi e le scommesse normali.

Quote Antepost e Statistiche

I Los Angeles Dodgers rimangono sempre favoriti per la vittoria delle World Series 2021, ma gli Houston Astros impressionano e scalano posizioni fino a scavalcare tutti e a confermarsi principali antagonisti di LAD grazie ad un super attacco.

I San Francisco Giants (+20.84 unità) si confermano la miglior squadra su cui puntare, con un incremento di circa +3 unità rispetto a lunedì scorso. Dietro ci sono i sorprendenti Seattle Mariners (+15.43) e poi i Boston Red Sox (+14.47). Da evitare come la peste gli Arizona Diamondbacks (-30.21) sempre abbondantemente i peggiori su cui puntare. Seguono i Baltimore Orioles (-21.76) e poi i Minnesota Twins (-15.40) che hanno dato qualche piccolo segnale di ripresa al contrario dei NY Yankees (-9.20) che continuano a deludere. Un dato curioso arriva dai Colorado Rockies, i migliori come rendimento in casa (+13.62) ma i peggiori in trasferta (-22,66), effetto Coors Field, per capire quanto certi stadi cambino il volto di una squadra.

Tra i singoli pitcher non mancano le sorprese visto che in testa alle statistiche di rendimento ci rimane Chris Flexen (+8.95) davanti ad Aaron Civale (+8.18) e ad Anthony DeSclafani (+7.91) che continua la sua grande stagione con i Giants, così come Casey Mize (+7.24) con i Tigers, un Mize che con O/U 2-11 rimane anche uno dei migliori pitcher da Under assieme a Max Scherzer (O/U 3-12). I migliori pitcher da Over sono invece Zach Greinke (O/U 12-4), e Ryan Yarbrough (O/U 10-1) ma vi segnalo anche Jose Urias (O/U 11-4) e Yu Darvish (O/U 11-5).

Mlb World Series 2021

Los Angeles Dodgers 4,75

Houston Astros 7,25

San Diego Padres 7,75

Chicago White Sox 9,00

New York Mets 9,75

Tampa Bay Rays 11

New York Yankees 14

Oakland Athletics 15

Milwaukee Brewers 15

San Francisco Giants 16

Boston Red Sox 16

Toronto Blue Jays 25

Atlanta Braves 35

Chicago Cubs 35

Cleveland Indians 40

Cincinnati Reds 50

St. Louis Cardinals 55

Philadelphia Phillie 60

Washington Nationals 60

Los Angeles Angels 70

Seattle Mariners 125

Minnesota Twins 150

Miami Marlins 250

Kansas City Royals 250

Detroit Tigers 750

Pittsburgh Pirates 1.000

Texas Rangers 1.500

Colorado Rockies 2.000

Arizona Diamondbacks 2.500

Baltimore Orioles 2.500

American League Central Regular Season

Chicago White Sox 1,16

Cleveland Indians 4,50

Kansas City Royals 45

Minnesota Twins 50

Detroit Tigers 90

American League East Regular Season

Tampa Bay Rays 2,50

Boston Red Sox 2,75

New York Yankees 5,50

Toronto Blue Jays 5,50

Baltimore Orioles 2.000

American League West Regular Season

Houston Astros 1,30

Oakland Athletics 3,25

Seattle Mariners 40

Los Angeles Angels 45

Texas Rangers 1.000

National League Central Regular Season

Milwaukee Brewers 1,50

Chicago Cubs 4,00

Cincinnati Reds 8,00

St. Louis Cardinals 12

Pittsburgh Pirates 750

National League East Regular Season

New York Mets 1,25

Atlanta Braves 8,50

Washington Nationals 8,75

Philadelphia Phillie 9,75

Miami Marlins 70

National League West Regular Season

Los Angeles Dodgers 1,50

San Diego Padres 3,80

San Francisco Giants 5,25

Colorado Rockies 1.500

Arizona Diamondbacks 2.500

Analisi e Scommesse Week 14

MLB 28 GIUGNO

Oggi vi parlo di una sfida già di per se molto interessante, impreziosita dai due pitcher al via. Parlo di LA Dodgers-San Francisco Giants. Abbiamo detto che i Giants sono i migliori come rendimento nelle scommesse, in particolare con Anthony DeSclafani (8-2, 2.77 ERA, 1.00 WHIP) che partirà anche oggi al Dodgers Stadium, contrapposto a Trevor Bauer (7-5, 2.57 ERA, 0.97 WHIP). DeSclafani sta lasciando gli avversaria ad un misero .199 di media battuta e nell'ultima uscita ha lasciato a secco l'attacco degli Angels in 7 inning in cui ha concesso in tutto 3 valide con 9 strikeout messi a segno. Bauer continua ad avere ottimi numeri, ma il suo controllo ultimamente non è stato impeccabile. La settimana scorsa ha concesso 3 runs e 4 walks in 6 inning contro i Padres e LAD ha un team record di 2-4 nelle ultime partite con Bauer al via (3.55 ERA, 1.32 WHIP). San Francisco ottima anche in attacco nell'ultimo mese con 5.29 runs segnate di media, i 2° migliori come OPS (.810). I Giants sono 15-4 nelle ultime trasferte e 7-2 nelle ultime partite da underdog, considerateli @2.55 con quota di valore in una partita che non vedo molto lontana da un 50-50.

MLB 29 GIUGNO

Oggi parliamo di Toronto Blue Jays-Seattle Mariners con gli ospiti che sono tra le grandi sorprese di questa stagione e sono tra i migliori come rendimento nelle scommesse. Tra i pitcher inoltre il migliore è proprio Chris Flexen (6-3, 3.87 ERA, 1.25 WHIP) che partirà questa notte a Toronto contro uno degli attacchi migliori della MLB, quello dei Blue Jays che segnano 5.26 runs, .264 media battuta e .777 OPS, oltre al 1° dato in assoluto negli homeruns (1.49 di media). Toronto ha vinto 7 delle ultime 8 partite ma se oggi volete credere ancora in Flexen, i Mariners si giocano @2.67. Per i Blue Jays partirà Robbie Ray (5-3, 3.35 ERA, 1.13 WHIP) che è 0-1, 3.71 ERA in 3 start in carriera contro Seattle.

Parliamo velocemente anche di Boston Red Sox-Kansas City Royals. Ieri faticoso 6-5 dei Red Sox nella prima della serie in casa contro i Royals che in trasferta rimangono con un pessimo record di 15-25 e oggi al via c'è il pessimo Brad Keller (6-8, 6.39 ERA, 1.80 WHIP) che ha concesso 4+ runs in ognuno degli ultimi 4 start. Per Boston Nick Pivetta (6-3, 4.00 ERA, 1.26 WHIP)dopo un inizio di stagione sopra le attese è tornato con i piedi per terra. Boston ha perso 4 degli ultimi 5 start, e le 3 partite più recenti, con Pivetta al via che in questo modo è crollato nelle classifiche di rendimento. Oggi però i Red Sox sono favoriti @1.55. Molto alta la linea O/U a 10.5 total runs visto che al via ci sono due pitcher molto modesti e visto che i Red Sox hanno il 3° miglior attacco MLB in runs segnate (5.13), media battuta (.259) e OPS (.761).

MLB 30 GIUGNO

Oggi parliamo di NY Yankees-LA Angeles, serie sul 1-1 ma oggi per gli ospiti parte il fenomenale Shohei Ohtani (3-1, 2.58 ERA), giocatore capace di mettere a segno una prova in doppia cifra di strikeout sul monte di lancio e anche un homeruns in battuta nella stessa partita, e farlo allo Yankee Stadium avrebbe ancora più valore. Nella sua ultima uscita ha concesso 1 run in 6 IP contro i Giants. La sua fastball viaggia a 95.4 mph, ma non dimentichiamo che ha messo a segno anche 3 fuori campo negli ultimi 2 giorni. Per gli Yankees potrebbe essere una serata poco tranquilla per Domingo German (4-5, 4.32 ERA) che il 20 maggio scorso concedeva 0 riunione e 6 valide in 7 IP ma da allora è crollato con 0-3, 6.28 ERA in 6 start (solo in 3 occasioni ha completato i 5 inning). German ha però un 1-0, 0.82 ERA in 3 start in carriera contro LAA. Gli Angeles oggi sono sfavoriti @2.10 nonostante Ohtani.

MLB 1 LUGLIO

Oggi è il deGrom Day quindi parliamo di Atlanta Braves-NY Mets. Ieri pazzo 20-2 dei Braves, quindi oggi viene difficile puntare Under nei Primi 5 Inning, il trend forte (anche se si è un pochino raffreddato) del miglior pitcher del pianeta al momento, Jacob deGrom (7-2, 0.69 ERA, 0.53 WHIP), considerando anche che si giocherà su una linea bassa a 3.5 Runs in F5. Dall'altra parte però Ian Anderson (5-4, 3.42 ERA, 1.18 WHIP) non è malissimo. DeGrom ha concesso 2ER o meno in 11 start consecutivi e mai più di 5 valide in 18 partite di fila, numeri impressionanti a cui aggiunge un 9-7, 1.88 ERA in carriera contro i Braves (6-4, 2.34 ERA ad Atlanta) che ha sfidato il 21 giugno scorso con 5 inning senza nemmeno una run concessa. Anderson è 1-2, 3.71 ERA in 5 start a giungo e la settimana scorsa ha concesso 3 runs in 6 IP ai Reds. Anderson ha già sfidato 2 volte NYM in stagione (1-1, 3.85 ERA). I Mets vorranno partire bene per rispondere alla figuraccia di ieri contro i rivali di Atlanta, in alternativa è quindi interessante Mets vincenti sempre ragionando sui primi 5 inning con deGrom, in quota @1.95.

MLB 2 LUGLIO

Oggi parliamo dell'inizio delle Subway Series con NY Yankees-NY Mets. Ieri i Mets e deGrom ci hanno traditi nella sconfitta ad Atlanta, anche se il vero problema di NYM rimane l'attacco per una squadra che ha segnato 3 o meno runs in 11 delle ultime 17 partite (record di 6-11) e in 4 occasioni è rimasta addirittura a secco. Dall'altra parte gli Yankees dopo un avvio stagionale da incubo si sono ripresi con 22 vittorie nelle ultime 20 partite (ieri è stata rinviata l'ultima sfida della serie contro LAA) e oggi schiereranno Jordan Montgomery (3-4, 4.06 ERA) che però è 0-1, 4.43 ERA negli ultimi 4 start. Molto più solido Taijuan Walker (6-3, 2.38 ERA) al via per i Mets con cui ha concesso 2 o meno runs in 11 occasioni quest'anno, ed è 0-3, ma con un discreto 3.26 ERA, in carriera contro i Rockies. I book danno vincenti gli Yankees @1.74 per questo opener contro i rivali di NYM.

MLB 3 LUGLIO

Analisi e pronostici non ancora disponibili...

MLB 4 LUGLIO

Analisi e pronostici non ancora disponibili...