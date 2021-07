Pronostici Baseball MLB: scommesse Week 15 dal 5 al 11 luglio 2021. San Francisco Giants e Boston Red Sox continuano a sorprendere

Inizia la 15° settimana di regular season in MLB e San Francisco Giants e Boston Red Sox non sembrano aver intenzione di rallentare, anzi continuano a sorprendere positivamente, così come i Seattle Mariners e Chris Flexen che rimangono i migliori come rendimento nelle scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti baseball americano sulla MLB.

Quest'anno tutte le giocate saranno in esclusiva sul nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC. Guru & Morfeo potranno finalmente mettere in pratica il loro metodo sulle scommesse F5, e ogni giorno trovi anche le analisi e le scommesse normali.

Quote Antepost e Statistiche

La settimana degli Houston Astros non è stata perfetta anche se i texani hanno comunque tagliato ulteriormente la quota avvicinandosi ai LA Dodgers che rimangono i favoriti per le World Series 2021. Cala ancora pure le quota antepost dei sorprendenti San Francisco Giants e soprattutto dei Boston Red Sox che hanno scavalcato perfino i deludenti New York Yankees, non solo per la vittoria finale, ma anche per la vittoria di AL East che sembrava essere un affare tra NYY e Tampa Bay Rays in pre stagione.

I San Francisco Giants (+19.71 unità) rimangono anche al comando come miglior squadre nei rendimenti delle scommesse, davanti ai Seattle Mariners (+18.85) e ai Boston Red Sox (+17.68). Salgono anche i Milwaukee Brewers (+8.27) che hanno scavalcato i Tampa Bay Rays (+7.94). Sempre peggio invece gli Arizona Diamondbacks (-34.90) che hanno perso quasi altre 5 unità nell'ultima settimana, così come i Minnesota Twins (-19.66) sono tornati a crollare. Completano questo negativo podio i Baltimore Orioles (-16.52) e poi arrivano anche qui i NY Yankees (-11.89).

Tra i pitcher è arrivata un altra vittoria di Chris Flexen (11-4, +8.65 unità) con Seattle, che rimane il miglior pitcher su cui puntare, seguito da Aaron Civale (12-3, +8.18) e Casey mise (9-7, +8.12). Salgono in top-5 Logan Gilbert (7-2, +8.07) e Taijuan Walker (12-3, +7.82). Con O/U 3-12 Casey Mize si conferma anche come miglior pitcher da Under, assieme a Joe Ross, e subito dietro c'è un altro pitcher dei Washington Nationals, Max Scherzer (O/U 4-12). Puntare Over rimane un ottimo idea quando per Houston c'è Zach Greinke (O/U 13-5) al via.

Mlb World Series 2021

Los Angeles Dodgers 4,50

Houston Astros 6,75

San Diego Padres 8,25

Chicago White Sox 8,50

New York Mets 11

Boston Red Sox 11

Milwaukee Brewers 12

San Francisco Giants 15

Tampa Bay Rays 15

Oakland Athletics 16

New York Yankees 20

Toronto Blue Jays 25

Atlanta Braves 33

Cincinnati Reds 45

Cleveland Indians 50

Washington Nationals 55

St. Louis Cardinals 55

Chicago Cubs 60

Philadelphia Phillie 60

Los Angeles Angels 60

Seattle Mariners 125

Minnesota Twins 250

Miami Marlins 300

Kansas City Royals 400

Detroit Tigers 750

Pittsburgh Pirates 2.000

Colorado Rockies 2.000

Texas Rangers 2.000

Baltimore Orioles 2.500

Arizona Diamondbacks 3.000

American League Central Regular Season

Chicago White Sox 1,09

Cleveland Indians 6,50

Detroit Tigers 80

Minnesota Twins 90

Kansas City Royals 150

American League East Regular Season

Boston Red Sox 1,55

Tampa Bay Rays 3,75

Toronto Blue Jays 8,25

New York Yankees 9,75

Baltimore Orioles 1.500

American League West Regular Season

Houston Astros 1,25

Oakland Athletics 3,65

Seattle Mariners 28

Los Angeles Angels 40

Texas Rangers 1.000

National League Central Regular Season

Milwaukee Brewers 1,12

Chicago Cubs 12

Cincinnati Reds 12

St. Louis Cardinals 14

Pittsburgh Pirates 750

National League East Regular Season

New York Mets 1,35

Atlanta Braves 6,00

Washington Nationals 7,00

Philadelphia Phillie 12

Miami Marlins 100

National League West Regular Season

Los Angeles Dodgers 1,45

San Diego Padres 4,25

San Francisco Giants 5,00

Colorado Rockies 1.500

Arizona Diamondbacks 3.000

Analisi e Scommesse Week 15

MLB 5 LUGLIO

La settimana di major league inizia con 11 partite in programma e parliamo di Miami Marlins-LA Dodgers. Linea O/U molto bassa a 7.5 runs totali e attenzione in particolare a Under 3.5 nei Primi 5 Inning. Miami è 28° come runs segnate (4.06), 29° in OPS (.671) e 21° in media battuta (.232). Oggi i Marlins sfideranno Trevor Bauer (8-5, 2.59 ERA, 1.00 WHIP) che ha giocato 14 prestazioni di qualità su 16 start in questa stagione e che non dovrebbe avere problemi a tenere a bada l'attacco di Miami. Per i Marlins c'è Trevor Rogers (7-5, 2.14 ERA, 1.04 WHIP), uno dei prospetti del futuro della MLB, candidato numero uno al Rookie of the Year in National League. Il nostro sistema statistico F5 stima 2.66 runs di media quindi valutate Under 3.5 nonostante la linea bassa.

MLB 6 LUGLIO

Analisi e pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

MLB 7 LUGLIO

Analisi e pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

MLB 8 LUGLIO

Analisi e pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

MLB 9 LUGLIO

Analisi e pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

MLB 10 LUGLIO

Analisi e pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

MLB 11 LUGLIO

Analisi e pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...