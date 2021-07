Pronostici Baseball MLB: scommesse Week 16 dal 12 al 18 luglio 2021. E' la settimana del Home Run Derby e del All Star Game

Questa è la settimana del All Star Game di Baseball Americano. La Major League torna dal 15 luglio con NY Yankees-Boston Red Sox, la più classica delle rivalità in MLB.

Vediamo analisi e pronostici vincenti baseball americano sulla MLB.

Quote Antepost e Statistiche

Praticamente invariate le prime 2 posizioni delle quote antepost per la vittoria delle World Series, con gli LA Dodgers sempre favoriti sugli Houston Astros mentre al 3° posto salgono i Chicago White Sox che scavalcano i San Diego Padres. Dispersi i New York Yankees ormai stabilmente dietro anche ad Oakland Athletics, San Francisco Giants e ai sorprendenti Milwaukee Brewers che sono sempre più favoriti per la vittoria della National League Central.

La miglior squadra come rendimento nelle scommesse rimane quella dei San Francisco Giants (+20.01 unità), davanti agli incredibili Seattle Mariners (+19.23) che incrementano rispetto alla settimana scorsa. Si confermano anche i Boston Red Sox (+15.24). Continua l'anomalia Coors Field, con i Colorado Rockies migliori in casa (+17.55) ma i peggiori in trasferta (-21.02).

In assoluto però la peggior squadra su cui puntare rimane quella degli Arizona Diamondbacks (-33.71 unità) che staccano nettamente tutti, ad iniziare dai Baltimore Orioles (-18.78) e i Minnesota Twins (-18.37). Appena fuori dal podio i Kansas City Royals (-12.87) e poi recitiamo i deludenti NY Yankees (-10.08) disastrosi anche per gli scommettitori.

Questa settimana è toccato agli Angels perdere contro i Mariners con Chris Flexen (+9,66 unità) al via, un Flexen che rimane il miglior pitcher della MLB come rendimento nelle scommesse, davanti a Casey Mize (+9.48) e Logan Gilbert (+9.32). E' arrivata un altra vittoria anche per Taijuan Walker (+8.31) che sta lavorando molto bene in stagione con i Mets. Con O/U 3-12 Casey Mize si conferma anche il miglior pitcher da Under (O/U 3-12), anche grazie al negativo attacco dei suoi Tigers. Tra i migliori pitcher da Over invece c'è Andrew Heaney (O/U 12-2) in questo caso aiutato anche dall'attacco degli Angels con uno straordinario Shohei Ohtani che sta facendo il vuoto negli homeruns con 33 fuori campo, tanto che sembra che abbia già iniziato da settimane l'Home Run Derby.

Mlb World Series 2021

Los Angeles Dodgers 4,75

Houston Astros 6,50

Chicago White Sox 7,50

San Diego Padres 8,50

New York Mets 9,50

Boston Red Sox 12

Tampa Bay Rays 13

Milwaukee Brewers 13

San Francisco Giants 14

Oakland Athletics 16

New York Yankees 22

Toronto Blue Jays 25

Atlanta Braves 35

Cincinnati Reds 40

Cleveland Indians 50

Philadelphia Phillie 50

St. Louis Cardinals 55

Washington Nationals 60

Los Angeles Angels 70

Chicago Cubs 70

Seattle Mariners 125

Miami Marlins 250

Minnesota Twins 300

Kansas City Royals 500

Detroit Tigers 750

Pittsburgh Pirates 2.500

Colorado Rockies 2.500

Texas Rangers 2.500

Arizona Diamondbacks 3.000

Baltimore Orioles 3.000

American League Central Regular Season

Chicago White Sox 1,06

Cleveland Indians 7,50

Minnesota Twins 90

Detroit Tigers 100

Kansas City Royals 175

American League East Regular Season

Boston Red Sox 1,85

Tampa Bay Rays 2,35

New York Yankees 12

Toronto Blue Jays 12

Baltimore Orioles 2.000

American League West Regular Season

Houston Astros 1,18

Oakland Athletics 4,50

Seattle Mariners 25

Los Angeles Angels 35

Texas Rangers 1.000

National League Central Regular Season

Milwaukee Brewers 1,15

Cincinnati Reds 6,75

St. Louis Cardinals 18

Chicago Cubs 18

Pittsburgh Pirates 1.000

National League East Regular Season

New York Mets 1,35

Atlanta Braves 7,00

Philadelphia Phillie 7,50

Washington Nationals 10

Miami Marlins 55

National League West Regular Season

Los Angeles Dodgers 1,40

San Francisco Giants 4,75

San Diego Padres 5,25

Colorado Rockies 1.500

Arizona Diamondbacks 3.000

Analisi e Scommesse Week 16

MLB 12 LUGLIO

E' la giornata del Home Run Derby a Coors Field, preparate i pop corn, lo spettacolo è servito. Shohei Ohtani @3.25 è ovviamente il grande favorito seguito da Joey Gallo @4.75, Pete Alonso @6.50, Matt Olson @7, Trevor Story @9, Juan Soto @10, Salvador Perez @11 e4 Trey Mancini @12. Ecco gli accoppiamenti al primo turno e le nostre idee sui vincitori (quote BET365):

Shohei Ohtani-Juan Soto

Ohtani ha già registrato 33 Home runs (470 feet il più lungo, 417 di media). Il giapponese è uno dei migliori battitori in diverse statistiche ed è nettamente favorito su Soto che al momento è fermo a 11 homeruns con i Nationals (437 feet il più lungo, 402 di media). Favoriamo OHTANI @1.28.

Joey Gallo-Trevor Story

Gallo ha segnato 24 fuori campo (462 feet il più lungo, 414 di media), si presenta in ottima forma e solo in due hanno una media superiore ai 414 piedi, Ohtani ovviamente, ma anche Story, che è proprio il giocatore che lo sfiderà al primo turno. Story ha segnato 11 fuori campo (466 feet il più lungo, 419 di media) ed è un giocatore dei Rockies, quindi conosce bene Coors Field. Qui ho molti dubbi ma Gallo arriva troppo carico. E potrà battere il beniamino di casa. Andiamo con GALLO @1.45.

Pete Alonso-Salvador Perez

Alonso è il campione in carica del Homerun Derby del 2019 quando ha superato Vladimir Guerrero Jr anche se si presenta a questa edizione abbastanza in calo rispetto alla sua stagione da rookie in cui mise a segno 53 fuori campo. Al momento ne ha totalizzati solo 17 (443 feet il più lungo, 411 di media) con l'attacco dei Mets che continua a faticare. Al primo turno sfida Salvador Perez che è a 21 homeruns con i Royals in questa stagione (460 feet il più lungo, 400 di media). Potrebbe essere proprio Perez l'underdog al primo turno. PEREZ @2.85.

Matt Olson-Trey Mancini

Il mancino prima base degli Athletics ha totalizzato 23 Homeruns (445 feet il più lungo, 407 di media), Olson, sfiderà il Mancini degli Orioles, una delle poche note positive a Baltimore, titolare di 16 homeruns (451 feet il più lungo, 405 di media). Olson ha più esperienza in questo evento, giochiamo proprio OLSON @1.43.

VINCITORE HOMERUN DERBY: OHTANI @3.25

MLB 13 LUGLIO

MLB 15 LUGLIO

MLB 16 LUGLIO

MLB 17 LUGLIO

MLB 18 LUGLIO

