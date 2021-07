Inizia la 17° settimana di regular season di Baseball Americano MLB e come sempre siamo andati a fare il punto della situazione tra quote antepost e statistica. Giorno per giorno analizzeremo anche le sfide più interessanti di Major League Baseball dal 19 al 25 luglio 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti baseball americano sulla MLB.

Quote Antepost e Statistiche

Iniziamo come sempre facendo il punto della situazione sulle quote antepost per la vittoria delle World Series 2021 dove secondo SNAI sono sempre i LA Dodgers @5 la squadra da battere anche se con quota in crescita, come quella degli Houston Astros @7 mentre a continuare a calare (seppur di poco) sono i Chicago White Sox @7.25.

Tra le migliori squadre come rendimento nelle scommesse c'è un sorpasso al comando con i Seattle Mariners (+20.89 unità) che scavalcano i San Francisco Giants (+19.03) mentre i Boston Red Sox (+14.14) calano un pò ma si confermano al 3° posto, davanti ai Tampa Bay Rays (+11.54) in crescita ma attenzione anche ai sorprendenti Detroit Tigers (+8.20) ora 5°. Chi si conferma un pozzo nero per gli scommettitori sono gli Arizona Diamondbacks (-34.74 unità) che con ancora tutta la seconda parte di regular season, hanno già bruciato quasi 35 unità e di questo passo si apprestano a segnare un record (negativo) nelle statistiche di rendimento dove continuano a deludere anche i Minnesota Twins (-21.37) poi ci sono i Baltimore Orioles (-16.97) da cui nessuno si aspettava tanto quest'anno.

I Minnesota Twins sono la miglior squadra da Over (O/U 55-33) seguita dagli LA Angels (O/U 55-36) di Ohtani e nonostante le assenze di Trout e Redon. Al 3° posto c'è poi la squadra titolare del miglior attacco MLB, gli Houston Astros (O/U 53-39). La miglior squadra da Under è invece quella dei Washington Nationals (O/U 34-55) seguita dai Chicago Cubs (O/U 37-51) che continuano a deludere in attacco ma vanno bene sul monte di lancio, specialmente con i rilievi. Grande sorpresa i Colorado Rockies (O/U 40-51) 3° miglior squadra da Under nonostante giochi a Coors Field ma tra linee enormi in casa e il tremendo rendimento dell'attacco in trasferta, i Rockies si confermano squadra da Under.

Tra i singoli pitcher Chris Flexen (13-4, +11.08 unità) ne ha vinta un altra in settimana, da sfavorito a LAA, ed incrementa ancora come lanciatore migliore nei rendimenti di scommessa, seguito da Logan Gilbert (9-2, +10.56) altro pitcher di Seattle e da Casey Mize (10-7, +9.48) che stacca Taijuan Walker (14-3, +9.04) reduce da una tremenda prova a Pittsburgh, anche se poi è stato aiutato dall'attacco e i Mets hanno vinto. Casey Mize con O/U 3-12 rimane anche il miglior pitcher da Under mentre Andrew Heaney con O/U 13-2 è il migliore da Over, staccando Julio Urias (O/U 13-4) e Zach Greinke (O/U 13-6).

Mlb World Series 2021

Los Angeles Dodgers 5,00

Houston Astros 7,00

Chicago White Sox 7,25

San Diego Padres 8,50

New York Mets 10

Milwaukee Brewers 12

San Francisco Giants 12

Boston Red Sox 13

Tampa Bay Rays 13

Oakland Athletics 18

Toronto Blue Jays 22

New York Yankees 22

Atlanta Braves 40

Cincinnati Reds 50

Philadelphia Phillie 50

Cleveland Indians 50

St. Louis Cardinals 60

Washington Nationals 65

Los Angeles Angels 70

Chicago Cubs 70

Seattle Mariners 125

Miami Marlins 300

Minnesota Twins 400

Detroit Tigers 500

Kansas City Royals 750

Pittsburgh Pirates 2.500

Colorado Rockies 2.500

Arizona Diamondbacks 3.000

Baltimore Orioles 3.000

Texas Rangers 3.000

American League Central Regular Season

Chicago White Sox 1,04

Cleveland Indians 8,25

Detroit Tigers 125

Minnesota Twins 150

Kansas City Royals 225

American League East Regular Season

Boston Red Sox 2,00

Tampa Bay Rays 2,25

Toronto Blue Jays 8,75

New York Yankees 11

Baltimore Orioles 2.500

American League West Regular Season

Houston Astros 1,16

Oakland Athletics 4,75

Seattle Mariners 25

Los Angeles Angels 40

Texas Rangers 1.500

National League Central Regular Season

Milwaukee Brewers 1,12

Cincinnati Reds 8,00

St. Louis Cardinals 18

Chicago Cubs 18

Pittsburgh Pirates 1.000

National League East Regular Season

New York Mets 1,45

Philadelphia Phillie 5,25

Atlanta Braves 6,50

Washington Nationals 11

Miami Marlins 55

National League West Regular Season

Los Angeles Dodgers 1,35

San Francisco Giants 4,75

San Diego Padres 5,75

Colorado Rockies 2.000

Arizona Diamondbacks 3.000

Analisi e Scommesse Week 17

MLB 19 LUGLIO

Oggi vi parlo subito di Toronto Blue Jais-Boston Red Sox, bella sfida al vertice della AL East per quello che è anche lo scontro tra due dei migliori attacchi della major. Toronto segna 5,40 runs a partita (2° in MLB), con una media di .265 (2°), un OPS di .784 (1°) e 1,52 homeruns (1°) mentre Boston risponde con 5.11 runs (5°), .257 di media battuta (4°) e .757 di OPS (7°). Al via per Toronto c'è Ross Stripling (3-5, 4.34 ERA, 1.23 WHIP) che è 0-1, 9.64 ERA in 2 sfide stagionali contro Boston che oggi parte con Nick Pivetta (7-4, 4.30 ERA, 1.28 WHIP) che a sua volta è 0-1, 9.00 ERA nelle prime 2 sfide dell'anno contro Toronto. Pivetta rimane uno dei migliori pitcher come rendimento nelle scommesse, un dato molto calato nelle ultime settimane e infatti oggi i Red Sox sono sfavoriti @2.15. Non mi sento di consigliarveli, forse meglio Over, l'unico problema è la linea molto alta a 10.5 total runs.

Due parole anche su Detroit Tigers-Texas Rangers che non sarà certamente la partita più spettacolare di giornata ma approposito di O/U, per i padroni di casa parte Casey Mize (5-5, 3.59 ERA, 1.14 WHIP) che con O/U 3-12 è il miglior pitcher da Under della stagione e i Tigers non hanno un attacco esplosivo visto che segnano solo 4.34 runs (19°) e sono i peggiori in assoluto negli strikeout subiti (10.3). I Rangers segnano anche meno (4.08 runs, 26° in MLB) e in trasferta sono un disastro. Ieri hanno perso entrambe le sfide del doubleheader contro i Blue Jays segnando in tutto 2 sole runs (tra l'altro inutili e arrivate all'ultimo inning) e 3 runs nelle ultime 3 partite. Oggi però sul monte di lancio c'è il solido Kyle Gibson (6-1, 2.29 ERA, 1.07 WHIP). Qui mi sento più tranquillo a consigliarvi un Under 9.5. Per me questi due attacchi non ci vanno in doppia cifra di total runs.

MLB 20 LUGLIO

MLB 21 LUGLIO

MLB 22 LUGLIO

MLB 23 LUGLIO

MLB 24 LUGLIO

MLB 25 LUGLIO

