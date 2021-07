Pronostici Baseball MLB: scommesse Week 18 dal 26 luglio al 1 agosto 2021. Gli Houston Astros aggancia gli LA Dodgers come favoriti per le World Series

Ultima settimana di luglio per la regular season di Baseball Americano MLB che entra nel vivo con questa week 18 che come sempre andiamo ad analizzare giorno per giorno con le sfide più interessanti e i consigli per le scommesse, ma anche tante statistiche interessanti per il betting sulla MLB e gli aggiornamenti delle quote antepost.

Vediamo analisi e pronostici vincenti baseball americano sulla MLB.

Quote Antepost e Statistiche

Apriamo come sempre la settimana andando a vedere le quote antepost per la vittoria delle World Series e delle division, con le variazioni più importanti. La prima novità è rappresentata dagli Houston Astros @5.50 che agganciano i LA Dodgers @5.50 come favoriti, mentre i Chicago White Sox @7.50 salgono leggermente ma si confermano 3° forza, davanti ai San Diego Padres @9 e ai NY Mets @10. Continua a scendere anche la quota dei San Francisco Giants nel gruppone @11 di quota con Tampa Bay Rays, Boston Red Sox e Milwaukee Brewers. Sprofondano @25 i NY Yankees.

I Seattle Mariners (+23,74 unità) non solo si confermano miglior squadra come rendimento nelle scommesse, ma incrementano ulteriormente, così come i San Francisco Giants (+20.87) che li seguono al 2° posto e i Boston Red Sox (+16.61) terzi. Piccoli segnali di risveglio dagli Arizona Diamondbacks (-32.53) che rimangono però nettamente la peggior squadra su cui puntare, con i Minnesota Twins (-22.09) che seguono molto staccati poi i Texas Rangers (-16.65) che peggiorano il rendimento dei Baltimore Orioles (-12.12) che nella settimana appena passata hanno messo a segno vittorie importanti, a differenza dei Washington Nationals (-8.92) e dei NY Yankees (-8.70) che continuano a deludere anche nelle scommesse.

I Minnesota Twins (O/U 57-38) sono anche la miglior squadra da Over, davanti a Houston Astros (O/U 56-42) e LA Angels (O/U 55-42). I Washington Nationals (O/U 35-59) sono invece la miglior squadra da Under davanti ai Chicago Cubs (O/U 44-55) e a sorpresa ai Colorado Rockies (O/U 41-55) nonostante Coors Field dove comunque continuano ad andare bene nelle scommesse (+16.69 unità, miglior rendimento interno della major nelle scommesse).

Seattle continua a dominare nelle statistiche di rendimento anche tra i singoli pitcher visto che sono dei Mariners sia il 1° che il 2° anche se abbiamo avuto un cambio al vertice con Logan Gilbert (10-2, +11.56 unità) che ha scavalcato il compagno Chris Flexen (13-5, +10.08), poi arriva Casey Mize (11-8, +9.46). Continua l'ottima stagione di Anthony DeSclafani (14-6, +8.68) e poi in 5° posizione a sorpresa c'è Chad Khul (8-5, +8.36).

Sempre parlando di pitcher, il migliore da Over è Andrew Heaney (O/U 13-3), seguito da Julio Urias (O/U 13-5) e da Yu Darvish (O/U 13-7). I migliori pitcher da Under sono invece Cole Irvin (O/U 6-14) e Brandon Woodruff (O/U 6-14), con Casey Mize (O/U 5-12) che però nelle ultime 2 partenze ha segnato un doppio Over con i Mariners.

Mlb World Series 2021

Houston Astros 5,50

Los Angeles Dodgers 5,50

Chicago White Sox 7,50

San Diego Padres 9,00

New York Mets 10

San Francisco Giants 11

Tampa Bay Rays 11

Boston Red Sox 11

Milwaukee Brewers 11

Oakland Athletics 20

New York Yankees 25

Toronto Blue Jays 28

Atlanta Braves 40

Philadelphia Phillie 45

Cincinnati Reds 50

St. Louis Cardinals 60

Cleveland Indians 65

Chicago Cubs 80

Los Angeles Angels 80

Washington Nationals 90

Seattle Mariners 125

Miami Marlins 300

Kansas City Royals 500

Minnesota Twins 500

Detroit Tigers 750

Colorado Rockies 2.500

Texas Rangers 3.000

Arizona Diamondbacks 3.000

Baltimore Orioles 3.000

Pittsburgh Pirates 3.000

American League Central Regular Season

Chicago White Sox 1,02

Cleveland Indians 10

Detroit Tigers 100

Kansas City Royals 150

Minnesota Twins 225

American League East Regular Season

Boston Red Sox 1,95

Tampa Bay Rays 2,00

New York Yankees 14

Toronto Blue Jays 15

Baltimore Orioles 3.000

American League West Regular Season

Houston Astros 1,10

Oakland Athletics 5,75

Seattle Mariners 33

Los Angeles Angels 50

Texas Rangers 2.000

National League Central Regular Season

Milwaukee Brewers 1,10

Cincinnati Reds 7,50

St. Louis Cardinals 16

Chicago Cubs 22

Pittsburgh Pirates 750

National League East Regular Season

New York Mets 1,30

Philadelphia Phillie 5,25

Atlanta Braves 6,00

Washington Nationals 15

Miami Marlins 50

National League West Regular Season

Los Angeles Dodgers 1,45

San Francisco Giants 2,95

San Diego Padres 6,25

Colorado Rockies 2.000

Arizona Diamondbacks 3.000

Analisi e Scommesse Week 18

MLB 26 LUGLIO

La settimana inizia con sole 9 partite in programma. Voglio iniziare parlando di Boston Red Sox-Toronto Blue Jays, rivali divisionali che iniziano un importante serie di 4 partite a Fenway Park dove oggi parte dove parte Nick Pivetta (8-4, 4.37 ERA), tornato con i piedi per terra dopo un ottimo inizio stagionale. In 3 start contro Toronto in questo 2021 ha tenuto un 1-1, 7,56 ERA e proprio lunedì scorso ha concesso 4 runs e 11 valide in 6.2 IP a casa di Toronto (a Buffalo) ma i Red Sox hanno vinto 13-4 grazie all'attacco che oggi dovrebbe sfidare Thomas Hatch al debutto per i Blue Jays. Hatch ha tenuto un 3-1, 2.73 ERA in 17 partite (1 start, il resto tutto da rilievo) lo scorso anno da rookie. In questa situazione i Red Sox in casa sono favoriti @1.74 nonostante Pivetta che però contribuisce a far salire molto la linea O/U a 11.0 total runs, anche perché si sfidano due dei migliori attacchi di AL.

Diciamo due cose anche di LA Angels-Colorado Rockies. I padroni di casa schierano il miglior battitore come home runs segnati in stagione (35), ovvero Shohei Ohtani (4-1, 3.21 ERA) che però ha calato molto il proprio rendimento offensivo dal rientro dall'All-Star Game. I Rockies sono 10-26 in trasferta in questa stagione e oggi partiranno con German Marquez (8-7, 3.50 ERA) che ha concesso 4 runs in 6 IP nella sconfitta a Seattle, prima uscita da dopo l'All Star Game, ma che aveva giocato i precedenti 5 start tenendo un impressionante 4-0, 0.75 ERA. Che Marquez vedremo? I bookmakers puntano sugli Angels @1.68 anche per via del pessimo rendimento esterno dei Rockies, specialmente in attacco, tanto che in questo caso la linea O/U sembra pure troppo bassa a 7,5 total runs.

MLB 27 LUGLIO

MLB 28 LUGLIO

MLB 29 LUGLIO

MLB 30 LUGLIO

MLB 31 LUGLIO

MLB 1 AGOSTO

