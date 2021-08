Pronostici Baseball MLB: scommesse Week 19 dal 2 al 8 agosto 2021. Trade deadline, tanti colpi di mercato importanti. Gli arrivi ad LA spingono i Dodgers favoriti per le World Series

Entriamo nella 19° settimana di regular season e dopo la trade deadline abbiamo visto molti colpi di mercato che ridisegnano le lavagne delle quote antepost per le World Series 2021 di Baseball MLB, su tutti gli ottimi movimenti dei LA Dodgers che si rinforzano e tornano a staccare tutti come grandi favoriti per la vittoria finale.

Vediamo analisi e pronostici vincenti baseball americano sulla MLB.

Quote Antepost e Statistiche

Oggi ci concentriamo sui non pochi colpi di mercato importanti arrivati nella trade deadline, e come hanno influito nelle quote antepost secondo gli analisti. Iniziamo dai colpi di Max Scherzer e Trea Turner da Washington (+Danny Duffy) che spingono i LA Dodgers @4 favoriti per le World Series 2021 e tornano a staccare gli Houston Astros @6 che si sono concentrati su migliorare il bullpen con l'arrivo di Kendall Graveman da Seattle.

Terzo incomodo, i Chicago White Sox @6.50, forse i più completi con una solidissima rotazione, un ottimo attacco ma anche un buon bullpen rinforzato con gli arrivi di Craig Kimbrel e Ryan Tepera (dai Cubs). I Chicago Cubs @200 hanno letteralmente smobilitato visto che anche Baez ha salutato ed è andato ai NY Mets @11 che troviamo nel gruppo di contender assieme ai Milwaukee Brewers e ai San Francisco Giants. Si sono mossi meno i San Diego Padres @12 che puntavano a Scherzer e sono stati bruciati proprio dai rivali di LAD. Si accontentano di Daniel Hudson (ancora da Washington che ha smobilitato) e Adam Frazier da Pitt.

Ai Tampa Bay Rays @12 arriva Nelson Cruz, per i Boston Red Sox @14 Kyle Schwarber va a rinforzare ulteriormente la lineup (giocatore da 25 homeruns al momento). Sempre in AL East i NY Yankees @20 riprendono quota anche perché hanno inserito due pezzi da novanta per riprendersi con un attacco che sta deludendo: Joey Gallo e Anthony Rizzo mentre ai Toronto Blue Jays @22 grande innesto nella rotazione con Jose Berrios dai Twins, e c'è anche il rilievo Brad Hand, ovviamente da Washington.

In settimana è arrivato il sorpasso dei San Francisco Giants (+22.76 unità) sui Seattle Mariners (+21.88) come miglior squadra su cui puntare, ma continuano a salire anche i Tampa Bay Rays (+13.63) che però rimangono ben lontani dalla coppia di testa che è formata da due grandi sorprese di questa stagione, specialmente i Giants. Quella che non cambia è la peggior squadra come rendimento nelle scommesse, gli Arizona Diamondbacks (-32.68), seguiti da lontano dai Minnesota Twins (-24.36) e dai Texas Rangers (-15.43).

I Minnesota Twins (O/U 62-39) sono una miniera d'oro per gli Over, davanti agli Houston Astros (O/U 61-43) e agli LA Angels (O/U 59-45). Viceversa la miglior squadra da Under rimane quella dei Washington Nationals (O/U 39-61) a cui si avvicinano in maniera sorprendente i NY Yankees (O/U 43-58), gli Oakland Athletics (O/U 48-57) ma anche i Chicago Cubs (O/U 45-56). Settimana da 5 Over per i Colorado Rockies (O/U 46-60).

Tra i singoli pitcher va segnalato un nuovo lanciatore come migliore nei rendimenti delle scommesse, il rookie dei Seattle Mariners, Logan Gilbert (11-2, +12.21 unità), davanti a Casey Mize (12-8, +10.14) tornato a vincere in settimana con i Tigers, con i due che scavalcano in un colpo solo ujn altro pitcher di Seattle, Chris Flexen (13-6, +9.08) che arriva invece da 2 sconfitte, l'ultima contro gli Astros che invece sono stati battuti giusto domenica da Logan Webb (11-3, +8.27) e dai Giants con cui continua la sua ottima stagione (e noi siamo andati in cassa con la giocata domenicale su San Francisco vincente, 6 cassa di fila nel VIP di Betting Maniac, fossi in voi entrerei finché è attiva la PROMO-OLIMPICA che continua fino al 8 agosto).

Andrew Heaney (O/U 14-3) è passato ai NY Yankees, chissà se il suo rendimento da miglior pitcher da Over ne risentirà. Vi segnalo anche Julio Urias (O/U 14-6), Yu Darvish (O/U 14-7), Zach Greinke (O/U 14-8) e Drew Smyly (O/U 13-5) tra i migliori lanciatori da Over. Il miglior pitcher da Under è Cole Irvin (O/U 5-16) seguito da Brandon Woodruff (O/U 6-14) e poi arriva Casey Mize (O/U 5-13).

Mlb World Series 2021

Los Angeles Dodgers 4,00

Houston Astros 6,00

Chicago White Sox 6,50

Milwaukee Brewers 11

New York Mets 11

San Francisco Giants 11

Tampa Bay Rays 12

San Diego Padres 12

Boston Red Sox 14

New York Yankees 20

Oakland Athletics 20

Toronto Blue Jays 22

Atlanta Braves 50

Philadelphia Phillie 50

Cincinnati Reds 50

St. Louis Cardinals 65

Seattle Mariners 125

Cleveland Indians 125

Los Angeles Angels 125

Chicago Cubs 200

Washington Nationals 225

Miami Marlins 500

Kansas City Royals 750

Detroit Tigers 750

Minnesota Twins 1.000

Baltimore Orioles 3.000

Pittsburgh Pirates 3.000

Colorado Rockies 3.000

Texas Rangers 3.000

Arizona Diamondbacks 3.000

American League Central Regular Season

Chicago White Sox 1,01

Cleveland Indians 18

Detroit Tigers 150

Kansas City Royals 225

Minnesota Twins 350

American League East Regular Season

Tampa Bay Rays 1,80

Boston Red Sox 2,35

New York Yankees 11

Toronto Blue Jays 12

Baltimore Orioles 3.000

American League West Regular Season

Houston Astros 1,07

Oakland Athletics 6,50

Seattle Mariners 35

Los Angeles Angels 60

Texas Rangers 2.000

National League Central Regular Season

Milwaukee Brewers 1,05

Cincinnati Reds 9,00

St. Louis Cardinals 18

Chicago Cubs 45

Pittsburgh Pirates 1.500

National League East Regular Season

New York Mets 1,35

Atlanta Braves 5,25

Philadelphia Phillie 5,25

Washington Nationals 55

Miami Marlins 80

National League West Regular Season

Los Angeles Dodgers 1,40

San Francisco Giants 3,25

San Diego Padres 8,25

Colorado Rockies 2.500

Arizona Diamondbacks 3.000

Analisi e Scommesse Week 19

MLB 2 AGOSTO

Solo 8 partite ad aprire la settimana, parliamo della sfida di AL East, NY Yankees-Baltimore Orioles. I Bronx Bomber non hanno inserito solo Rizzo e Gallo, ma anche Andrew Heaney (6-7, 5.27 ERA) arrivato da LAA e che fa il suo esordio questa notte sul monte di lancio di NYY. Non si presenta benissimo con le ultime 4 prove poco positive e un 5.40 ERA in carriera contro Baltimore che però schiera il pessimo Jorge Lopez (2-12, 6.19) che è 0-6, 7.43 ERA negli ultimi 9 start ed è 1-3, 7.23 ERA in carriera contro gli Yankees. Lopez è 7.94 ERA negli ultimi 3 start e in stagione va molto male in trasferta (6.51 ERA). NYY è 30-9 negli ultimi precedenti contro Baltimore (13-3 in casa). In questa stagione gli Yankees hanno vinto 39 partite su 56 con 2+ runs di margine finale. Al contrario gli Orioles ne hanno perse 52 su 67 con 2+ runs di scarto. La vittoria in moneyline dei padroni di casa ha una quota molto bassa @1.38 ma potete valutare la runline con YANKEES -1,5 @1.76 per alzare la quota.

MLB 3 AGOSTO

MLB 4 AGOSTO

MLB 5 AGOSTO

MLB 6 AGOSTO

MLB 7 AGOSTO

MLB 8 AGOSTO

