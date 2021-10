Pronostici Baseball MLB: inizia la post-season con i Wild Card games Boston Red Sox-NY Yankees e LA Dodgers-St.Louis Cardinals

Iniziano I playoffs di Baseball Americano MLB con i consueti Wild card games. In American League ci sono Boston Red Sox-NY Yankees mentre in National League ci sono LA Dodgers-St.Louis Cardinals. Vediamo le analisi di queste due sfide ma anche tutte le quote antepost aggiornate per la vittoria finale delle World Series 2021 e le statistiche più interessanti per il betting.

Vediamo analisi e pronostici vincenti baseball americano sulla MLB.

Quest'anno tutte le giocate saranno in esclusiva sul nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC. Guru & Morfeo potranno finalmente mettere in pratica il loro metodo sulle scommesse F5, e ogni giorno trovi anche le analisi e le scommesse normali.

Quote Antepost e Statistiche

I LA Dodgers sono stati battuti dai San Francisco Giants nella corsa divisionale, e dovranno passare dal Wild Card game di NL contro i St.Louis Cardinals, anche se i Dodgers rimangono i favoriti per la vittoria finale delle World Series 2021, davanti proprio ai Giants. In AL la squadra favorita è quella dei Tampa Bay Rays e secondo le nostre proiezioni siamo d'accordo tanto che ci spingiamo oltre e vi invitiamo a valutare la vittoria di Tampa Bay RAYS WORLD SERIES @6.50.

La stagione è andata in archivio con molti spunti statistici interessanti. I Dodgers hanno avuto la miglior rotazione di pitcher con un complessivo 3.01 ERA, davanti proprio ai San Francisco Giants (3.24 ERA) ma attenzione anche ai Milwaukee Brewers (3.48 ERA). Dodgers e Giants sono anche le migliori nel bullpen, ma qui è San Francisco (2.99 ERA) a prendersi il primato su LAD (3.16 ERA) mentre al 3° posto tra i rilievi ci sono i Tampa Bay Rays (3.29 ERA).

Per quanto riguarda gli attacchi il migliore tra le squadre ancora in corsa in post-season (e migliore anche in assoluto in questa stagione MLB) è quello degli Houston Astros che hanno viaggiato con una media battuta di .268, un OPS di .784 e 221 homeruns. Dopo Houston ci sono i Boston Red Sox e i Chicago White Sox.

I Seattle Mariners hanno giocato una stagione pazzesca, ben sopra alle aspettative di tutti, forse pure degli stessi Mariners, anche se alla fine non sono riusciti a strappare il pass per i playoffs per un pelo. Seattle ha comunque chiuso come miglior squadra nelle scommesse (+36.70 unità) meglio anche dei San Francisco Giants (+36.26). Staccatissimi invece i Detroit Tigers (+23.03), i Tampa Bay Rays (+19.78), i St.Louis Cardinals (+14.09) e i Milwaukee Brewers (+7.52) a completare la top-6.

La squadra peggiore su cui puntare è stata quella degli Arizona Diamondbacks che sono costati un patrimonio visto che hanno bruciato -39.41 unità, seguiti dai Washington Nationals (-27.48) e poi ci sono i San Diego Padres (-27.38), probabilmente la squadra in assoluto più deludente in questa stagione, e che ha peggiorato perfino i rendimenti nel betting dei Baltimore Ravens (-24.95), la franchigia che ha vinto meno partite quest'anno (52 al pari di Arizona).

Gli Arizona Diamondbacks hanno chiuso anche come migliore squadra da Over (O/U 90-67) più per via della pessima rotazione che per la forza del proprio attacco, staccando LA Angels (O/U 87-72) e Minnesota Twins (O/U 86-67) con questi ultimi che avevano tenuto la testa di questa statistica per settimane. La prima squadra ai playoffs in questa classifica è quella degli Houston Astros con O/U 86-67.

La miglior squadra da Under è invece quella dei NY Yankees (O/U 68-88) che staccano i Colorado Rockies (O/U 67-87) e i Detroit Tigers (O/U 67-87). Stagione da Under, nonostante il potenziale offensivo, anche per i Boston Red Sox (O/U 71-83) che sfideranno proprio i Bronx Bombers nella prima partita di post-season come abbiamo detto, con due solidi pitcher al via. In arrivo un altro Under ? Ne parliamo dopo.

Tra i singoli pitcher chiudiamo con Chris Flexen (22-9, +15.97 unità) che è riuscito a portare a termine una grande stagione che lo ha visto primeggiare anche come miglior lanciatore nel rendimento delle scommesse, davanti a Logan Webb (21-5, +12.29) che rivedremo ai playoffs con San Francisco. Seattle oltre a Flexen primo, piazza anche Logan Gilbert (16-8, +11.06) al 3° posto in questa classifica, davanti a German Marquez (20-11, +10.84) e a Kris Bubic (14-6, +10.65) a completare la top-5.

Mlb World Series 2021

Los Angeles Dodgers 4,00

San Francisco Giants 5,50

Tampa Bay Rays 6,50

Houston Astros 7,50

Milwaukee Brewers 7,50

Chicago White Sox 8,50

New York Yankees 10

Atlanta Braves 12

Boston Red Sox 12

St. Louis Cardinals 18

Mlb American League 2021

Houston Astros 3,25

Tampa Bay Rays 3,25

Chicago White Sox 4,00

New York Yankees 6,00

Boston Red Sox 8,00

Mlb National League 2021

Los Angeles Dodgers 3,00

San Francisco Giants 3,00

Milwaukee Brewers 4,75

Atlanta Braves 6,50

St. Louis Cardinals 8,50

Post-season MLB: le sfide di Wild Card

Boston Red Sox-NY Yankees

Pitcher: BOS Nathan Eovaldi (11-9, 3.75 ERA) vs NYY Gerrit Cole (16-8, 3.23 ERA). Cole ha chiuso questa stagione come 3° miglior pitcher di AL in ERA, 2° in WHIP, strikeout e FIP ma non si presenta benissimo alla prima di playoff visto che ha tenuto un 7.64 ERA, .329 OBA negli ultimi 3 start oltre al 4.91 ERA, 1.50 WHIP in 4 sfide stagionali contro Boston. Eovaldi ha tenuto un 1.14 WHIP nella seconda parte di stagione. Ha giocato 5 volte contro NYY, nell'ultima è stato disastroso con 7 runs concesse in appena 2.2 IP agli Yankees, ma nelle precedenti 4 prestazioni era stato quasi perfetto con 2.13 ERA, 0.99 WHIP.

Quote: Red Sox sfavoriti @2.05 anche se si gioca a Fenway Park, con gli Yankees offerti @1.80. Linea O/U a 8.0 total runs.

Statistiche: i Red Sox sono 8-1 nelle ultime partite di playoffs da sfavoriti. Gli Yankees sono però 6-0 negli ultimi precedenti contro Boston. Under 12-3-1 negli ultimi scontri diretti tra BOS e NYY. Cole è 8-4, 2.68 ERA in 13 start in carriera in post-season. Eovaldi ha meno esperienza ai playoffs con 6 partite (2 start) ma ha un solido 2-1, 1.61 ERA. Boston ha chiuso avanti 10-9 in stagione contro NYY, sfide molto equilibrate se pensiamo che i Red Sox hanno vinto solo 1 partita in più e hanno segnato solo 1 run totale in più rispetto ai grandi rivali.

LA Dodgers-St.Louis Cardinals

Pitcher: LAD Max Scherzer (8-4, 2.76 ERA) vs STL Adam Wainwright (17-7, 3.05 ERA). Scherzer è un pò calato nelle ultime uscite (10 runs e 17 valide in 10.1 IP contro Padres e Rockies) ma nel complesso è stato strepitoso in 11 start da quando è a LAD (1.98 ERA, 0.82 WHIP, .189 OBA). Wainwright ha giocato una delle sue migliori stagioni in carriera con 18 prestazioni di qualità negli ultimi 22 start (2.58 ERA, 0.99 WHIP)

Quote: Giusto favorite i Dodgers, ma non così tanto e la quota @1.43 per i padroni di casa non ha questo grande valore mentre i Cardinals si giocano @2.90 per una vittoria che sarebbe sorprendente ma comunque non impossibile in uno scontro diretto da dentro/fuori. Linea O/U a 7.5 total runs.

Statistiche: I Cardinals sono 3-7 nelle ultime sfide contro i Dodgers ma nel finale di stagione si sono meritati la post-season impressionando con 17 vittorie di fila e un record di 22-7 a settembre con un attacco che ha macinato 5,4 runs di media nell'ultimo mese di regular season ma i Dodgers hanno segnato 5.1 runs di media lungo tutta la stagione e hanno una lineup superiore con Mookie Betts, Corey Seager, Trea Turner e Justin Turner che inoltre sommano ottimi rendimenti in carriera contro Wainwright. Scherzer ha chiuso la sfida del 6 settembre contro i Cardinals dominando con 1ER e 13 strikeout in 8 inning. I Cardinals sono 11-1 nelle ultime partite da underdogs ma sono 1-5 negli ultimi viaggi al Dodgers Stadium. I Cardinals sono Over 5-1 in trasferta, i Dodgers hanno chiuso la stagione con 5 Over, ma sono Under 39-19-1 nei precedenti contro i Cardinals (Under 7-2 negli ultimi scontri a LAD).