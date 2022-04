Pronostici Baseball MLB Week 3, vediamo cosa ci attende per questa settimana di Major League Baseball con statistiche, aggiornamenti delle quote antepost, curiosità e betting trend utili per le vostre scommesse.

MLB Betting trend: ancora Under miniera d’oro nella Major League

Nella terza settimana di regular season MLB non cambiano le cose. Anche in questi ultimi 7 giorni il betting trend più interessante è quello sul Under col 59.8% delle partite chiuse sotto al punteggio totale richiesto dai bookmakers. Di fatto da inizio stagione siamo sopra al 60% di Under e se uno avesse sempre puntato Under su tutte le partite finora giocate, avrebbe in tasca un profitto pulito di +35,0 unità, non male in 3 settimane!

Per quanto riguarda le moneyline i Favoriti in Trasferta sono stati i migliori col 68.6% di vittorie e hanno ripagato molto bene anche in runline visto che nel 60% delle vittorie hanno coperto anche l’handicap di -1.5 run. Ecco i trend degli ultimi 7 giorni di Baseball Americano.

Per gli amanti delle scommesse sugli inizi di partite (chi segna per primo, run nel primo inning…) ecco anche le 5 squadre che segnano di più nei primi inning, e le 5 che invece segnano di meno:

TOP 5 RUNS 1° INNING

Angels 22

Mariners 17

Cubs 16

Cardinals 13

Giants 12

FLOP 5 RUNS 1° INNING

Marlins 3

Diamonbacks 3

Royals 3

Orioles 3

Reds 4

Rangers 4

Pronostici Baseball MLB Week 3: Reds disastrosi in questo avvio di stagione

In questo avvio stagione una cosa è chiara, i Cincinnati Reds sono davvero in affanno col peggior record (3-14) e anche il peggior rendimento nelle scommesse (-9.41 unità). Noi spesso abbiamo segnalato di giocare sugli avversari dei Reds con handicap. Cincinnati è infatti anche la 2° peggior squadra in runline (-7.78). Qui riescono a fare peggio i Washington Nationals (-9.25). Per capire la gravità della situazione dei Reds basti pensare che hanno la peggior rotazione come ERA, media battuta ed OPS, il 6° peggior bullpen come WHIP e uno dei peggiori attacchi in diverse statistiche tra cui OPS e runs segnate.

Al contrario i NY Mets mantengono il miglior record di 14-5, seguiti dai San Francisco Giants (13-5) e dai LA Dodgers (12-5), ma nei rendimenti sono i Giants (+5,62 unità) i migliori in assoluto, con San Francisco che sembra ricalcare l’ottimo rendimento dello scorso anno, quasi sorprendente, mentre nel 2022 non dovrebbero essere una sorpresa come nel 2021. I Mets sono comunque 2° come rendimento nelle scommesse (+5.53), poi si inseriscono i Colorado Rockies (+5,26). I Dodgers sono solo 9° in questa statistica (+1,48) perchè i bookmakers gli danno quote bassissime in moneyline rispetto a SF e NYM.

In runline però le cose cambiano con i NY Mets che sono i migliori (+8.86) ma i Dodgers qui sono 2° (+6,63) e si mettono alle spalle anche i Giants (+5.63) che troviamo al 3° posto in questa statistica, davanti ai Seattle Mariners (+4,46 unità) che lo diciamo dall’inizio, potrebbero essere una sorpresa quest’anno e al momento sono ancora un pò sottovalutati.

Le statistiche sulle squadre da Over/Under

In un avvio stagionale da Under è quasi clamoroso avere proprio i Seattle Mariners e i Cleveland Guardians come migliori squadre da Over nonostante siano solo O/U 9-8. Tra le migliori squadre da Under abbiamo invece gli Arizona Diamondbacks (O/U 4-13) e i Baltimore Orioles (O/U 3-12) con i loro pessimi attacchi, ma subito dietro troviamo un pokerissimo di squadre da Under che in pochi avrebbero previsto: San Diego Padres (O/U 6-12), LA Dodgers (O/U 5-11), NY Yankees (O/U 6-11), Houston Astros (O/U 6-11) e Toronto Blue Jays (O/U 7-11).

Pronostici Baseball MLB Week 3: le serie più interessanti della settimana (27 Aprile-3 Maggio)

Mercoledì 27 aprile si conclude una serie molto interessante: St.Louis Cardinals-NY Mets. I Mets hanno vinto le prime 2 sfide e cercheranno di completare lo sweep al Busch Stadium con al via Carlos Carrasco che ha dimostrato di aver recuperato alla grande e ha tenuto un 1.47 ERA, 0.60 WHIP nei primi 3 start mentre dall’altra parte c’è l’ex Steven Matz (5.27 ERA, 1.61 WHIP).

Continua anche la serie tra Toronto Blue Jays-Boston Red Sox con i padroni di casa che hanno vinto le prime 2 sfide di una serie da 4 partite. Mercoledì Toronto schiererà Ross Stripling (4.50 ERA, 1.20 WHIP) mentre i Red Sox rispondono con Michael Wacha (1.88 ERA, 0.91 WHIP) che ha iniziato bene la sua avventura a Boston. Giovedì si chiuderà con Alek Manoah (2.00 ERA, 1.00 WHIP), asso della rotazione di Toronto mentre per Boston vedremo Garrett Whitlock (0.66 ERA, 0.51 WHIP), ottimo a sua volta ma atteso ad una prestazione abbastanza veloce che dovrebbe lasciare spazio al resto dei rilievi e il bullpen dei Red Sox al momento non sta convincendo al 100%.

Venerdì iniziano le nuove serie che continueranno nel fine settimana. Tra le più interessanti vi segnaliamo: Toronto Blue Jays-Houston Astros, NY Mets-Philadelphia Phillies, Chicago White Sox-LA Angels, Milwaukee Brewers-Chicago Cubs ed LA Dodgers-Detroit Tigers.

Pronostici Baseball MLB Week 3: tutte le quote sulla Major League Baseball

Vincente World Series Mlb 2022

Los Angeles Dodgers 5,75

Toronto Blue Jays 8,25

New York Mets 9,00

Houston Astros 12

New York Yankees 13

Chicago White Sox 13

Atlanta Braves 13

Milwaukee Brewers 14

Tampa Bay Rays 15

San Diego Padres 16

San Francisco Giants 18

Philadelphia Phillie 25

Boston Red Sox 25

St. Louis Cardinals 25

Seattle Mariners 28

Los Angeles Angels 30

Minnesota Twins 40

Cleveland Indians 50

Detroit Tigers 55

Miami Marlins 80

Colorado Rockies 90

Kansas City Royals 100

Chicago Cubs 100

Texas Rangers 175

Oakland Athletics 200

Washington Nationals 225

Arizona Diamondbacks 300

Cincinnati Reds 350

Pittsburgh Pirates 400

Baltimore Orioles 500

Mlb American League 2022

Toronto Blue Jays 4,25

Houston Astros 6,00

New York Yankees 6,75

Chicago White Sox 7,00

Tampa Bay Rays 8,00

Boston Red Sox 14

Seattle Mariners 15

Los Angeles Angels 16

Minnesota Twins 22

Detroit Tigers 28

Cleveland Guardians 28

Kansas City Royals 60

Texas Rangers 100

Oakland Athletics 125

Baltimore Orioles 300

Mlb National League 2022

Los Angeles Dodgers 3,30

New York Mets 5,50

Atlanta Braves 7,50

Milwaukee Brewers 7,50

San Diego Padres 9,25

San Francisco Giants 9,75

St. Louis Cardinals 12

Philadelphia Phillie 14

Miami Marlins 40

Chicago Cubs 50

Colorado Rockies 50

Washington Nationals 125

Arizona Diamondbacks 175

Cincinnati Reds 175

Pittsburgh Pirates 200

Le quote sulle division

American League Central 2022

Chicago White Sox 1,50

Minnesota Twins 4,00

Cleveland Guardians 9,25

Detroit Tigers 12

Kansas City Royals 25

American League East 2022

Toronto Blue Jays 2,15

New York Yankees 3,30

Tampa Bay Rays 4,75

Boston Red Sox 8,50

Baltimore Orioles 400

American League West 2022

Houston Astros 1,60

Seattle Mariners 4,25

Los Angeles Angels 4,25

Texas Rangers 50

Oakland Athletics 55

National League West 2022

Los Angeles Dodgers 1,40

San Francisco Giants 5,00

San Diego Padres 5,25

Colorado Rockies 60

Arizona Diamondbacks 300

