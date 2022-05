Pronostici Baseball MLB Week 4, vediamo gli aggiornamenti delle statistiche e delle quote antepost, i betting trends, le serie più interessanti e i consigli per le scommesse quando entriamo nel primo mese della Major League Baseball.

MLB Betting trend: ancora Under in questo avvio stagionale

Nell’ultima settimana ancora trend da Under con 192 partite chiuse sotto il punteggio totale richiesto (55.5%) e 154 da Under (44.5%). Per le moneyline i Favoriti in Trasferta rimangono la giocata migliore col 62.5% di vittorie. Di seguito tutte le statistiche delle statiche MLB da inizio stagione.

Pronostici Baseball MLB Week 4: sorprendenti DBacks

A sorpresa la miglior squadra su cui scommettere al momento è quella degli Arizona Diamondbacks che con un record di 13-13 ha fatto guadagnare +6.54 unità agli scommettitori, superando anche i NY Mets (+5.91) e i Colorado Rockies (+5.15). Dietro salgono gli LA Angels (+3.91) e anche i NY Yankees (+3.78) che hanno appena interrotto una striscia vincente di 11 partite consecutive.

Non cambia la peggior squadra, i Cincinnati Reds che al momento sono già costati -16,41 unità. Pensate che al 2° posto in questa scomoda classifica ci sono i campioni in carica, gli Atlanta Braves, ma con solo -6.29 unità, poi abbiamo i Philadelphia Phillies (-5.90) e i Boston Red Sox (-5.39) che stanno deludendo.

Reds peggiori anche in runline (-13.05) mentre nelle giocate su handicap i Mets (+9.86) rimangono i migliori davanti ai LA Dodgers (+9.16). Coors Field si conferma un campo particolarmente difficile e al momento i Colorado Rockies sono i migliori come rendimento interno (+5.42) mentre i peggiori da scommettere in casa sono i Washington Nationals (-8.29).

I Cincinnati Reds si metto in evidenza anche come miglior squadra da Over con O/U 14-9, seguiti dai Cleveland Guardians (O/U 13-10). Le migliori squadre da Under sono due formazioni inattese visto che entrambe hanno delle lineup di qualità e grande potenziale offensivo, e parliamo di Houston Astros (O/U 8-17) e Toronto Blue Jays (O/U 9-17).

Pronostici Baseball MLB Week 4: le serie più interessanti della settimana (5-11 Maggio)

Giovedì ci sono solo 10 partite in programma. Si completano le serie, tra cui Boston Red Sox-LA Angels e Milwaukee Brewers-Cincinnati Reds, dopo l’umiliante 4-18 subito mercoledì dai Reds. Inizieranno anche le interessanti serie tra Cleveland Guardians-Toronto Blue Jays e Philadelphia Phillies-NY Mets.

Venerdì iniziano invece le altre serie che ci accompagneranno per il fine settimana, ad iniziare da Chicago Cubs-LA Dodgers, NY Yankees-Texas Rangers ed Atlanta Braves-Milwaukee Brewers.

Facciamo un salto a lunedì, con la nuova settimana che inizierà con 9 partite in programma. Ancora una serie sulla carta facile per LAD impegnata in Pittsburgh Pirates-LA Dodgers. Tornano ad affrontarsi Chicago White Sox-Cleveland Guardians ed è interessante anche la serie tra LA Angels-Tampa Bay Rays.

Al martedì si andranno ad aggiungere altre serie come lo scontro di AL East tra NY Yankees-Toronto Blue Jays e di NL East tra NY Mets-Washington Nationals. Da non perdere anche Atlanta Braves-Boston Red Sox, Minnesota Twins-Houston Astros ma pure Seattle Mariners-Philadelphia Phillies e San Francisco Giants-Colorado Rockies sono serie che hanno qualcosa da dire.

Pronostici Baseball MLB Week 4: tutte le quote sulla Major League Baseball

World Series Mlb 2022

Los Angeles Dodgers 6,25

Toronto Blue Jays 9,00

New York Mets 9,00

New York Yankees 11

Houston Astros 12

Milwaukee Brewers 15

Chicago White Sox 15

Atlanta Braves 15

Tampa Bay Rays 16

San Francisco Giants 18

San Diego Padres 18

St. Louis Cardinals 25

Los Angeles Angels 28

Philadelphia Phillie 28

Boston Red Sox 30

Seattle Mariners 30

Minnesota Twins 35

Cleveland Indians 65

Detroit Tigers 65

Miami Marlins 80

Colorado Rockies 90

Chicago Cubs 100

Kansas City Royals 125

Texas Rangers 200

Oakland Athletics 225

Washington Nationals 250

Arizona Diamondbacks 350

Cincinnati Reds 400

Pittsburgh Pirates 450

Baltimore Orioles 750

Mlb American League 2022

Toronto Blue Jays 4,75

New York Yankees 6,00

Houston Astros 6,25

Chicago White Sox 7,75

Tampa Bay Rays 8,50

Los Angeles Angels 13

Boston Red Sox 15

Seattle Mariners 16

Minnesota Twins 18

Detroit Tigers 33

Cleveland Guardians 35

Kansas City Royals 60

Texas Rangers 100

Oakland Athletics 125

Baltimore Orioles 350

Mlb National League 2022

Los Angeles Dodgers 3,35

New York Mets 5,00

Milwaukee Brewers 7,75

Atlanta Braves 8,25

San Diego Padres 9,50

San Francisco Giants 9,75

St. Louis Cardinals 13

Philadelphia Phillie 14

Miami Marlins 35

Chicago Cubs 55

Colorado Rockies 55

Washington Nationals 125

Arizona Diamondbacks 175

Pittsburgh Pirates 200

Cincinnati Reds 200

Quote Antepost Division

American League Central 2022

Chicago White Sox 1,84

Minnesota Twins 2,70

Cleveland Guardians 12

Detroit Tigers 16

Kansas City Royals 22

American League East 2022

New York Yankees 2,15

Toronto Blue Jays 2,25

Tampa Bay Rays 5,50

Boston Red Sox 13

Baltimore Orioles 750

American League West 2022

Houston Astros 1,67

Los Angeles Angels 3,75

Seattle Mariners 4,75

Oakland Athletics 70

Texas Rangers 70

National League Central 2022

Milwaukee Brewers 1,42

St. Louis Cardinals 2,65

Chicago Cubs 20

Pittsburgh Pirates 90

Cincinnati Reds 175

National League East 2022

New York Mets 1,62

Atlanta Braves 3,40

Philadelphia Phillie 7,50

Miami Marlins 14

Washington Nationals 200

National League West 2022

Los Angeles Dodgers 1,40

San Francisco Giants 5,00

San Diego Padres 5,25

Colorado Rockies 60

Arizona Diamondbacks 250

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.