Pronostici Baseball MLB Week 5, facciamo il punto dopo un altra settimana di regular season di Major League Baseball con tante statistiche, betting trend, consigli per le scommesse e anche aggiornamenti delle quote antepost e le sfide MLB più interessanti che ci attendono questa settimana.

MLB Betting trend: ristabilite le statistiche O/U nell’ultima settimana

Dopo 3 settimane di Under negli ultimi 7 giorni le statistiche O/U si sono un pò stabilizzate con un 50.6% di Over e un 49.4% di Under. Questa settimana il trend forte in moneyline è sui Favoriti in Casa che hanno vinto ol 61% delle partite giocate, mentre in runline al contrario le migliori scommesse sono arrivate sugli Underdogs che hanno coperto la linea di handicap nel 66.7% dei casi. Di seguito tutte le statistiche delle statiche MLB degli ultimi 7 giorni.

Pronostici Baseball MLB Week 5: Rockies ed Orioles profittevoli in casa

Migliora ancora il rendimento degli Arizona Diamondbacks che con +7.99 unità di profitto si mantengono al comando come miglior squadra su cui scommettere, seguiti a stretto giro dai NY Mets (+6,30, NYM è anche la migliore in runline con +10.8 unità sulle linee di handicap +/- 1.5). Dietro salgono gli LA Angels (+5.52) e i caldissimi NY Yankees (+5.06) e Houston Astros (+4.19).

Segnali di miglioramento dai Cincinnati Reds (-14.24), del resto peggiorare ancora era difficile e in ogni caso Cincy rimane la peggior squadra su cui puntare, seguita dai Detroit Tigers (-11.31) da cui ci si aspettava qualcosa in più dell’attuale record di 9-23. Molto male anche i Boston Red Sox (-9.08).

La miglior squadra in casa è quella dei Colorado Rockies (+6.10) col fattore Coors Field che rimane sempre importante. Dietro non ci crederete ma ci sono i Baltimore Orioles (+5.02). La peggior squadra in casa è quella dei Washington Nationals (-8.71). In trasferta invece abbiamo ancora Arizona (+5.72), davanti ad un altra sorpresa come Baltimore, ma in questo caso fuori casa, gli Oakland Athletics (+5.29). I peggiori in trasferta sono i Cincinnati Reds (-11.78), seguiti dai Seattle Mariners (-5.43). Quelli che fa vincere in casa Baltimore (-4.46) li brucia in trasferta.

Cincinnati Reds in cima anche alle statistiche O/U visto che sono i migliori da Over finora (O/U 20-9) davanti ai Cleveland Guardians (O/U 18-12) che stanno producendo molto bene in attacco. I migliori da Under sono gli Houston Astros (O/U 9-22).

Pronostici Baseball MLB Week 5: le serie più interessanti della settimana (12-18 Maggio)

Chicago White Sox-NY Yankees.

Giovedì: D. Cease R (3-1, 2.38) v L. Gil R (–)

Venerdì: D. Keuchel L (2-3 6.86) v G. Cole R (2-0 2.67)

Sabato: —

Domenica: L. Giolito R (2-1, 2.70) v N. Cortes Jr. L (1-1, 1.41)

LA Dodgers-Philadelphia Phillies.

Giovedì T. Anderson (3-0, 2.78) v Z. Wheeler R (1-3, 4.10)

Venerdì: C. Kershaw L (4-0 1.8) v K. Gibson R (3-1 2.94)

Sabato: W. Buehler R (3-1, 2.12) v R. Suarez L (3-1, 3.68)

Domenic: J. Urias L (2-2, 2.10) v A. Nola R (1-4, 3.83)

Tampa Bay Rays-Toronto Blue Jays

Venerdì: D. Rasmussen R (3-1, 2.89) v K. Gausman R (3-1, 2.13)

Sabato: —

Domenica: —

Atlanta Braves-San Diego Padres

Venerdì: M. Fried L (4-2, 2.68) v Y. Darvish R (3-1, 4.05)

Sabato: C. Morton R (2-3, 5.65) v S. Manaea L (2-3, 3.75)

Domenica: K. Wright R (3-2, 3.03) v J. Musgrove R (4-0, 2.08)

St.Louis Cardinals-San Francisco Giants

Venerdì: S. Matz (3-2, 7.01) v ???

Sabato: D. Hudson R (2-2, 3.16) v ???

Domenica: —

NY Mets-St.Louis Cardinals

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedi

Boston Red Sox-Houston Astros

Lunedì – Martedì – Mercoledì

Milwaukee Brewers-Atlanta Braves

Lunedì – Martedì – Mercoledì

Philadelphia Phillies-San Diego Padres

Martedì – Mercoledì – Giovedi

