Pronostici Baseball MLB 7 Giugno 2022, siamo entrati nel terzo mese di regular season di Major League Baseball. Facciamo il punto sulle quote ma anche sulle statistiche e i betting trend più interessanti per le nostre scommesse sul Baseball MLB.

Risultati Pick MLB su Betting Maniac

La stagione è iniziata molto bene anche con le nostre scommesse sul Baseball MLB, il tutto aspettando il Metodo MGS sui Primi 5 Inning che inizia come sempre qualche mese dopo per darci tempo e modo di archiviare tutti i parametri statistici che ci servono per le analisi sulle giocate O/U in F5. Ricevi tutte le giocate in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC su Telegram. Contattaci per accedere.

Nelle ultime 3 settimane abbiamo lavorato anche nel canale FREE di BETTING MANIAC con i top trend, consigli statistici. Abbiamo chiuso tutte e 3 le settimane in profitto, con un complessivo 63-47 (e 3 rimborsi). Anche questi studi continueranno nel VIP per il resto della stagione. Intanto vi giriamo i top trend più caldi discussi e giocati nelle ultime settimane.

Pronostici Baseball MLB 7 Giugno 2022: NY domina anche nei rendimenti

Iniziamo dalle migliori squadre su cui puntare come rendimento in moneyline, ovvero se avessimo puntato ogni partita sulla vittoria testa a testa di una determinata squadra, quanto avremmo incassato o perso? Al comando di questa statistica troviamo entrambe le franchigie di NY, con i Mets che staccano tutti (+12.45 unità di profitto), ad iniziare dagli Yankees (+9.19) poi abbiamo i Padres (+7.52) a completare il podio davanti ai sorprendenti Pirates (+6.46).

Al contrario la peggior squadra come rendimento nelle scommesse è quella dei Royals (-15.42) che hanno peggiorato anche il rendimento dei Reds (-10.29), con Cincinnati che al contrario di KC ha dato qualche segnale di ripresa. Deludenti i Marlins (-9.54) mentre si sapeva che sarebbe stata una stagione difficile per gli Athletics (-8.73). Come ogni anno dagli Angels (-7.46) ci si aspettava molto di più.

I Mets hanno anche il miglior rendimento in runline, nettamente con +17.19 unità, e qui al 2° posto abbiamo i Rangers (+7.45), seguiti a sorpresa dagli Orioles (+7.11). Royals (-17.96) peggiori anche in runline davanti ai Nationals (-13.80) e agli Athletics (-11.23). Tra i top team da evitare i Brewers (-9.51) nelle giocate con handicap.

Per Over dirigersi a San Francisco con i Giants che sono O/U 30-22, seguiti dai Rockies (O/U 30-24) con l’effetto Coord Field, e completano il podio i Phillies (O/U 29-21). Gli Astros (O/U 16-39) sono i migliori da Under seguiti da Tigers (O/U 18-34) e Diamondbacks (O/U 23-31).

Pronostici Baseball MLB 7 Giugno 2022: trend stagionali, favoriti in trasferta la miglior scelta

Nell’ultima settimana i Favoriti in Trasferta hanno vinto il 68.6% delle partite, confermando anche il trend annuale che vede proprio nei favoriti in trasferta la selezione più vincente in moneyline col 61.6%. L’ultima settimana ha regalato anche 50 partite da Over (55.6%) rispetto alle 40 chiuse con Under (44.4%). Di seguito i trend stagionali della Major League su moneyline, runline ed O/U. Di seguito tutti i principali trend stagionali di MLB:

Major League Baseball: statistiche chiave e protagonisti della settimana

Iniziamo dai Toronto Blue Jays che finalmente si sono ripresi in attacco. La lineup dei canadesi, guidata dal fenomenale Vladimir Guerrero Jr, nel pre-stagione era una di quelle che spaventava maggiormente, ma è partita lentamente, ad iniziare da Bo Bichette che ha battuto con un pessimo .213 di media ad aprile, prima di salire a .296 a maggio e nelle ultime settimane si segnala anche un caldissimo Alejandro Kirk.

Ogni anno ci troviamo ad avere grandi speranze sugli LA Angels, e puntualmente ogni anno rimaniamo delusi. LAA è in mezzo ad una tremenda striscia perdente (12 ko consecutivi) nel momento in cui scriviamo e sono indietro in AL West per una franchigia che non gioca la post-season dal 2014, nonostante ogni anno si presenti con un roster che conta alcuni dei giocatori più forti della lega, ad iniziare da Shohei Ohtani e Mike Trout.

Si attendeva un miglior rendimento anche da parte dei Miami Marlins che possono contare su una rotazione profondissima e di qualità con Trevor Rogers, Edward Cabrera e Jesus Luzardo, anche se la differenza la stanno facendo Sandy Alcantara e Pablo Lopez, di fatto due dei migliori pitcher di National League e infatti sono rispettivamente 2° e 3° come ERA in NL, e solo Corbin Burnes e Joe Musgrove gli sono davanti nelle quote antepost per il NL Cy Young.

Quest’anno per i Texas Rangers tutti si aspettavano Marcus Semien o Corey Seager come grandi protagonisti, e invece al momento il miglior giocatore dei Rangers è un pitcher, Martin Perez, che non ha ancora concesso un homeruns in stagione e ha chiuso il mese di maggio con un impressionante 0.64 ERA.

Quote Major League Baseball

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.