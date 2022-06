Pronostici Baseball MLB 17 Giugno, vediamo le analisi con statistiche e Betting trend dopo un altra settimana in major league baseball. Vediamo le notizie più importanti, le migliori e peggiori squadre su cui puntare e le statistiche O/U oltre ai big match che ci attendono per questo weekend.

Risultati Pick MLB su Betting Maniac

Un altra ottima settimana di pronostici baseball MLB che ci porta a +7.71 unità di profitto e dal 18 giugno inizia ufficialmente la seconda stagione del METODO MGS, il nostro esclusivo metodo ibrido (statistico/analitico) per le scommesse O/U sui primi 5 inning, dopo che nella stagione di lancio abbiamo chiuso con un bel profitto. Abbiamo migliorato qualche parametro e anche per il 2022 ci aspettiamo una bella stagione di scommesse F5, seguila con noi nel VIP BETTING MANIAC su Telegram.

Pronostici Baseball MLB 17 Giugno: trend stagionali

Anche questa settimana, come la scorsa, ha visto nei Favoriti in Trasferta il miglior trend col 69.7% di partite vinte. Negli ultimi 7 giorni c’è stata una leggera prevalenza di partite da Over (51.6%).

Le squadre di NY si confermano le migliori come rendimento nelle scommesse. Gli Yankees (+12.5 unità) rimangono al comando sui Mets (+11.86) e sui Padres (+11.47) che si confermano sul podio. Dietro salgono i Twins (+4.99) ma molto staccati. Sorprendenti gli Orioles (+4.61) in 5° posizione. Crollano i Pirates (-0.80) che in una decina di giorni vedono erodere tutto il profitto che avevano accumulato per gli scommettitori di Pittsburgh (+6.46).

I Royals (-15.42) si confermano invece i peggiori, seguiti dai Cubs (-13.51) in picchiata, come Athletics (-13.03), Nationals (-11.14) ed Angels (-10.81).

I Phillies sono la miglior squadra da Over (O/U 36-25) davanti a Braves (O/U 35-26) e Nationals (O/U 35-28). Calano invece i Giants (O/U 31-28) dopo un solo Over nelle ultime 10 partite. Gli Astros (O/U 20-43) si confermano la miglior squadra da Under, seguiti come sempre da Tigers (O/U 22-39).

Major League Baseball: statistiche chiave e protagonisti della settimana

Milwaukee Brewers in affanno nelle ultime 10 partite (2-8). Milwaukee sta faticando particolarmente in attacco (.233 di media battuta), vanificando una buona rotazione guidata da Corbin Burnes che viaggia a 2.52 ERA ed è già arrivato a 100 strikeout e tra i favoriti per vincere l’NL Cy Young di cui è campione in carica. Il rendimento di squadra però lascia i Brewers al 2° posto in NL Central dietro ai St. Louis Cardinals.

Brutte notizie per la rotazione dei Toronto Blue Jays che perdono per il resto della stagione Hyun-Jin Ryu che, ad onor del vero, non aveva iniziato benissimo il 2022 dopo un 2021, la prima stagione in Canada, da 2.62 ERA. Lo spot in rotazione viene preso da Ross Stripling.

E’ un NL East combattuta. Al momento i NY Mets sono la miglior squadra con un record di 42-33. Dietro inseguono gli Atlanta Braves con -4.5 partite di ritardo. I campioni in carica sono però in un momento convincente e anche i Philadelphia Phillies che da quando hanno licenziato Joe Girardi hanno iniziato a vincere partite su partite e hanno iniziato a girare come squadra, in modo particolare con un attacco letale guidato da Bryce Harper, Kyle Schwarber e Nick Castellanos. Il problema dei Phillies rimane il solito, il bullpen. In tutto questo sono i Miami Marlins che stanno deludendo ed è difficile credere in una loro rimonta anche se hanno il potenziale per migliorare il rendimento fatto vedere finora.

Anche la NL West sta regalando una bella lotta e anche delle sorprese. Gli LA Dodgers dovevano distruggere la Division ma al momento rimangono al 2° posto, con una partita di ritardo sui San Diego Padres, il che è ancora più sorprendente se pensiamo che SD è senza la sua super star, Fernando Tatis Jr, e a -4.5 ci sono sempre i San Francisco Giants da tenere in considerazione. Nelle ultime uscite i Dodgers hanno giocato sotto i loro standard (4-6 nelle ultime 10), ad iniziare dall’attacco e da Max Muncy se vogliamo fare un nome. Rientra però Clayton Kershaw sul monte di lancio, e questa è una bella notizia.

Pronostici Baseball MLB 17 Giugno: i big match del weekend

Venerdì

Red Sox-Cardinals (Michael Wacha v Adam Wainwright)

Mariners-Angels (Robbie Ray v Michael Lorenzen)

Sabato

Cubs-Braves (Justin Steele v Kyle Wright)

Dodgers-Guardians (Julio Urias v Cal Quantrill)

Domenica

Blue Jays-Yankees (Yusei Kikuchi v Gerrit Cole)

Astro-White Sox (Cristian Javier v ???)

Quote Major League Baseball

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.