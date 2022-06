Pronostici Baseball MLB 24 giugno 2022, vediamo le statistiche più interessanti con i betting trend dell’ultima settimana per le vostre scommesse sulla Major League Baseball, oltre ai big match che ci attendono questo weekend e gli aggiornamenti di tutte le quote MLB.

Pronostici Baseball MLB 24 giugno: trend stagionali

Nell’ultima settimana il 61.5% delle Favorite in Casa ha vinto. Spaccate a metà le partite O/U (leggera prevalenza di Over al 50.6%). Tra le singole squadre per la 3° settimana di fila abbiamo le franchigie di NY a dominare: Yankees (+14.88 unità) e Mets (+10.72) ma con una differenza sostanziale, gli Yankees hanno incamerato altre 2 unità di profitto negli ultimi sette giorni mentre i Mets ne hanno perse un paio quindi il distacco si allunga tra le due formazioni della Grande Mela.

Dietro completano il podio i San Diego Padres (+9.04). Buon momento dei Cleveland Guardinals (+8.30) che salgono al 4° posto davanti ai Baltimore Orioles (+7.33) che continuano ad andare meglio del previsto. Forte calo per i Minnesota Twins (+2.67).

La peggior squadra su cui puntare è quella degli Oakland Athletics (-17.71) che hanno anche il peggior record e il peggior attacco, anche se non sempre la peggior squadra nei rendimenti è anche quella col peggior record. In questo caso sì, ed Oakland in particolare ha un rendimento imbarazzante in casa al Coliseum (-21.68).

Dietro ci sono sempre i Cincinnati Reds (-16.70) che arrivano da 2 serie difficili contro Brewers e LAD. Completano questo podio negativo i Chicago Cubs (-13.39) e poi ci sono gli immancabili Washington Nationals (-12.56).

Conferma anche sulla miglior squadra da Over, i Philadelphia Phillies (O/U 39-29), seguiti dagli Atlanta Braves (O/U 38-30) e dai NY Mets (O/U 37-29). La miglior squadra da Under è sempre quella degli Houston Astros (O/U 23-44) davanti ai Detroit Tigers (O/U 24-42) e agli Arizona Diamondbacks (O/U 29-38).

Primi 5 inning, le squadre su cui puntare e quelle da evitare

Anche qui troviamo le squadre di NY a comandare i rendimenti in F5, ma in questo caso i Mets (+11.92 unità) fanno meglio rispetto agli Yankees (+10.09). Da segnalare però che i Mets sono favolosi in casa (24-3-7 nei primi 5 inning a Citi Field per +13.94 unità) ma sono negativi in trasferta (16-17-4, -2.02 unità). Sul podio anche gli Houston Astros (+6.36) che però sono staccati rispetto alle prime 2 della classe. In 4° posizione arrivano i Minnesota Twins (+6.16) e un pò più attardati ritroviamo anche gli LA Dodgers (+5.46).

I peggiori sono i Detroit Tigers con un tremendo 19-40-10 in F5 (-18.79 unità), seguiti da Oakland Athletics (-14.35) e da Baltimore Orioles (-12.43). Lo strano caso degli Orioles, ottimi nei totali, pessimi in F5, questo perchè per Baltimore sta facendo la differenza il bullpen, e i finali di partita con i rilievi che sono tra i migliori dell’intera major league nelle ultime settimane.

I Washington Nationals (O/U 43-27-2) sono la miglior squadra da Over in F5, seguita da Chicago Cubs (O/U 41-25-2) e Pittsburgh Pirates (O/U 35-26-7), tutte formazioni senza grandi attacchi, ma con rotazioni di pitcher che stanno facendo molto male. Al contrario i migliori da Under F5 sono i Chicago White Sox (O/U 27-36-4), seguiti da LA Angels (O/U 30-38-4) e dai Kansas City Royals (O/U 29-36-3).

Parliamo anche di singoli pitcher e tra le stranezze troviamo che un pitcher dei pessimi Athletics, Paul Blackburn, è anche il migliore come rendimento nei primi 5 inning (record di 10-4 per un +9.10 unità). Dietro di lui abbiamo un Micheal Wacha (+7.64) davvero sopra le attese, e poi c’è Yu Darvish (+7.01). Per il peggiore bisogna andare nella capitale con Joan Adon che ha un record di 0-12-1 (ovviamente -12.00 unità bruciate).

Pronostici Baseball MLB 24 giugno: statistiche chiave e protagonisti della settimana

Esaltazione per i Toronto Blue Jays, tra le squadre più spettacolari da vedere, anche grazie alla lineup di fuoco che può mettere in campo, e lo capiscono anche gli appassionati di Baseball che stanno votando in massa giocatori dei Blue Jays per l’All Star Game. Al momento ben 4 giocatori di Toronto potrebbero giocare per l’American League. Si tratta di bocche da fuoco in battuta, e nomi conosciuti come Vladimir Guerrero Jr, Bo Bichette e George Springer a cui va aggiunto la grande rivelazione di questa prima parte di stagione, Alejandro Kirk. Tutto questo potenziale in attacco si traduce in un O/U 9-1 nelle ultime 10 partite dei canadesi.

Piove sul bagnato invece per gli LA Angels che stanno faticando e deludendo anche quest’anno e l’ultima notizia riguarda Anthony Rendon, che ha firmato un contratto da $245 milioni per 7 anni, ma che ha già concluso la stagione in corso per un infortunio che lo terrà fuori per tutto il 2022 e che in tre stagioni ha giocato solo 155 partite, senza nemmeno tenere grandi numeri e rendimenti in battuta in verità (.252/.359/.421), numeri ben diversi da quelli che aveva a Washington.

Pronostici Baseball MLB 24 giugno: i big match del weekend

SABATO

Rockies at Twins: Antonio Senzatela vs. Chris Archer

Phillies at Padres: Zach Eflin vs. Blake Snell

DOMENICA

Red Sox at Guardians: Rich Hill vs. Aaron Civale

Dodgers at Braves: Tony Gonsolin vs. Spencer Strider

