Pronostici Baseball MLB 2 Luglio 2022, vediamo i risultati e le statistiche dell’ultima settimana di major League, i big match del weekend e cosa ci aspetta per la prossima week, con tanti report, trend e spunti per le scommesse sul Baseball Americano MLB.

E' l'inizio di un nuovo mese, e come sempre è tempo di bilanci. E proprio dal nostro metodo statistico/analitico voglio iniziare, perchè sono le note dolenti. Dopo un 2021 ottimo e un inizio di 2022 incoraggiante, siamo crollati in una bad run inattesa e al momento dobbiamo recuperare perchè siamo 6-12, ma la stagione è lunghissima e le possibilità di giocate nel Baseball sono tantissime.

Passiamo alle note positive visto che nel complessivo stagionale, sulle giocate standard, rimaniamo in profitto di +7,84 unità dopo un giugno di sostanziale break even.

Pronostici Baseball MLB 2 Luglio 2022: trend stagionali

Nell’ultima settimana si segnala un perfetto 50-50 nelle percentuali di partite da Over e da Under. Tra le migliori squadre su cui puntare non cambia la coppia di vertice della Grande Mela, con NY Yankees (+13.06) e NY Mets (+10.32) ma dietro salgono gli Houston Astros (+9.18) che arrivano da una settimana impegnativa ma chiusa bene proprio contro le squadre di New York. In 4° posizione i sempre più sorprendenti Baltimore Orioles (+8.02) i San Diego Padres (+6.44). Tornando agli Orioles, nell’ultima settimana hanno superato NYM anche nelle runline dove hanno un rendimento impressionante (+16.02).

Non è una sorpresa nemmeno la peggior squadra su cui puntare: Oakland Athletics (-18.13) che chiudono un altra settimana negativa anche nel Betting e sono tra i peggiori in diverse statistiche (attacco, rendimento interno, record totale, scommesse). Dietro conferme negative anche per i Cincinnati Reds (-16.23) e per i Kansas City Royals (-12.80) che sono inoltre i peggiori anche in runline (-18.23). Iniziano a crollare anche nelle scommesse gli LA Angels (-12.24) mentre i Chicago Cubs (-9.54) rimangono tra i peggiori ma recuperano circa 4 unità nell’ultima settimana.

Un discreto attacco che però ha delle assenze ma anche un ottima rotazione e un solido bullpen sono gli ingredienti perfetti per fare degli Houston Astros la miglior squadra da Under (O/U 25.48). Al contrario se cercate partite ad alto punteggio dirigetevi verso i Philadelphia Phillies, miglior squadra da Over (O/U 42-33) grazie al potenziale offensivo, ma anche per colpa in questo caso di un bullpen che appare inadeguato anche in questo 2022.

Primi 5 Inning, le migliori scommesse

Il mercato F5 è una tipologia di scommesse che guardiamo con interesse primario. Anche qui i NY Mets si mettono in mostra come miglior squadra su cui puntare nei (+10.92 unità), anche se arrivano da una settimana negativa in questo senso. Dietro in queste statistiche ci sono gli Houston Astros (+9.85), particolarmente efficaci negli F5 in trasferta (+8.35) e i NY Yankees (+8.07) quindi cambiano un pò le disposizioni ma si ripropongono anche qui i rendimenti come nelle moneyline sulle partite intere (i testa a testa per capirci).

La peggior squadra su cui puntare in F5 è quella dei Detroit Tigers (-18.29) seguita dai Kansas City Royals (-14,55) che fanno capolino anche qui. Rimangono negativi in F5 gli Orioles, che hanno nel bullpen il loro punto di forza, ma nelle ultime 10 partite il rendimento migliore nei primi 5 inning l’ha tenuto proprio Baltimore (+4.34) mentre nello stesso arco di tempo i peggiori sono stati i Philadelphia Phillies (-4.95).

I Chicago Cubs sono la miglior squadra da Over in F5 (O/U 44-29-2), seguiti dai Washington Nationals (O/U 45-31-2), completano il podio i Milwaukee Brewers (O/U 42-30-5). La miglior squadra da Under in F5 è Chicago White Sox (O/U 29-41-4) poi abbiamo LA Angels (O/U 31-43-3) e Boston Red Sox (O/U 32-41-3).

Chiudiamo con i pitcher in F5. A sorpresa è sempre Paul Blackburn il migliore (11-4, +11.11 unità) seguito da Yu Darvish di cui parliamo anche dopo per il big match contro LAD. Ancora a secco di vittorie Joan Adon (0-12-1, -12.00) peggior pitcher in F5.

Pronostici Baseball MLB 2 Luglio 2022: Quote Antepost World Series

Quote Division

Quote Premi individuali, Cy Young ed MVP

Nella rubrica di questa settimana voglio spendere un pò di tempo con un aggiornamento anche sulle quote dei premi individuali che trovate sulla lavagna di BET365.

In National League il premio di Cy Young, miglior pitcher vede ancora Sandy Alcantara al comando, forte di un 1.95 ERA, 0.95 WHIP in 16 start. Chi mi segue anche sui canali TELEGRAM di BETTING MANIAC, sa che da tempo ho un “amore” per il lanciatore principe degli ancora disgraziati Marlins (mi aspettavo di più da Miami, sono onesto). Dietro però anche Joe Musgrove sta tenendo ottimi rendimenti (2.25 ERA, 0.94 WHIP), come lo stesso Corbin Burnes (2.36 ERA, 0.91 WHIP) che potenzialmente rimane il più papabile per il titolo da qui a fine stagione. Punterei su Burnes e anche su Alcantara viste le quote alte.

Più indirizzate su Paul Goldschmidt invece le quote per l’MVP di NL, con la stella di St. Louis che viaggia con un .344 di media battuta e 1.057 OPS (19 homeruns a referto). Il primo rivale, ma comunque staccato, è Manny Machado (da poco rientrato da un infortunio) che lo segue da lontano assieme a Pete Alonso.

In American League per il Cy Young al comando troviamo un nome che è una sorpresa. Non c’è dubbio, Shane McClanahan sta giocando una stagione eccezionale con Tampa da 1.77 ERA, 0.83 WHIP che parlano da sole, ma rimango stupito di vederlo davanti a nomi come Justin Verlander e Gerrit Cole. E’ la nuova scuola che avanza e tra i papabili Cy Young inserisco anche Alek Manoah di Toronto, che personalmente preferisco anche a McClanahan. In quota @6 un tentativo sul giovane pitcher dei Blue Jays non mi dispiace. Parliamo di un pitcher da 2.09 ERA, 0.96 WHIP.

Anche per MVP di AL ho un idea al momento in American League. Il grande favorito è Aaron Judge che guida il super attacco dei Bronx Bombers, ma per come sta giocando sia su lancio che in battuta Shohei Ohtani, sarebbe strano non riconoscergli un titolo. Subito dietro troviamo il compagno a LAA, Mike Trout, e come ogni anno ci ritroviamo a chiederci perché gli Angels deludano sempre nonostante questi grandi nomi. Tornando ad Ohtani, sul monte di lancio tiene un 2.68 ERA con 1.01 WHIP e ci aggiunge il lavoro in battuta che lo vede a 18 homeruns. In quota @4.00 proverei lui.

Pronostici Baseball MLB 2 Luglio 2022: i big match del weekend

SABATO

San Francisco Giants-Chicago White Sox

Logan Webb (7-2, 3.04 ERA) v Dylan Cease (6-3, 2.56 ERA)

Il team record interno dei Giants con Webb al via è impressionante ma i White Sox schierano a loro volta un ottimo pitcher come Cease che negli ultimi 3 start ha tenuto un 0.50 ERA, 0.89 WHIP. Va detto che anche Webb è stato quasi perfetto negli ultimi 3 start (0.45 ERA, 0.90 WHIP). Ieri Chicago ha vinto 1-0, un risultato calcistico più che da MLB. Anche oggi poche run? Under si gioca infatti ad una linea bassa di 7.0.

LA Dodgers-San Diego Padres

Tyler Anderson (8-1, 3.23) v Yu Darvish (7-3, 3.26 ERA)

Ieri vittoria dei Dodgers che si portano 4-1 in stagione contro i rivali di San Diego. Anderson ha intaccato il suo record personale perfetto nell’ultima uscita con i Dodgers che hanno perso in Colorado e oggi sfida Darvish che è 2-3, 2.09 ERA in carriera contro i Dodgers con cui ha giocato nel 2017. Darvish è 2.14 ERA, 0.98 WHIP negli ultimi 3 start.

DOMENICA

Houston Astros-LA Angels

Framber Valdez (8-3, 2.65 ERA) v Jose Suarez (1-2, 4.36 ERA)

Abbiamo detto dei deludenti Angels anche quest’anno. LAA schiera Suarez che arriva da 3 prove di qualità, ma è un pitcher da prestazioni molto corte che all’esordio stagionale ha perso proprio contro Houston che risponde con Valdez che nell’ultima uscita a Citi Field ha tenuto a secco l’attacco dei Mets lungo 8 inning.

Philadelphia Phillies-St.Louis Cardinals

Zack Wheeler (6-4, 2.89 ERA) v Adam Wainwright (6-5, 3.07 ERA)

Sunday night al Citizens Bank Park e con due contendenti al Cy Young che stanno andando forte. Wheeler è una macchina da strikeout (94 in 81 inning) ma la lineup di St.Louis è la 6° migliore della major in questo fondamentale. Inoltre i Cardinals rispondono con Adam Wainwright, perfetto la settimana scorsa in 7 inning contro Miami a cui non ha concesso nemmeno una run. Il veterano dei Cards sembra aver migliorato quello che era stato un problema lo scorso anno, gli homeruns. Al momento ha concesso 7 fuori campo in 91IP, ma anche qui Wheeler risponde bene con 5HR in 81IP.

