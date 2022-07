Pronostici Baseball MLB 5 Luglio 2022, dopo la rubrica del weekend (in programma al venerdì), visto il riscontro di lettori abbiamo aggiunto anche questa puntata di inizio settimana che fa il punto sulle ultime notizie, le migliori squadre, le statistiche, i big match, i betting trend e i consigli per le scommesse sulla Major League Baseball.

Pronostici Baseball MLB 5 Luglio 2022: le migliori squadre

Al comando del nostro (e di molti altri) power ranking ci sono i New York Yankees. I Bronx Bombers hanno una lineup letale in battuta, guidata dal favorito al titolo di MVP in American League (come vedremo dopo con gli aggiornamenti delle quote antepost), Aaron Judge arrivato già a 29 home runs. Ma gli Yankees non sono solo attacco, ma anche difesa. NYY è la squadra che ha subito meno runs (241), grazie ad una rotazione di pitcher che sta tenendo un 3.35 ERA e un bullpen solidissimo da 2.72 ERA, dietro solo a quello di Houston.

Proprio gli Houston Astros stanno convincendo anche quest’anno, forse un pò meno del solito in attacco, ma Yordan Alvarez si sta rivelando determinante e arriva da un altro fuori campo (home run walk off vincente nella rimonta sui Royals del 4 luglio). Proprio l’attacco è destinato a crescere col potenziale di Kyle Tucker e del rookie Jeremy Pena con non stanno facendo rimpiangere Correa. Bene anche i lanciatori guidati da Justin Verlander. Di fatto solo i già citati NYY, i Dodgers e proprio gli Astros hanno subito meno di 300 runs al momento.

Passiamo proprio ai Los Angeles Dodgers che rimangono una formazione molto equilibrata e nonostante qualche assenza. Clayton Kershaw è rientrato in rotazione ma Walker Buehler sarà out per qualche settimana. La buona notizia per LAD è però Dustin May dato in rientro. L’attacco è altrettanto di qualità, guidato da Mookie Betts.

In top-4 ci sono i New York Mets che stanno giocando una delle migliori stagioni degli ultimi anni. Al momento sono al comando della NL East, davanti agli avversari di Atlanta, campioni in carica alle World Series. I Mets hanno una grande lineup con Pete Alonso, un buon bullpen e un ottima rotazione che sta rispondendo bene nonostante l’assenza dell’asso più importante, Jacob deGrom e con Max Scherzer in rientro soltanto in questi giorni. Al completo i Mets sono una contender temibile per tutti.

Squadre in calo, i Giants non si sbloccano a luglio

E’ una stagione molto modesta quella dei San Francisco Giants, specialmente se paragonata alla scorsa. I Giants hanno perso tutte e 4 le partite di inizio luglio, dopo aver chiuso giugno con un record di 13-13. Nelle ultime 5 partite l’attacco è stato un problema con solo 2.40 runs e .196 di media battuta.

Anche gli LA Angels hanno perso le 3 partite di inizio luglio a Houston, per una squadra che meriterebbe di finire sempre nell’angolo delle grandi delusioni. Martedì LAA inizia la serie a Miami contro uno dei migliori pitcher della lega, come vedremo anche di seguito, Alcantara.

Chiudo con gli Oakland Athletics che più che in calo si confermano semplicemente la peggior squadra MLB. La franchigia di San Oakland non perde più di 100 partite in regular season dal 1979, e rischia di rompere questo record negativo visto che è già a 55 sconfitte quando non siamo ancora a metà stagione, ed ha il peggior attacco in diverse statistiche fondamentali. Tolto Frankie Montas, male anche la rotazione, per non parlare del bullpen, quest’anno non si salva niente per gli A’s.

Pronostici Baseball MLB 5 Luglio 2022: i protagonisti di American League

Cy Young AL. Shane McClanahan sempre al comando con appena 18ER in 91.1IP per un 1.77 ERA, 0.88 WHIP (123 strikeout). Numeri impressionanti per il lanciatore dei Rays che si lascia alle spalle il veterano Justin Verlander che alla soglia dei 40 anni viaggia ancora con 2.22 ERA. Un lunedì nero per Alek Manoah che ha giocato la sua peggior prestazione ma prima era 2.05 ERA e rimane uno dei giovani lanciatori più interessanti per il futuro dei Blue Jays che con lui al via hanno comunque ancora un record nettamente positivo di 10-5.

MVP American League, come anticipato c’è Aaron Judge nettamente favorito a comandare le lavagne, anche se nelle ultime 10 prestazioni non ha brillato con un .118 di media battuta. Dietro continuo a ritenere quella di Shohei Ohtani la quota di maggior valore e che infatti negli ultimi giorni è calata ulteriormente da quando l’avevo consigliata @4.00 venerdì scorso. Ohtani ha un perfetto 4-0, 0.34 ERA negli ultimi 4 start e in stagione si porta 7-4, 2.68 ERA (12.28 strikeout/9 inning) sul monte di lancio oltre ad avere ottimi numeri anche in battuta (.262/.344/.503 con 16 home runs). Più staccato c’è il suo compagno, Mike Trout (.272/.372/.623 con 23 home runs in 72 partite).

Pronostici Baseball MLB 5 Luglio 2022: i protagonisti di National League

Cy Young NL. In National League comanda Sandy Alcantara con 1.95 ERA. Al momento è nella top-6 di NL nelle statistiche di: strikeouts (94), WHIP (0.95), OBA (.195) ed è il pitcher che ha lanciato di più (106.1 inning). Joe Musgrove ha dato il primo segno di cedimento di una stagione finora quasi perfetta, nell’ultima uscita contro i Phillies, ma mantiene un 2.12 ERA. Corbin Burnes ha perso un pò di terreno dopo un brutto inizio di giugno, anche se ha cambiato passo negli ultimi 20.2 inning (5ER, 12 valide). Al momento rimane 4° in NL come ERA (2.41) ed è arrivato a 119 strikeout.

MVP National League, per Paul Goldschmidt replicare il maggio da .404 di media battuta con 10 fuori campo e 13 doppie non era facile, ma anche a giugno si è confermato abbastanza bene con .323 di media, 8 homeruns e 7 doppie. Al momento è il miglior battitore di NL con .341 di media stagionale! Il suo principale avversario, ma a debita distanza, è Pete Alonso (22 home runs in 78 partite) che dopo un avvio a rilento ha segnato 8 homeruns e maggio e altri 8 a giugno. E’ sotto al 20% di strikeout e di recente ha giocato 5 prestazioni consecutive senza subire un singolo strikeout. Vediamo come rientrerà Manny Machado dopo un giugno in cui è stato limitato da un infortunio alla caviglia e dove non ha brillato.

Tutte le quote sulla Major League Baseball

Gli Yankees rimangono la squadra da battere davanti ai Dodgers nelle quote antepost per le World Series 2022, ma dietro salgono gli Astros e anche i Mets si mantengono in prima fascia. Aprono la seconda fascia, con una quota in doppia cifra, i Brewers a braccetto con i Blue Jays. Noi nel pre-stagione avevamo fatto le seguenti puntate antepost, guadagnando sui Mets (praticamente dimezzata la quota), stabili co Brewers e Dodgers, ma perdendo qualcosa proprio con Toronto che si prendeva @7.50 e oggi si gioca @12

PICK WORLD SERIES ANTEPOST

Los Angeles Dodgers: VINCENTE WORLD SERIES @5.50

Toronto Blue Jays VINCENTE WORLD SERIES @9.00

Milwaukee Brewers: VINCENTE WORLD SERIES @12.00

New York Mets VINCENTE WORLD SERIES @16.00

Quote Divisionali

Quote Premi Individuali

