Pronostici Baseball MLB 8 Luglio 2022, aggiornamento di fine settimana sulla major League con le sfide più interessanti del weekend e tanti trend e statistiche utili per le scommesse MLB.

Settimana ottima per gli sfavoriti nei betting trends. Gli underdogs hanno vinto il 50% delle partite (57.1% di vittorie per gli underdogs in casa). Negli ultimi 7 giorni abbiamo visto una leggera prevalenza di Under al 57.3%.

Tra le singole franchigie i NY Yankees (+13.73) rimangono la miglior squadra su cui puntare, davanti ai sorprendenti Baltimore Orioles (+12.24) che nell’ultima settimana incassano altre 4 unità di profitto e scavalcano i NY Mets (+10.91) mentre dietro continuano a crescere gli Houston Astros (+10.38) e i San Diego Padres (+5.99) però molto staccati rispetto alle prime 4, così come i Minnesota Twins che troviamo al 6° posto ma con sole +2.82 unità di profitto.

Tornando a Baltimore, gli Orioles hanno in assoluto il miglior rendimento in runline (+18.31) e anche il miglior rendimento interno a Camden Yard. I già citati Padres sono invece i migliori in trasferta (i peggiori fuori casa sono i Rockies a -7.80 che crollano quando giocano lontano da Coors Field).

La peggior squadra su cui puntare in assoluto però chiaramente non cambia e sono gli Oakland Athletics (-17.41) che però hanno passato una settimana positiva, grazie in particolare ad un paio di vittorie interne contro i Blue Jays. In 2° posizione abbiamo i Cincinnati Reds (-15.97) e poi gli LA Angels (-15.64). In 4° posizione i Washington Nationals (-14.13) che hanno anche il peggior rendimento assoluto in runline con un tremendo -21.02 e nella loro rotazione anche il peggior pitcher, Joe Adon con cui Washington ha un record di 1-13 (-12.19 unità) con anche un 2-12 in runline e uno 0-13-1 nei Primi 5 Inning dove i Nationals non hanno MAI chiuso avanti in F5 con Adon al via. Viceversa il miglior pitcher è Martin Perez a +8.78 unità. Ecco la top-5 dei migliori pitcher come rendimento nelle scommesse:

TOP-5 BETTING PITCHER

Martin Perez (TEX) +8.78

Logan Gibert (SEA): +7.12

Joe Musgrove (SD) +6,64

James Taillon (NYY) +6,42

Graham Ashcraft (CIN) +5,66

Tornando alle squadre, i Toronto Blue Jays (O/U 46-37) scavalcano i Philadelphia Phillies (O/U 44-36) come miglior squadra da Over mentre la miglior squadra da Under è sempre Houston Astros (O/U 29-50) davanti ai Detroit Tigers (O/U 29-49).

Pronostici Baseball MLB 8 Luglio 2022: Power Ranking

Il nostro power ranking dalla migliore alla peggiore squadra. Tra parentesi la stima con la % di vittorie con cui ogni squadra potrebbe completare la stagione e a seguire il record e la quota antepost per la vittoria delle World Series corrente.

Al comando NY Yankees che come abbiamo visto stanno facendo felici gli scommettitori, hanno il miglior record e anche un ottimo attacco ma ad impressionare sono anche rotazione e bullpen. Solo Bronx Bombers e Houston Astros hanno in top-5 sia la rotazione che i rilievi e infatti piazziamo Houston appena dietro ai LA Dodgers, ma con i texani pronti a mettere la freccia per superarli.

In 4° posizione gli Atlanta Braves. In molti si aspettavano un calo immediato dopo la vittoria delle scorse World Series e alcune partenze pesanti, e invece Atlanta si sta confermando alla grande, specialmente con un ottimo attacco. La quota di maggior valore, in relazione alla posizione che occupano nel power ranking, è quella dei Philadelphia Phillies che dopo l’avvio di Girardi hanno dimostrato di essere una squadra vera e li troviamo al 6° posto, ma con una quota bella alta @40. A Philadelphia hanno un attacco letale (nonostante qualche acciacco per Harper), un ottima rotazione (Nola e Wheeler le stelle) e se miglioreranno il bullpen, problema cronico dei Phillies, allora attenzione alla franchigia della città dell’amore fraterno.

Squadra in futura crescita: San Diego Padres. I Padres si meritano la top-10 e non era scontato visto che stanno giocando con diverse assenze importanti. La più pesante è certamente quella di Fernando Tatis Jr che dovrebbe però rientrare dall’infortunio dopo la pausa dell’All Star Game. Parliamo di un giocatore da 42 homeruns lo scorso anno, che andrà sicuramente a migliorare il reparto offensivo che al momento rimane un pò un ancora per i Padres che non riescono a spiccare il volo del tutto. Potrebbero farlo nella seconda parte di stagione, specialmente se miglioreranno un rendimento interno un pò sotto le aspettative a Petco Park.

Power Ranking MLB

1 New York Yankees (.704) 58-22 @5

2 Los Angeles Dodgers (.677) 50-29 @5.20

3 Houston Astros (.667) 52-27 @7.50

4 Atlanta Braves (.606) 47-34 @13

5 New York Mets (.601) 50-30 @8

6 Philadelphia Phillies (.584) 42-38 @40

7 Milwaukee Brewers (.579) 47-35 @13

8 San Diego Padres (.574) 47-35 @13

9 Minnesota Twins (.569) 46-37 @26

10 Toronto Blue Jays (.567) 44-37 @11

11 Boston Red Sox (.560) 45-35 @33

12 St. Louis Cardinals (.550) 44-38 @26

13 San Francisco Giants (.532) 40-38 @26

14 Tampa Bay Rays (.531) 43-37 @29

15 Miami Marlins (.525) 38-40 @125

16 Texas Rangers (.514) 37-41 @175

17 Seattle Mariners (.512) 40-42 @80

18 Los Angeles Angels (.492) 37-44 @40

19 Cleveland Guardians (.487) 40-38 @60

20 Chicago White Sox (.482) 38-40 @25

21 Baltimore Orioles (.462) 37-44 @1500

22 Arizona Diamondbacks (.442) 36-44 @500

23 Chicago Cubs (.425) 32-48 @400

24 Colorado Rockies (.424) 35-45 @440

25 Kansas City Royals (.385) 29-49 @500

26 Cincinnati Reds (.377) 27-52 @1500

27 Detroit Tigers (.377) 32-47 @500

28 Washington Nationals (.374) 29-53 @1000

29 Pittsburgh Pirates (.371) 32-47 @600

30 Oakland A’s (.338) 27-55 @500

Pronostici Baseball MLB 8 Luglio 2022: i big match del weekend

VENERDI

St.Louis Cardinals-Philadelphia Phillies

STL Adam Wainwright v PHI Zach Wheeler

San Diego Padres-San Francisco Giants

SD Blake Snell v SF (nd)

SABATO

Texas Rangers-Minnesota Twins

TEX Martin Perez v MIN Devin Smeltzer

LA Dodgers-Chicago Cubs

LAD Clayton Kershaw v Cubs (nd)

DOMENICA

NY Mets-Miami Marlins

NYM Taijuan Walker v MIA Sandy Alcantara

Boston Red Sox-NY Yankees

BOS Nick Pivetta v NYY Jameson Taillon

Quote Antepost MLB e World Series 2022

