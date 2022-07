MLB Power Ranking 29 Luglio 2022, rubrica del venerdì che fa il riepilogo delle statistiche più importanti di Major League Baseball, con gli aggiornamenti del power ranking e delle quote antepost, oltre a tanti spunti e consigli per le scommesse, con i big match che ci attendono per il weekend.

MLB Power Ranking 29 Luglio 2022: Betting Trends

Nell’ultima settimana di gioco piccola prevalenza delle partite chiuse con Over, il 52.7% rispetto al 47.3% delle sfide chiuse con Under, sotto la linea O/U total runs proposta dai bookmakers. Ecco i rendimenti dell’ultima settimana in moneyline, runline e O/U.

MLB Power Ranking 29 Luglio 2022: i rendimenti delle singole squadre

Vediamo le singole squadre. Rispetto all’ultimo rilevamento del 20 luglio, di rientro dall’All Star Game, non cambia la miglior squadra come rendimento nelle scommesse: Baltimore Orioles (+19.01) che si lascia alle spalle NY Mets (+12.99) e Houston Astros (+10.95) mentre i NY Yankees (+7.63) sono in calo al 4° posto, avvicinati anche da Seattle Mariners (+6.77) e LA Dodgers (+4.41).

Gli LA Dodgers sono però eccezionali nei rendimenti in runline (handicap) con +19.24 unità di profitto al momento, ma anche qui tutti si devono inchinare al rendimento dei Baltimore Orioles (+22.94). In 3° posizione salgono a sorpresa gli Arizona Diamondbacks (+9.31).

Vediamo anche le peggiori squadre come rendimento nelle scommesse. In moneyline gli LA Angels (-21.50) si prendono anche questo triste primato in una stagione altamente negativa (nonostante Shohei Ohtani). 2° posizioneper i Washington National (-15.66) poi completano questo brutto podio i Kansas City Royals (-11.18).

In runline i peggiori sono i Washington Nationals (-18.59) davanti ai Milwaukee Brewers (-18.17) che hanno un record vincente ma stanno portando a casa diverse partite con scarto minimo. Sugli handicap negativi anche i Miami Marlins (-16.87) e pure i San Diego Padres (-12.28) altro top-team vincente come record, ma non in runline.

I Toronto Blue Jays (O/U 53-45) sono la miglior squadra da Over ma se puntate su punteggi totali alti occhio anche ai Cincinnati Reds (O/U 51-44) che giocano su uno dei campi più “amichevoli” per gli attacchi, e poi i Philadelphia Phillies (O/U 51-44) con lo stesso rendimento, così come gli Atlanta Braves (O/U 51-44), Gli Houston Astros (O/U 36-61) staccano tutti come miglior squadra da Under, compresi i pessimi attacchi di Detroit Tigers (O/U 39-56) ed Oakland Athletics (O/U 41-53).

Primi 5 Inning: i rendimenti di squadre e pitcher in F5

Aggiornamento anche sulle scommesse F5 (Primi 5 Inning). La migliore come rendimento è NY Mets con un impressionante record di 52-25-21, valido per +17.26 unità, anche se quasi tutte arrivano dalle partite interne (+14.03 in casa a Citi Field, solo +3.23 unità in trasferta). In 2° posizione troviamo gli Houston Astros (+12.40) e poi ancora a sorpresa gli Arizona Diamondbacks (+8.93), grazie al miglior rendimento assoluto nelle ultime 10 partite nel momento in cui scriviamo in questa tipologia di giocate (7-1-2, +6.01).

Anche qui sono da evitare i Washington Nationals (-22.39) i peggiori anche come rendimento in F5. Molto male anche Detroit Tigers (-21.09) e Colorado Rockies (-18.09).

I Washington Nationals (O/U 57-38-5) sono anche i migliori da Over in F5, su Milwaukee Brewers (O/U 55-38-6) e San Francisco Giants (O/U 51-38-8) che completano il podio davanti ai St.Louis Cardinals (O/U 54-41-4) in grande crescita in questa statistica visto l’O/U 9-1 nelle ultime 10 partite (come i Braves). La miglior squadra da Under F5 è quella degli LA Angels (O/U 39-53-6) davanti a San Diego Padres (O/U 39-52-8) e a Chicago White Sox (O/U 40-51-7).

Qui sotto anche gli ultimi aggiornamenti sui singoli pitcher e il loro rendimento nelle scommesse F5.

MLB Power Ranking 29 Luglio 2022: Baltimore decolla, San Francisco e LAA affondano

Nell’ultima settimana la squadra che ha fatto il salto più importante nel nostro power ranking sono i Baltimore Orioles che guadagnano 6 posizioni rispetto alla settimana scorsa e sono tranquillamente in top-15, quindi nella metà superiore della major league baseball. La corsa alla Wild Card di American League rimane aperta anche per gli Orioles e la post-season non è più un idea così pazza, anche se Troy Mancini dovrebbe aver giocato l’ultima partita in maglia Baltimore giovedì.

Dalla AL East però tornano a salire i Toronto Blue Jays che sono rientrati bene dalla pausa e il licenziamento di Montoyo ha pagato. In 9 partite con l’interim manager John Schneider i Blue Jays hanno tenuto un differenziale di +59 runs e l’attacco, pieno di talento e grandi battitori, è tornato a macinare e a fare paura, chiedere ai Red Sox a cui i Blue Jays di recente hanno segnato 25 runs, non nell’intera serie, ma in una sola partita a Fenway Park.

Crollano perdendo 8 posizioni i San Francisco Giants. Nella baia non si respira una bella aria, lo abbiamo visto anche dalle scenate nel dagout di un furioso Carlos Rodon.

In questa parte negativa non mancano mai i Los Angeles Angels che dal 24 maggio ad oggi sono riusciti a vincere solo 15 partite. Giovedì notte un altra sconfitta, in casa, da favoriti e nonostante Shohei Ohtani al via, contro i Rangers.

MLB Power Ranking 29 Luglio 2022: Yankees ancora al comando

Nonostante un periodo di leggero calo, i NY Yankees rimangono la miglior squadra di MLB a nostro avviso. Qui di seguito il power ranking (tra parentesi la stima della percentuale di vittorie con cui dovrebbero chiudere).

1 New York Yankees (.686)

2 Los Angeles Dodgers (.676)

3 Houston Astros (.634)

4 New York Mets (.604)

5 Atlanta Braves (.602)

6 Toronto Blue Jays (.575)

7 Philadephia Phillies (.555)

8 Minnesota Twins (.544)

9 San Diego Padres (.542)

10 Seattle Mariners (.535)

11 Milwaukee Brewers (.534)

12 St. Louis Cardinals (.530)

13 Tampa Bay Rays (.521)

14 Baltimore Orioles (.520)

15 Chicago White Sox (.518)

16 San Francisco Giants (.515)

17 Boston Red Sox (.512)

18 Cleveland Guardians (.508)

19 Miami Marlins (.505

20 Arizona Diamondbacks (.504)

21 Texas Rangers (.491)

22 Los Angeles Angels (.469)

23 Colorado Rockies (.451)

24 Chicago Cubs (.447)

25 Cincinnati Reds (.414)

26 Kansas City Royals (.412)

27 Washington Nationals (.400)

28 Detroit Tigers (.395)

29 Oakland Athletics (.385)

30 Pittsburgh Pirates (.383)

I big match del Weekend MLB

VENERDI

Miami Marlins-NY Mets

MIA Sandy Alcantara v NYM Chris Bassitt

Alcantara favorito per l’AL Cy Young col suo 1.81 ERA (1.24 ERA a luglio). In 10 start in casa Alcantara ha tenuto un 1.66 ERA ed è 1-1, 2.45 ERA in 3 start stagionali contro i Mets che schierano un altro buon pitcher Chris Bassitt (7-7, 3.72 ERA) che ha tenuto un 2.33 ERA a luglio. Attesa una sfida con poche run con i bookmakers che mettono una linea O/U bassa (6.5), forse troppo.

LA Angels-Texas Rangers

LAA Patrick Sandoval v TEX Martin Perez

Martin Perez al primo posto come pitcher migliore nei rendimenti sulle scommesse moneyline (14-5 di record, +9,30 unità). Perez è anche O/U 16-2 sulla linea di strikeout nelle ultime 18 partite (+14.70 Units / 67% ROI).

SABATO

Boston Red Sox-Milwaukee Brewers

BOS Nick Pivetta v MIL Eric Lauer

Pivetta in crollo verticale come tutti i Red Sox. Il lanciatore di Boston ha concesso 21ER e 30 valide in un totale di 18.1IP negli ultimi 4 start. Per i Brewers Lauer ha faticato la settimana scorsa contro i Rockies (4ER in 4.1IP) ma nelle precedenti 3 prestazioni aveva lanciato per 18 inning con sole 4ER.

Colorado Rockies-LA Dodgers

COL Kyle Freeland v LAD Clayton Kershaw

La settimana scorsa Kershaw non è stato impeccabile contro i Giants, battuti, ma a cui ha concesso 4ER in 4.1IP. Nei precedenti 3 start aveva lanciato per 22.2IP con solo 1ER, peccato che ancora prima, il 28 giugno, ha giocato una delle peggiori prestazioni stagionali proprio qui a Coors Field con 6ER e 9 valide (2 homeruns) in 4.0IP. Al contrario Freeland ha lasciato a secco l’attacco dei Brewers lungo 7 ottimi inning la settimana scorsa a Milwaukee.

DOMENICA

Atlanta Bravers-Arizona Diamondbacks

ATL Max Fried v ARI Merrill Kelly

Kelly si conferma un ottimo pitcher, probabilmente il migliore nella rotazione di Arizona in ripresa. La settimana scorsa ha chiuso con 0ER in 7IP contro i Giants e solo in 2 delle ultime 10 prestazioni ha concesso più di 2ER. Fried invece non è stato impeccabile nelle ultime 3 partite (record di 1-2) anche se da 8 uscite consecutive non concede nemmeno un fuori campo agli avversari.

San Francisco Giants-Chicago Cubs

SF Carlos Rodon v CHC Adrian Sampson

Sunday Night con due squadre che vanno in direzioni opposte. In calo i Giants che continuano a perdere e a faticare in attacco. I Cubs invece sono in ripresa ma domenica schiereranno Adrian Sampson che non è il migliore dei pitcher. Vero che nelle ultime 3 uscite non ha concesso moltissimo (7HR) ma ha messo insieme appena 7 strikeout in 17.2IP. Del nervosismo di Rodon abbiamo già parlato, ma quello dei Giants rimane un ottimo pitcher, anche se deve riprendersi dopo le ultime 2 prestazioni in cui ha lasciato 10ER (3 homeruns) in 11IP.

Quote aggiornate sulla Major League Baseball

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.