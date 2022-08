Pronostici Baseball MLB 2 Agosto 2022, tutto pronto per il debutto stagionale di Jacob deGrom con i Mets. Intanto si complica la corsa playoffs dei Rays alle prese con tanti assenti. Vediamo le nuove scommesse antepost che abbiamo studiato per questa rubrica, e vediamo come stanno procedendo le altre free pick date in passato, sempre in antepost.

Pronostici Baseball MLB 2 Agosto 2022: corsa playoffs, Orioles meglio dei Rays?

Sembra un eresia ma sicuramente, da un punto di vista di scommesse e valore di quota, al momento i Baltimore Orioles ai playoffs sono una miglior puntata rispetto ai Tampa Bay Rays. Noi abbiamo puntato settimane fa su Seattle ai playoffs, ora i Mariners, complice anche l’infortunio della stella Julio Rodriguez e uno schedule non semplice, si sono un pò fermati ma rimango positivo, anche perchè è una quota che abbiamo giocato @3.65 e oggi si prende appena @1.45 e l’arrivo di Luis Castillo è un bel rinforzo per la rotazione.

Tornando agli Orioles, la franchigia di Baltimore sta davvero sorprendendo. Tornare in post-season non sarà semplice, ma non è nemmeno impossibile visto il rendimento negativo di molte squadre di AL, ad iniziare dagli avversari divisionali di Boston che potrebbe perdere molti pezzi importanti nella trade deadline, e Tampa Bay che ha tantissimi infortunati. Inoltre gli Orioles ai playoffs hanno una quota di valore superiore @10 e un caffettino a queste condizioni si può puntare.

Tornando sui Rays, i Playoff NO per la squadra di Tampa ora si giocano @1.83, la stessa quota offerta per vedere alla post-season la franchigia di Tampa. Io sono più per il no, proprio per le difficoltà che sta attraversando in questa stagione la squadra della Florida, con una lunga ed importante lista di infortunati (Nick Anderson, Manuel Margot, Francisco Mejia, Mike Zunino, Kevin Kiermaier, Shane Baz, Wander Franco, Harold Ramirez).

In National League vi segnalo St.Louis Cardinals Playoffs SI @1.71. La stagione è stata un pò limitata da due assenze pesanti in rotazione (Jack Flaherty e Steven Matz) ma St.Louis può muoversi bene inserendo top-player in questa trade deadline. Si parla anche di St.Louis come destinazione probabile di Juan Soto, il pezzo più pregiato di questa finestra di mercato, in uscita da Washington. Al momento i Cardinals occupano l’ultimo posto di wild card disponibile in NL e hanno tra le schedule più semplici.

Ricapitoliamo i nostri consigli antepost sui playoffs:

Seattle Mariners: PLAYOFFS SI @3.65

Baltimore Orioles: PLAYOFFS SI @10.25

Tampa Bay Rays: PLAYOFFS NO @1.83

St.Louis Cardinals: PLAYOFFS SI @1.71

Pronostici Baseball MLB 2 Agosto 2022: migliori e peggiori pitcher su cui puntare

Con la recente vittoria a LAA, Martin Perez torna ad essere il miglior pitcher come rendimento nelle scommesse con team record di 15-5 per un +10.25 unità di profitto, davanti a Graham Ashcraft e Jameson Taillon. In salita Dylan Cease che arriva da 4 vittorie di fila ed è 8-1 nelle ultime 9 partenze. Esce dalla top-5 invece Logan Gilbert dopo 2 sconfitte recenti, entrambe contro gli Astros.

Sempre peggio Patrick Corbin che ne ha persa un altra (mandandoci in cassa con Under 15,5 out in free pick sul nostro canale Telegram) e ha un team-record 3-18 per -14.05 di unità bruciate. Dietro troviamo Hunter Greene e Trevor Rogers. Dopo 11 sconfitte consecutive i Rangers sono tornati a vincere con Dane Dunning al via, col pitcher che migliora la sua posizione, come Frankie Montas.

Pronostici Baseball MLB 2 Agosto 2022: i Big Match della settimana

MARTEDI

Washington Nationals-NY Mets

WAS Cory Abbott v NYM Jacob deGrom

Finalmente è il giorno del ritorno in campo della stella del monte di lancio dei Mets, Jacob deGrom. NYM subito nettamente favorita @1.33 per la vittoria in trasferta a Washington, e linea a 6.5 strikeout per deGrom.

NY Yankees-Seattle Mariners

NYY Jameson Taillon v SEA Logan Gilbert

Come abbiamo appena visto, 3° miglior pitcher come rendimento nelle scommesse (Taillon) contro il 6° (Gilbert)

MERCOLEDI

NY Yankees-Seattle Mariners

NYY Gerrit Cole v SEA Luis Castillo

Anche per mercoledì segnaliamo la serie al Dodger Stadium visto che è l’ora del debutto del nuovo acquisto nella rotazione dei Mariners, Luis Castillo arrivato da Cincinnati.

Atlanta Braves-Philadelphia Phillies

ATL Charlie Morton v PHI Zack Wheeler

I Phillies sono reduci da 5 vittorie consecutive nel momento in cui scriviamo, ma sono solo 2-7 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

GIOVEDI

San Francisco Giants-LA Dodgers

SF Jakob Junis v LAD Clayton Kershaw

Momento di flessione negativa per Kershaw che nelle ultime 2 partenze è stato in campo per un totale di soli 9.2 inning in cui ha concesso 13 valide e 7ER.

St.Louis Cardinals-Chicago Cubs

STL nd v CHC Marcus Stroman

Al momento i Cardinals non hanno ancora annunciato lo starter. Le due squadre sono 4-4 nei primi 8 scontri diretti stagionali, uno di questi è finito 14-5 per i Cardinals a Chicago, e anche in quel caso al via per i Cubs c’era Stroman in una prestazione disastrosa da 10 valide e 9ER (3 homeruns) in 4 inning.

Quote Antepost premi individuali American League

Tolte le quote su AL Rookie of the Year dove sembra già scontata la vittoria di Julio Rodriguez, stellina del futuro dei Mariners. Si continua invece a combattere per AL Cy Young dove rispetto alla settimana scorsa ci sono stati degli scossoni e dei cambiamenti, con Shane McClanahan crollato da favorito assoluto @2.60 all’attuale terzo posto in quota @4.50, scavalcato anche da Dylan Cease @3.60 che continua ad impressionare con i White Sox che ha portato ad un record di 16-5 (e come abbiamo visto è uno dei top-5 pitcher anche come rendimento nelle scommesse) e che arriva da 12 prestazioni di qualità consecutive in cui ha concesso in tutto appena 4ER, impressionante.

A comandare però c’è sempre Justin Verlander che è il migliore della major League in vittorie (14) ed ERA (1.81) mentre un altro punto di forza di Cease sono gli strikeout, ben 161 (una in meno di Gerrit Cole, l’unico che sta facendo meglio).

Per l’MVP consolida la sua posizione di comando Aaron Judge, con Shohei Ohtani che si allontana @5 volte la posta dopo settimane di calo, peccato per noi che lo abbiamo giocato @4 per questo premio individuale che sembra invece andare nelle mani di Judge davvero impressionante nelle ultime settimane e che guida le classifiche di runs (89), RBIs (43) ed ovviamente homeruns (43, dieci in più di Kyle Schwarber che è staccato al 2° posto).

Quote Antepost premi individuali National League

Non cambia praticamente nulla invece in Nationa League e noi siamo contenti. Iniziamo dal NL Cy Young dove abbiamo Sandy Alcantara che rimane ampiamente al comando @1.57 (praticamente dimezzata la quota @3 che abbiamo giocato qualche settimana fa) e mantiene un buon vantaggio, almeno in lavagna, su Corbin Burnes. Alcantara è il 2° miglior pitcher come ERA (1.99) mentre Burnes è 5° in questa statistica (2.31 ERA) ma il pitcher dei Brewers eccelle anche negli strikeout (3° con 160). Non sembrano esserci alternative a questi due.

Anche per l’MVP non cambia il grande favorito, Paul Goldschmidt, 2° migliore della MLB come media battuta al momento (.329) e 4° anche in RBIs (78) e runs (69). Austin Riley (29 homeruns, 4° posto in MLB) segue a distanza e il battitore di Atlanta ha scalzato al 2° posto un ex Braves, Freddie Freeman (3° in media battuta a .328 e 3° in runs a 72).

Chiudiamo col NL Rookie of the Year dove la quota Altro (che include i due grandi favoriti sulle lavagne americane, Spencer Strider e Michael Harris) è praticamente ingiocabile @1.17. Noi abbiamo sfruttato l’errore di qualche settimana fa giocandola @7!

Vi ricordo anche le giocate che abbiamo fatto nelle ultime settimane sui premi individuali in antepost:

AL MVP: Shohei Ohtani @4.00

YOUNG NL: Sandy Alcantara @3.00

CY YOUNG NL: Max Fried @13.00

ROOKIE NL: Altro @7.00

Vi diamo appuntamento alla rubrica del venerdì qui sul sito, ma anche nel nostro canale gratuito di TELEGRAM BETTING MANIACdove ogni giorno trovate spunti, statistiche, free pick e tanto altro su tutti gli sport americani, i motori (F1, MotoGP), Calcio, Tennis e anche Golf.