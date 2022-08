Pronostici Baseball MLB 9 Agosto 2022, inizia un altra settimana di regular season e come ogni martedì in questa rubrica ci soffermiamo sui rendimenti dei singoli giocatori e gli aggiornamenti antepost per i premi individuali, oltre ai big match che ci attendono in settimana.

Pronostici Baseball MLB 9 Agosto 2022: Risultati pick

Ad agosto stiamo andando bene con tutte le tipologie di giocate che ogni giorno discutiamo nel nostro VIP su TELEGRAM. Lunedì, come al solito, palinsesto scarno in MLB, ma abbiamo trovato qualche quota di valore.

Ecco il riassunto stagionale di tutte le scommesse che abbiamo dato e i dettagli del mese di agosto:

Pronostici Baseball MLB 9 Agosto 2022: migliori e peggiori pitcher su cui puntare

Continua l’alternanza al comando per il miglior pitcher come rendimento nelle scommesse. La vittoria a Milwaukee, con i Reds quotati oltre @3 volta la posta, ha riportato al comando Graham Ashcraft con un team record di 10-4 che vale +12.52 unità di profitto.

Scavalcato Martin Perez che è impegnato martedì con i Rangers, ma che anche vincendo non supererà il pitcher dei Reds, visto che al momento Perez ha un team record di 15-6 per +9.25 unità. Completa il podio Kyle Freeland che continua a salire e ha portato i Rockies ha 4 vittorie di fila, l’ultima a San Diego da underdogs, arrivando ad un team record di 12-9 che vale +9.06 unità che gli ha permesso di scavalcare anche Dylan Cease che sta lanciando da dio con i White Sox.

Dall’altra parte della classifica, come peggior pitcher su cui puntare, Patrick Corbin si conferma un buco nero che con team record di 3-19 ha bruciato la bellezza di -15.05 unità agli scommettitori, seguito a distanza da Frankie Montas che ha cambiato squadra passando dai pessimi Athletics agli ottimi Yankees, ma l’esordio è stato negativo e perdente, e ora Montas ha un team record di 5-14 per -9.59 unità nelle sue partenze. Completa il podio Hunter Greene dei Reds, che al contrario di Aschcraft, ha perso -9.20 unità con un team record di 5-15.

Pronostici Baseball MLB 9 Agosto 2022: i Big Match della settimana

MARTEDI

Houston Astros-Texas Rangers

HOU Jose Urquidy v TEX Martin Perez

Lo abbiamo visto anche prima, Martin Perez tra i migliori pitcher come rendimento nelle scommesse, imbattuto personalmente da 19 start (9-0, 2.20 ERA, .596 OPS), ed è 9-5, 2.64 ERA in 16 start in carriera contro Houston (1-0, 0.56 ERA in 2 start stagionali in cui ha concesso 1 run, 10 valide, 1 walks e 9 strikeout in 16 inning, compreso il complete game vinto 3-0 dai Rangers il 20 maggio scorso).

Seattle Mariners-NY Yankees

SEA Luis Castillo v NYY Gerrit Cole

2° start con la maglia di Seattle per Luis Castillo che ha sfidato i Bronx Bombers e Gerrit Cole anche al suo debutto la settimana scorsa a NYY portando i suoi alla vittoria per 7-3 con 5 valide, 3ER e 8 strikeout in 6.2 IP. Periodo di calo preoccupante invece per Cole che ha concesso 6ER (3 fuori campo) in 6 inning e che è 7.00 ERA, 1.44 WHIP negli ultimi 3 start, numeri non da Cole.

MERCOLEDI

Philadelphia Phillies-Miami Marlins

PHI Noah Syndegaard v MIA Sandy Alcantara

Il favorito al Cy Young, Sandy Alcantara, arriva da un altra super prova, il complete game vinto 3-0 in casa contro i Reds con 0ER, 6 valide e 1 sola base ball (ma anche solo 3 strikeout) in 9 inning. I Phillies sono però in ripresa e schierano il nuovo arrivato Syndergaard che non è stato impeccabile contro Washington a cui ha concesso ben 11 valide e 4ER in 5 inning, ma Philadelphia vinse la partita (interrotta al 5° inning per maltempo).

Houston Astros-Texas Rangers

HOU Justin Verlander v TEX Glen Otto

Justin Verlander è O/U 15-5 sulle runs concesse negli ultimi 20 start (+8.25 Unità / 28% ROI). In 2 sfide stagionali contro Texas ha sempre portato Houston alla vittoria con 1ER in un totale di 13 inning.

GIOVEDI

Kansas City Royals-Chicago White Sox

KC Zach Greinke v CHW Dylan Cease

Dylan Cease impressionante, ha concesso 0ER o 1ER in tutti gli ultimi 13 start. 0ER con 9 strikeout in 5.2 IP anche il 17 maggio scorso a Kansas City con vittoria per 3-0 dei White Sox.

Arizona Diamondbacks-Pittsburgh Pirates

ARI: Merrill Kelly v PIT JT Braubaker

Merrill Kelly continua la sua ottima stagione, anche se poco supportato dal resto dei DBacks. Kelly arriva da 7 prestazioni di qualità consecutive e il 3 giugno scorso ha vinto a Pittsburgh (6-8) con 2ER in 5 inning.

Quote Antepost premi individuali American League

Per AL Cy Young una rivoluzione al comando dove in una sola settimana la quota di Justin Verlander è scesa da @2.40 all’attuale @1.66, staccando tutti, ad iniziare da Dylan Cease @4.50 mentre in un mesetto Shane McClanahan si è ritrovato da favorito a terzo incomodo in quota @7.

Difficile che questo premio lo vinca Shoehi Ohtani che però rimane in corsa per MVP American League, ed è quello che ci preme visto che lo abbiamo scommesso (in quota @4), anche se l’asso degli Angels @4.75 sta perdendo terreno rispetto ad Aaron Judge @1.20 che continua a macinare homeruns a ritmo di record nella lineup degli Yankees.

I giochi sembrano fatti anche per il NL Rookie of the Year con Julio Rodriguez che @1.22 continua a dominare su Jeremy Pena in doppia cifra @10 volte la posta, poi abbiamo Bobby Witt Jr @13.

Quote Antepost premi individuali National League

In National League abbiamo il grosso delle giocate antepost sui premi individuali, ad iniziare al NL Cy Young dove abbiamo preso settimane fa Sandy Alcantara in quota @3, ora si gioca favoritissimo @1.40, con Corbin Burnes unico avversario sulla carta, ma col pitcher di Milwaukee che si allontana @8 volte la posta, come rimane lontano Max Fried @15.

Per l’MVP National League situazione invariata. Paul Goldschmidt rimane al comando con quota stabile @1.72. Si avvicina leggermente Austin Riley che passa da @6.50 all’attuale @5.50. Stabile anche Freddie Freeman @7.50.

Infine il Rookie of the Year NL dove aspettiamo l’incoronamento di Spencer Strider o Michael Harris, i due grandi favoriti che Bet365 metteva in Altro @7, per un clamoroso errore di quota che abbiamo sfruttato subito, e che oggi è crollato fino quasi a sparire (@1.06). Non vedo come possiamo fallire questa bellissima quota che ci sentiamo già un pò in tasca, ma nelle scommesse (specialmente nel Baseball, anche se sono antepost) mai dire mai!

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.