MLB Power Ranking 12 Agosto 2022, vediamo gli ultimi aggiornamenti, statistiche e quote antepost dalla regular season di Major League Baseball. Attenzione ai NY Mets, Jacob deGrom è rientrato in ottima forma. NYM ed Atlanta possono impensierire le big 3 (LAD, NYY e Houston) per le World Series.

MLB Power Ranking 12 Agosto 2022: Betting Trends

Nell’ultima settimana di regular season ben 49 partite (59%) si sono chiuse con Over mentre solo 34 (41%) si sono chiuse sotto la linea O/U total runs proposte dai bookmakers anche se nel totale stagionale siamo quasi a 50-50 con una leggera prevalenza di partite da Under (51.2%).

Tra le singole squadre continuano a volare i Baltimore Orioles, anche nelle scommesse dove rimangono nettamente la miglior squadra su cui puntare in moneyline (+24.93 unità di profitto), seguiti dai NY Mets (+17.29) e dai LA Dodgers (+9.81). LAD è però la migliore in assoluto in runline (+28.13) e lo sappiamo bene visto che ultimamente siamo andati in cassa con regolarità grazie al -1.5 dei Dodgers. Qui al 2° posto si conferma Baltimore (+26.70) su NY Mets (+20.45) quindi si sono scambiati solo i posti rispetto alle moneyline.

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei LA Angels (-19.77) che però nell’ultima settimana hanno recuperato quasi 4 unità, a differenza dei Washington Nationals (-19.42) che continuano a perdere con regolarità. Male anche i Miami Marlins (-15.60) e i San Francisco Giants (-13.45) tra le squadre più deludenti dopo la scorsa stagione sorprendente. I Washington Nationals sono i peggiori anche in runline (-23.16) su Marlins (-21.11) e Milwaukee Brewers (-20.48).

MLB Power Ranking 12 Agosto 2022: Primi 5 Inning

I Mets si confermano la miglior squadra nei Primi 5 Inning con un record di 67-27-22 che vale +21.27 unità di profitto con un impressionante 37-8-11 in casa (+16.97). NYM sta continuando ad andare forte in queste scommesse e lo vediamo dal 8-2 (+2.31) delle ultime 10 partite in cui però i LA Dodgers hanno fatto anche meglio con 9-0-1 (+5.65). LAD è al 2° posto in questa statistica F5 (68-25-17, +13.23). Completano il podio gli Houston Astros (65-32-15, +11.88) mentre dietro continuano a salire anche gli Arizona Diamondbacks (43-39-28, +7.77).

La peggior squadra in F5, sorpresa, è quella dei Washington Nationals (31-70-12, -25.54) seguiti da Colorado Rockies (32-61-20, -24.54) e Detroit Tigers (33-62-17, -18.49). I Washington Nationals sono anche la miglior squadra da Over nei primi 5 inning (O/U 65-43-5), seguiti da Milwaukee Brewers (O/U 61-42-7) e Philadelphia Phillies (O/U 62-46-2). Da Under F5 invece i Chicago White Sox (O/U 42-61-8) seguiti da LA Angels (O/U 44-61-7) e San Diego Padres (O/U 46-59-8).

Di seguito anche i migliori e i peggiori pitcher come rendimento in F5.

MLB Power Ranking 12 Agosto 2022: Padres specialisti nelle vittorie punto a punto

Al momento i Seattle Mariners hanno il miglior record e anche il miglior rendimento nelle partite chiuse punto a punto (26-15, +11.41 unità), ma dietro ci sono i San Diego Padres (20-11, +5,60) che si confermano il miglior Clutch team visto che sono al 3° posto anche come rendimento nelle partite chiuse in extra inning (10-3, meglio fanno solo i Guardians con 8-2 e i Mets con 9-1).

MIGLIOR RENDIMENTO PARTITE DECISE DA UNA RUN

Seattle Mariners 26-15 +$1141.11

San Diego Padres 20-11 +$560.06

Chicago White Sox 20-12 +$576.19

Houston Astros 19-12 +$59.55

Cleveland Guardians 18-12 +$753.18

MIGLIOR RENDIMENTO EXTRAINNING

New York Mets 9-1 +$628.39

Cleveland Guardians 8-2 +$736.33

San Diego Padres 10-3 +$550.36

Cincinnati Reds 6-2 +$712.0

Seattle Mariners 7-4

MLB Power Ranking 12 Agosto 2022: Mets in rampa di lancio col ritorno di deGrom

I LA Dodgers rimangono la miglior squadra del ranking davanti a NY Yankees e Houston Astros. Stabili al 4° posto i NY Mets che però sono in rampa di lancio col rientro positivo di Jacob deGrom. Continuano a salire i St.Louis Cardinals arrivati al 8° posto dopo lo sweep di 3 vittorie nella serie contro gli Yankees (nessun team di NL ci riusciva da 15 anni!)

Sprofondano invece i Boston Red Sox che hanno perso 6 delle ultime 10 partite. Problemi in attacco ma anche in rotazione con Pivetta tornato con i piedi per terra e Chris Sale che si è tornato ad infortunare appena rientrato. Qui di seguito il power ranking (tra parentesi la stima della percentuale di vittorie con cui dovrebbero chiudere).

1 Los Angeles Dodgers (.702)

2 New York Yankees (.675)

3 Houston Astros (.643)

4 New York Mets (.630)

5 Atlanta Braves (.600)

6 Philadelphia Phillies (.582)

7 Toronto Blue Jays (.564)

8 St. Louis Cardinals (.559)

9 Minnesota Twins (.544)

10 San Diego Padres (.542)

11 Milwaukee Brewers (.540)

12 Seattle Mariners (.538)

13 Tampa Bay Rays (.529)

14 San Francisco Giants (.520)

15 Baltimore Orioles (.510)

16 Chicago White Sox (.510)

17 Cleveland Guardians (.509)

18 Boston Red Sox (.500)

19 Texas Rangers (.488)

20 Miami Marlins (.476)

21 Los Angeles Angels (.470)

22 Arizona Diamondbacks (.466)

23 Chicago Cubs (.438)

24 Colorado Rockies (.435)

25 Cincinnati Reds (.428)

26 Kansas City Royals (.416)

27 Detroit Tigers (.392)

28 Pittsburgh Pirates (.382)

29 Oakland A’s (.376)

30 Washington Nationals (.362)

I big match del Weekend MLB

VENERDI

Ny Mets-Philadelphia Phillies

NYM Max Scherzer v PHI Rangers Suarez

Scherzer ha concesso 0ER con 11 strikeout in 7 inning nell’ultima vittoria contro i Braves. Ha vinto 2 sfide stagionali su 3 contro i rivali di Philadelphia ma i Phillies si presentano come una delle squadre più in forma del momento con 6 vittorie consecutive (12-1 nelle ultime 13).

Boston Red Sox-NY Yankees

BOS Nathan Eovaldi v NYY Doming German

German è andato a migliorare uscita dopo uscita nei primi 4 start di una stagione iniziata in ritardo per un infortunio. La settimana scorsa a St.Louis ha lanciato per la prima volta per 5 inning con 1 sola run concessa (ma gli Yankees hanno perso 0-1, bloccati in attacco).

SABATO

Cincinnati Reds-Chicago Cubs

CIN Graham Ashcraft v CHC Adrian Sampson

Ashcraft è il miglior pitcher come rendimento nelle scommesse (10-4, +12,52 unità) e sfida i pessimi Cubs.

Tampa Bay Rays-Baltimore Orioles

TB Shane McClanahan v BAL nd

Shane McClanahan è O/U 4-12 nelle ER concesse degli ultimi 16 start (+7.75 Unità / 39% ROI). Ha fine luglio ha perso a Baltimore nonostante una buona prestazione da 2ER e 7 strikeout in 7 inning.

DOMENICA

St.Louis Cardinals-Milwaukee Brewers

STL Miles Mikolas v MIL Aaron Ashby

Mikolas disastroso nell’ultima uscita in Colorado (14 valide e 10ER in 2.2 inning!). Il 29 maggio a St.Louis ha concesso 6ER in 5.2IP nella sconfitta dei Cardinals contro i Brewers. Ashby invece ha concesso 0ER in 4IP ad inizio stagione a Milwaukee e ha portato i suoi alla vittoria contro i Cardinals.

Boston Red Sox-NY Yankees

BOS nd v NYY Jameson Taillon

La grande rivalità nel Sunday Night per una domenica da non perdere. I Red Sox nel momento in cui scriviamo non hanno ancora confermato lo starter mentre i Bronx Bombers partiranno con Taillon che è anche il 5° miglior pitcher della lega come rendimento nelle scommesse (17-5, +7.11). Al momento gli Yankees sono avanti 6-4 in stagione contro i Red Sox. In queste 10 partite abbiamo visto 8 Over (sempre Over nei 7 scontri più recenti).

Quote aggiornate sulla Major League Baseball

