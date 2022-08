MLB Power Ranking 19 Agosto 2022, come ogni fine settimana andiamo a fare il punto della situazione col power ranking di major league baseball, gli aggiornamenti delle quote anteposto, i big match del weekend e tante statistiche e consigli utili per le scommesse sul Baseball Americano.

MLB Power Ranking 19 Agosto 2022: Betting Trends

Nell’ultima settimana prevalenza di partite da Under, il 56.5%. Rispetto all’ultimo aggiornamento non cambia la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, i Baltimore Orioles che rimangono stabili con +24.48 unità di profitto. In 2° posizione si allontanano i NY Mets (-15.18) che perdono circa un paio di unità mentre i Seattle Mariners (+10.03) raggiungono il podio grazie a 5 vittorie nelle ultime 6, un rendimento che gli ha permesso di superare addirittura Houston Astros (+9.28) e LA Dodgers (+8.81).

Al contrario i peggiori sono i LA Angels (-21.54) che hanno bruciato un altro paio di unità Precipitano anche i Miami Marlins (-16.50), pessimi pure nei rendimenti nelle scommesse, poi arrivano gli immancabili Washington Nationals (-16.28). Di seguito la top 5 e la flop 5 nei rendimenti nelle scommesse.

Facciamo un veloce aggiornamento anche sui migliori e sui peggiori pitcher come rendimento nelle scommesse. Al comando c’è sempre Graham Aschcraft con +11.52 unità di profitto mentre sul fondo troviamo un disastroso Patrick Corbin (-16.05). Ecco la top-5 e la flop-5 tra i singoli pitcher.

I LA Dodgers rimangono la squadra da battere, forti del miglior record, e sulla carta sono la squadra più completa tra attacco e difesa. In 2° posizione qui reggono ancora i NY Yankees, anche se la situazione è preoccupante e dietro incalzano gli Houston Astros e i NY Mets, ma attenzione anche ai campioni in carica, gli Atlanta Braves, per non parlare dei San Diego Padres che rientrano stabilmente in top-10, anche se al momento i grandi colpi di mercato nella trade deadline, Juan Soto, Josh Bell, e Brandon Drury, stanno un pò deludendo e Tatis non rientrerà. Tra le squadre calde attenzione anche ai Cleveland Guardians che zitti zitti rimangono in corsa per la vittoria divisionale.

Si segnala invece il calo dei Toronto Blue Jays che tornano a perdere un paio di posizioni. I canadesi stanno vivendo una stagione di alti e bassi, e non appena sembrano riprendersi ecco che arriva una serie di sconfitte che torna a ricacciare indietro i Blue Jays negli indici di gradimento. L’attacco ha grande potenziale, ma non sempre riesce a sopperire ad una rotazione non sempre impeccabile, anche perchè due elementi importanti come Yusei Kikuchi e Jose Berrios stanno giocando una stagione davvero insufficiente, per usare un eufemismo. Sul fondo, e in calo, segnaliamo anche i Miami Marlins che nonostante abbiano la stella Sandy Alcantara, favorito per il Cy Young, sono tra le peggiori formazioni per colpa di un attacco davvero negativo.

1 Los Angeles Dodgers (.690)

2 New York Yankees (.639)

3 Houston Astros (.630)

4 New York Mets (.601)

5 Atlanta Braves (.601)

6 Philadelphia Phillies (.559)

7 St. Louis Cardinals (.537)

8 San Diego Padres (.526)

9 Toronto Blue Jays (.526)

10 Milwaukee Brewers (.519)

11 Minnesota Twins (.517)

12 Tampa Bay Rays (.510)

13 Seattle Mariners (.508)

14 San Francisco Giants (.503)

15 Cleveland Guardians (.501)

16 Baltimore Orioles (.498)

17 Chicago White Sox (.491)

18 Boston Red Sox (.480)

19 Texas Rangers (.470)

20 Los Angeles Angels (.454)

21 Arizona Diamondbacks (.453)

22 Miami Marlins (.450)

23 Chicago Cubs (.422)

24 Colorado Rockies (.402)

25 Cincinnati Reds (.397)

26 Kansas City Royals (.396)

27 Detroit Tigers (.361)

28 Pittsburgh Pirates (.358)

29 Oakland Athletics (.356)

30 Washington Nationals (.344)

I big match del Weekend MLB

VENERDI

Pittsburgh Pirates-Cincinnati Reds

PIT Bryce Wilson v CIN Graham Ashcraft

Non è certamente un big match ma sul monte di lancio c’è il miglior pitcher come rendimento nelle scommesse, Graham Ashcraft (5-3, 3.96 ERA) che negli ultimi 4 start ha lanciato per 27 inning tenendo un 2.33 ERA. I Reds sono leggermente favoriti @1.86 nonostante giochino in trasferta contro i Pirates che schiereranno Bryse Wilson (2-7, 5.93 ERA) al via sul monte di lancio.

Minnesota Twins-Texas Rangers

MIN Dylan Bundy v TEX Martin Perez

Anche questo non è certamente un partitone, ma pure qua c’è interesse sul monte di lancio con il 2° miglior pitcher della major per gli scommettitori, Martin Perez (9-3, 2.79 ERA) in questa sfida tra veterani con Dylan Bundy (6-5, 4.76 ERA) al via per i Twins. Bundy è però 7-2, 3.45 ERA in carriera contro Texas mentre Perez è 0-3, 5.54 ERA contro gli ex Twins. Inoltre Perez ha concesso 6 euns (3 fuori campo) il 9 luglio scorso contro Minnesota, anche se i Rangers vinsero 9-7 grazie all’attacco. Oggi i Rangers si giocano da underdogs @2.20.

SABATO

NY Yankees-Toronto Blue Jays

NYY Gerrit Cole v TOR Mitch White

Che sta succedendo agli Yankees? Ma possiamo dire anche, che sta succedendo a Gerrit Cole (9-5, 3.30 ERA)? La stella del monte di lancio dei Bronx Bombers si è ripreso con una grande prova a Seattle, ma nelle precedenti 2 partite aveva concesso 11ER in 12 IP contro Mariners e Royals. Toronto parte per la 3° volta col nuovo arrivato in rotazione, Mitch White (0-1, 3.86 ERA).

Cleveland Guardians-Chicago White Sox

CLE Shane Bieber v CHW Johnny Cueto

Interessante sfida divisionale con i Guardians che schierano Shane Bieber (8-6, 3.18 ERA) ma dall’altra parte c’è un eccezionale Johnny Cueto (5-5, 2.78 ERA) anche se a fine luglio ha perso in casa contro Cleveland a cui concesse 3ER in 7 inning in cui però non mi a segno nemmeno un singolo strikeout. La lineup di Cleveland rimane la migliore come strikeout subiti (7.04 ogni 9 inning).

DOMENICA

Atlanta Braves-Houston Astros

ATL Charlie Morton v HOU Jose Urquidy

Partitone tra due contente per le World Series. Per Atlanta Charlie Morton (6-5, 4.04 ERA) in ripresa con 0ER in 6.2 IP contro l’attacco dei Mets, anche se è una stagione difficile per il veterano dei Braves. Sul monte di lancio di Houston Jose Urquidy ha concesso 5ER in soli 5 inning (con 3 fuori campo) la settimana scorsa in casa contro Texas, attacco molto meno forte rispetto a quello dei Braves che però ha sempre un problema, subisce troppi strikeout (28° in MLB con 9.29K/9IP).

Baltimore Orioles-Boston Red Sox

BAL Deam Kremer v BOS Nick Pivetta

Sunday Night tra due rivali divisionali agli antipodi. Deludenti i Red Sox, che in molti pensavano in corsa playoffs anche quest’anno, e gli Orioles che invece stanno sorprendendo e in corsa per la post-season ci sono ancora incredibilmente, nonostante qualche cessione importante nella trade deadline (Trey Mancini su tutti). Per domenica notte a Camden i padroni di casa schierano Dean Krames (5-4, 3.58 ERA) mentre per i Red Sox Nick Pivetta (9-9, 4.28 ERA) dopo un avvio sopra le attese ha subito una pesante regressione che lo ha portato a concedere 31ER negli ultimi 7 start (8 fuori campo).

Quote aggiornate sulla Major League Baseball

Al contrario del power ranking, nelle lavagne delle scommesse antepost gli Yankees sprofondano dal 1° al 4° posto in poche settimane tra i favoriti per le World Series 2022 dove ora sono i LA Dodgers la squadra da battere con gli Houston Astros come principale avversario e poi i NY Mets che hanno messo la freccia sui cugini della Grande Mela.

