MLB Power Ranking 26 Agosto 2022. Rubrica del weekend con tante notizie, statistiche e consigli utili per le scommesse sulla Major League Baseball.

MLB Power Ranking 26 Agosto 2022: Betting Trends

I Baltimore Orioles (+26,77 unità) continuano a sorprendere e non mollano nemmeno un incredibile corsa playoffs su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo in pre-season, siamo onesti. In 2° posizione, ma molto staccati come rendimento nelle scommesse, i NY Mets (+15,84) e poi arrivano appaiati gli LA Dodgers (+10.19) e gli Houston Astros (+10.19).

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella degli LA Angels (-26.66) seguiti da Miami Marlins (-19.13) e i deludenti San Francisco Giants (-14.61).

Tra i singoli pitcher non cambia il migliore come rendimento nelle scommesse, Graham Ashcraft (+10.52 unità) seguito da Martin Perez (+9,11) e Ranger Suarez (+8.07) in forte ascesa.

Il peggior pitcher è un classico, Patrick Corbin (-17.05). Molto male anche Mike Minor (-9.46) e Hunter Greene (-9.20) dei Reds, che al contrario del compagno di squadra Ashcraft, stanno perdendo con continuità. Non si riprende nemmeno Frankie Montas (-9.11), anche il passaggio da Oakland a NYY non ha sortito effetti positivi per il neo pitcher degli Yankees.

MLB Power Ranking 26 Agosto 2022: Primi 5 Inning

Vediamo anche i dettagli sulle scommesse F5, ovvero sui primi 5 inning. I NY Mets (+19.40 unità) continuano ad essere i migliori davanti a Houston Astros (+16.05) e LA Dodgers (+12.60), poi ci sono gli Arizona Diamondbacks (+9.30). Di recente però nessuno ha avuto il rendimento F5 dei Tampa Bay Rays con 8-1-1 (+6.10) nelle ultime 10 partite.

La peggior squadra in F5 è quella dei Colorado Rockies (-28.49), seguiti da Washington Nationals (-25.69) e anche in questo caso arrivano i San Francisco Giants (-17.66).

Milwaukee Brewers (O/U 66-50-7) miglior squadra da Over negli inizi di partita mentre la miglior squadra da Under in F5 è quella degli LA Angels (O/U 48-68-8).

Tra i singoli pitcher al comando dei rendimenti in F5 abbiamo ancora Paul Blackburn (+11.86) ma dietro sale a grandi falcate Zach Gallen (+10.28). Completa il podio Jose Urquidy (+9.32). Al contrario il peggior pitcher in F5 è sempre Joan Adon (-13.00) mai vincente in F5 e che ormai ha perso da tempo il posto in rotazione per Washington. Dietro c’è un pitcher che invece continua a giocare eccome, e che sta deludendo, Sean Manaea (-9.35).

MLB Power Ranking 26 Agosto 2022: Guardians in ripresa, Padres ancora deludenti

Doveva essere una stagione di calo per i Cleveland Guardians, ma la franchigia dell’Ohio sta sorprendendo tutti, ad iniziare da Twins e White Sox con cui continua a contendersi la division di AL Central dove al momento è la favorita dalle quote. Balzo dentro alla top-10 anche per i Tampa Bay Rays che hanno vinto 8 delle ultime 10 partite e che zitti zitti stanno riducendo il gap divisionale con gli Yankees che invece da dopo l’All Star Game stanno faticando molto, anche se di recente hanno dato segnali di ripresa, soprattutto con le 2 vittorie alle Subway Series contro i Mets.

I Rays hanno scavalcato anche i San Diego Padres che dopo i fasti e il grande hype sulla trade deadline, hanno avuto la notizia di Tatis fuori per tutto il resto della stagione, e Soto con i nuovi acquisti non sta rendendo quanto atteso. Non si arresta nemmeno l’emorragia di risultati (e lo abbiamo visto anche nei rendimenti nelle scommesse) dei Los Angeles Angels che hanno perso 8 delle ultime 10 partite e nemmeno il rientro di Mike Trout sembra bastare a risollevare LAA.

Ecco il Power ranking (tra parentesi le percentuali di vittorie stimate a fine stagione, e quindi il valore delle varie squadre).

1 Los Angeles Dodgers (.709)

2 New York Yankees (.627)

3 Houston Astros (.623)

4 Atlanta Braves (.601)

5 New York Mets (.601)

6 St. Louis Cardinals (.560)

7 Philadelphia Phillies (.557)

8 Toronto Blue Jays (.541)

9 Tampa Bay Rays (.526)

10 San Diego Padres (.526)

11 Milwaukee Brewers (.514)

12 Seattle Mariners (.513)

13 Minnesota Twins (.510)

14 Cleveland Guardians (.509)

15 San Francisco Giants (.492)

16 Baltimore Orioles (.485)

17 Chicago White Sox (.485)

18 Texas Rangers (.480)

19 Boston Red Sox (.474)

20 Arizona Diamondbacks (.447)

21 Miami Marlins (.440)

22 Los Angeles Angels (.436)

23 Chicago Cubs (.431)

24 Colorado Rockies (.409)

25 Cincinnati Reds (.399)

26 Kansas City Royals (.388)

27 Detroit Tigers (.370)

28 Oakland Athletics (.354)

29 Pittsburgh Pirates (.348)

30 Washington Nationals (.347)

I big match del Weekend MLB

VENERDI

Boston Red Sox-Tampa Bay Rays

BOS Michael Wacha v TB JT Chargios

Interessante matchup tra Tampa, la miglior squadra come rendimento in F5 nelle ultime 10 partite, e Boston che schiera Michael Wacha, uno dei migliori pitcher nei primi 5 inning, con un record quasi perfetto di 10-1-4 (quasi il 91% di vittorie in F5). Al momento Boston leggermente favorita in F5 @1.83 con rimborso in caso di pareggio. In quota @2 Tampa che schiera Chargios che non lancia dal 9 aprile, quando si è infortunato.

Seattle Mariners-Cleveland Guardians

SEA Logan Gilbert v CLE Shane Bieber

Scontro importante nela corsa ai playoff di AL e bella sfida anche al via sul monte di lancio, anche se Logan Gilbert è in calo con 7.20 ERA, 1.73 WHIP negli ultimi 3 start, arco di tempo in cui Shane Bieber invece ha lanciato molto bene con 1.33 ERA, 1.03 WHIP e altri 18 strikeout in 20.1 IP.

SABATO

Toronto Blue Jays-LA Angels

TOR Alek Manoah v LAA Shohei Ohtani

Altra bella sfida sul monte di lancio nella partita del pomeriggio che apre il sabato. Dopo alcune prove in calo, Alec Manoah è tornato a lavorare bene sul monte di lancio la settimana scorsa a NYY (1ER e 8 strikeout in 6 inning). Qualche scricchiolio anche per Shohei Ohtani che però nelle ultime 10 partite ha comunque un ottimo 1.6ER di media concesse. Il 26 maggio scorso ha perso contro Toronto con 5ER (2 fuori campo) in 6 inning (e nonostante 10 strikeout). Il giorno dopo Manoah ha invece portato i Blue Jays alla vittoria con 2ER (9 strikeout) in 6 inning. Gli Angels sono sempre la peggior squadra come strikeout subiti. Manoah ha tenuto una media di 6.0 strikeout nelle ultime 10 prestazioni.

Miami Marlins-LA Dodgers

MIA Sandy Alcantara v LAD Dustin May

Il favorito AL Cy Young, Sandy Alcantara, torna a sfidare i Dodgers, la miglior lineup della major in runs segnate (5.44) e OPS (.790), praticamente l’unica che quest’anno ha messo in difficoltà la stella del monte di lancio di Miami. Alcantara non ha mai lanciato bene in stagione contro i Dodgers, e proprio la settimana scorsa ha giocato la sua prestazione più veloce in stagione, contro LAD a cui ha concesso 110 valide e 6ER in soli 3.2 IP. Per i Dodgers secondo start per Dustin May che ha giocato il primo la settimana scorsa proprio contro Miami lasciata a secco lungo 5 inning quasi perfetti in cui ha concesso solo 1 valida.

DOMENICA

Washington Nationals-Cincinnati Reds

WAS Patrick Corbin v CIN Nick Lodolo

Non è certamente un big match, anzi sulla carta è una delle partite più brutte, ma per i Nationals parte Patrick Corbin, peggior pitcher come rendimento nelle scommesse, anche se arriva da una buona prova a San Diego. Per i Reds Nick Lodolo ha splitatto le ultime 2 prestazioni, entrambe giocate contro Philadelphia. In casa ha dominato con 0ER e 8 strikeout in 7IP, peggio l’uscita dopo in trasferta con 4ER e 5 strikeout in 5.1IP. Del resto in stagione Lodolo è ottimo in casa (2.93 ERA) ma pessimo in trasferta (7.49 ERA) dove ha però un sample size molto scarso avendo giocato solo 17 inning lontano da Cincinnati.

St.Louis Cardinals-Atlanta Braves

STL Adam Wainwright v ATL Jake Odorizzi

Un bel Sunday Night tra due degli attacchi più pericolosi della major. Ci sarà lavoro per i pitcher al via. Per i Cardinals vedremo Adam Wainwright che dopo la brutta prova contro NYY si è rimesso in piedi con 3ER negli ultimi 3 start (22 inning) dove ha chiuso anche un complete game in casa contro Milwaukee. Per i Braves Jake Odorizzi non è sempre impeccabile, ma sta lanciando meglio in trasferta (3.72 ERA) che in casa.

Quote aggiornate sulla Major League Baseball

Quote premi individuali

