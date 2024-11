L’ItalBasket è pronta per tornare in campo e per tentare la qualificazione ai prossimi europei di pallacanestro, Euro Basket 2025 che si giocherà dal prossimo 27 agosto in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. Gli azzurri iniziano con la doppia sfida contro l’Islanda. Squadre in campo venerdì 22 novembre. Pronostici Basket Qualificazioni Europei 2025.

Pronostici Basket Qualificazioni Europei 2025: gli azzurri tornano in campo il 22 novembre contro l’Islanda

L’Italbasket torna in campo per le Qualificazioni agli Europei 2025 con il match di venerdì 22 novembre quando gli azzurri affronteranno a Reyjkjavick l’Islanda per la quarta giornata del girone B che mette in palio i pass per i prossimi Europei di pallacanestro, EuroBasket 2025.

I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono reduci da due successi in altrettante partite disputate contro Turchia e Ungheria. Dopo l’impegno di venerdм Italia e Islanda si ritroveranno di fronte a Reggio Emilia (sempre alle ore 20:30) per il back-to-back, con le ultime due giornate previste a febbraio 2025.

Bilancio di una vittoria ed una sconfitta invece per l’Islanda, con la squadra nordica che ha rispettato il fattore campo contro l’Ungheria (70-65) perdendo poi di un solo punto (76-75) nella successiva trasferta in Turchia.

Guida TV Islanda-Italia: qualificazioni EuroBasket 2025

Palla a due che verrа alzata al Laugardalshöll Sport Centre di Reyjkavik (Islanda) alle ore 20:30. La diretta TV sarа disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN.

Il format delle qualificazioni ai prossimi europei di pallacanestro

Le 32 squadre sono suddivise in otto raggruppamenti, dei quali l’attuale situazione и esplicata qui sotto. In verde scuro i Paesi che, allo stato attuale delle cose, avrebbero l’accesso alla rassegna continentale.

I punti sono 2 per la vittoria e 1 per la sconfitta, da regolamento FIBA. i qualificano tre selezioni su quattro per ciascun girone, data la formula a 24 del torneo europeo. Il numero scende a due quando in un gruppo c’è un Paese giа organizzatore.

Girone A

1 Slovenia 4

2 Israele 3

3 Portogallo 3

4 Ucraina 2

Girone B

1 Italia 4

2 Turchia 3

3 Islanda 3

4 Ungheria 2

Girone C

1 Belgio 4

2 Lettonia 4

3 Spagna 2

4 Slovacchia 2

Girone D

1 Germania 3

2 Montenegro 3

3 Bulgaria 3

4 Svezia 3

Girone E

1 Francia 4

2 Bosnia ed Erzegovina 3

3 Croazia 3

4 Cipro 2

Girone F

1 Grecia 4

2 Cechia 3

3 Gran Bretagna 3

4 Paesi Bassi 2

Girone G

1 Serbia 4

2 Finlandia 3

3 Danimarca 3

4 Georgia 2

Girone H

1 Estonia 4

2 Macedonia del Nord 3

3 Lituania 3

4 Polonia 2

