Torna in campo la grande pallacanestro del vecchio continente visto che questa settimana si giocano due match validi per le qualificazioni ai prossimi europei di basket. L’Italia è in campo giovedì 20 febbraio contro la Turchia e domenica 23 contro l’Ungheria. Pronostici Eurobasket 20-23 febbraio 2025.

Pronostici Eurobasket 20-23 febbraio 2025: programma e classifica

Vediamo il programma completo dei match di qualificazione agli Europei di basket 2025, che si giocheranno dal 20 al 23 febbraio con la 5° e la 6° giornata.

La classifica attuale del girone azzurro: Italia e Turchia 3-1, Islanda 2-2, Ungheria 0-4. Azzurri e turchi hanno già il pass in tasca, ma per l’Islanda la questione primo posto non è ancora chiusa (come neppure quella della qualificazione).

Una vittoria dell’Italia sulla Turchia darebbe la certezza del primo posto, cosa che sarebbe possibile anche perdendo di meno di 7 punti e vincendo con l’Ungheria a patto che la Turchia esca sconfitta dal confronto con l’Islanda. Una vittoria con più di 8 punti di scarto, invece, regalerebbe ai turchi il primato del gruppo.

Le convocazione dell’ItalBasket

La prima gara, quella contro la Turchia, è in programma il 20 febbraio alle ore 20:30 locali (le 18:30 in Italia) a Istanbul, mentre il secondo impegno vedrà l’Italbasket tornare a Reggio Calabria presso il PalaCalafiore domenica 23 febbraio alle 20:30.

Il CT Gianmarco Pozzecco ha inizialmente pre-convocato 20 giocatori per questa finestra di qualificazioni all’Eurobasket, ma ha ridotto poi la lista a 18 elementi, decidendo di rinunciare a Tommaso Baldasso e Davide Moretti. Di seguito la lista completa dei convocati per il ritiro nel Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa:

1 Nico Mannion

2 Dame Sarr

18 Matteo Spagnolo

19 Gabriele Procida

20 Saliou Niang

21 Grant Basile

22 Giordano Bortolani

24 Francesco Ferrari

28 Davide Casarin

30 Gugliemo Caruso

34 Leonardo Totè

35 Mouhamet Diouf

37 Matteo Librizzi

38 Riccardo Rossato

40 Luca Severini

44 Sasha Grant

45 Nicola Akele

54 Alessandro Pajola

Analisi Turchia-Italia: qualificazioni EuroBasket del 20 febbraio

Riparte da Istanbul l’Italbasket impegnata nella qualificazione dei prossimi europei di basket. Turchia–Italia sono già qualificate, ma attualmente si trovano appaiate in testa con 7 punti e si giocano quindi il primo posto nel raggruppamento B, una posizione che potrebbe essere anche molto utile in sede di sorteggio delle avversarie per la fase finale.

La nazionale turca può contare sul fattore campo e sulla voglia di rivalsa dopo il match dell’andata perso a Pesaro per 87-80. Si è trattato del 6° successo azzurro negli 8 precedenti più recenti contro questo avversario considerando tutte le competizioni.

Guida TV. Appuntamento con la palla a due presso il TBF Development Center di Istanbul alle 18:30 italiane con diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder satellitare) e in live streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e Dazn.

Analisi Italia-Ungheria: qualificazioni EuroBasket del 23 febbraio

A distanza di tre giorni dal primo impegno, l’Italia tornerà in campo per l’ultima gara delle qualificazioni agli Europei contro l’Ungheria ed è assai probabile che assisteremo a tante rotazioni, anche perché i magiari sulla carta sono una selezione abbordabile, che nelle prime 4 gare del torneo ha sempre perso.

Senza la possibilità di qualificarsi per la fase finale degli Europei, l’Ungheria cercherà di onorare l’impegno, anche se nelle quattro partite già giocate ha messo in difficoltà solamente la Turchia nella partita di novembre. Contro l’Italia, invece i magiari hanno perso all’andata in casa con il netto punteggio di 62-83 a febbraio 2024. Considerando tutte le competizioni, il bilancio dell’Italia è di 4-1 nei confronti di questa selezione dal 2008 ad oggi, avendo perso solo il primissimo incrocio e vincendo i 4 più recenti.

Guida TV. Appuntamento con la palla a due domenica alle ore 20:30 presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria, che riabbraccia la nazionale italiana di basket a distanza di 20 anni dall’ultima apparizione. La diretta TV della partita sarà un esclusiva di Sky Sport Uno (canale 201), con streaming live disponibile su SkyGO, Now TV e Dazn.

