Pronostici Finale Eurocup 2022, mercoledì sera alle ore 20:30 alla Segafredo Arena la Virtus Bologna ha l’occasione di fare la storia contro il Bursaspor nella finalissima di questa competizione di pallacanestro europea. Le V-nere giocano in casa e sono favorite dalle quote.

Pronostici Finale Eurocup 2022: Virtus Bologna-Bursaspor

La Virtus Bologna affronta da favorita la finale di EuroCup che la vede scendere in campo nel palazzetto di casa contro i turchi del Bursaspor. Le V Nere, che pochi giorni fa hanno eliminato il Valencia in semifinale, sono avanti nei pronostici dei betting analyst di Sisal, che vedono il successo dei campioni d’Italia in carica @1,33, mentre la vittoria esterna del Bursaspor vale @3,20 la posta.

Padroni di casa nettamente avanti anche sui quattro quarti, con l’«1» @1,36 e il «2» alto @3,40, mentre la «X» dopo l’ultimo quarto si gioca @16. Virtus favorita anche a metà gara, con l’«1» dopo il primo tempo @1,48, contro il @2,60 del «2». Per quanto riguarda il numero di punti messi a segno, l’Over 160,5 prevale @1,72, mentre l’Under paga @2 volte la posta.

3

Pronostici Finale Eurocup 2022: precedenti favorevoli agli emiliani

Nelle due sfide stagionali ha sempre vinto la Virtus. Le V-Nere si sono imposte all’andata in Turchia lo scorso ottobre per 101-83 con Hervey e Belinelli mattatori rispettivamente con 18 e 15 punti. Anche al ritorno a Bologna le V-Nere vinsero 98-94 nonostante un Andrews incontenibile da 37 punti per i turchi.

In questi due precedenti abbiamo assistito a 188.0 punti totali di media, un numero ben più alto rispetto alla linea richiesta per questa sfida che comunque è una finale, e siamo certi che le difese non si tireranno indietro, anche se in ogni caso proprio OVER 160.5 è forse la giocata più interessante. Il Bursaspor è una squadra che in tutte le competizioni non ha mai segnato meno di 84 punti nelle ultime 10 partite.

La Virtus ha un ottima difesa ma su questa linea ci sta comunque l’Over. La formazione di Bologna ha segnato 83 punti in ognuna delle ultime 2 uscite in Europa. Entrambe potrebbero superare gli 80 punti anche in questa finale, assicurandoci l’Over, e considerando che anche l’Overtime non è impossibile e ci verrebbe in aiuto.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.