Scommesse Basket: iniziano le coppe europee, vediamo le quote antepost di Eurolega, Eurocup e Champions League

Da martedì 29 settembre 2020 torna in campo il Basket Europeo con le coppe di Eurolega, Eurocup e Champions League e tante squadre azzurre impegnate.

Vediamo analisi e pronostici vincenti basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Quote Antepost Eurocup 2020-21

Iniziano le coppe europee. Martedì 29 settembre ci sono 3 partite di Eurocup, con due italiane in campo in Bursaspor-Trento e Buducnost-Brescia. Sia Trento che Brescia sono sfavorite intorno @3.20. Domani altre 2 partite tra cui Lietkabelis-Virtus Bologna (e qui le V nere sono favorite @1.30) e Venezia-Unics Kazan (anche qui lagunari favoriti @1.30). Le V Nere sono anche l favorite per la vittoria finale secondo le quote antepost dei bookmaker:

Virtus Bologna 3,75

Cb Malaga 5,50

Unics Kazan 8,00

Kk Partizan Beograd 8,00

Bc Lokomotiv Kuban 10

Club Joventut Badalo 12

Cb Gran Canaria 15

Bc Andorra 15

Reyer Venezia 20

As Monaco 25

Ratiopharm Ulm 30

Metropolitans 92 35

Cedevita Olimpija 35

Asp Promitheas 35

Jeunesse Laique Bour 35

Kk Buducnost Podgori 40

Nanterre 50

Aquila Basket Trento 50

Brescia Leonessa 60

Bahcesehir Koleji 75

Bursaspor 100

Bc Lietkabelis Panev 150

Antwerp Giants 150

Kk Mornar Bar 200

Quote Antepost Champions League 2020-21

Mercoledì si giocano anche le prime di Champions League dove i greci dell'Aek Atene sono al comando dell lavagne per la vittoria finale.

Aek Atene 3,50

H. Jerusalem 5,00

Zaragozza 5,00

Tenerife 6,50

San Pablo Burgos 8,00

Nymburk 12

Turk Telekom 15

Dijon 15

Quote Antepost Eurolega 2020-21

E' da giovedì che si fa sul serio con l'Eurolega in campo anche venerdì quando Milano esordirà a Monaco contro il Bayern. Olimpia favorita @1.35 e con quota in calo per la prima sfida. Nelle quote antepost sulla miglior squadra in Regular Season è un testa a testa tra Barcellona e Cska Mosca. Subito dietro ci sono anche Anadolu Efes e Real Madrid come papabili per la vittoria. In seconda fascia l'Olimpia Milano con quota in doppia cifra @15 assieme al Maccabi Tel Aviv.

Barcellona 3,50

Cska Mosca 3,75

Anadolu Efes 3,75

Real Madrid 4,50

Maccabi Tel Aviv 15

Olimpia Milano 15

Fenerbahce 20

Olympiakos 33

Khimki Mosca 33

Panathinaikos 50

Valencia Basket 75

Zenit St. Pietroburg 75

Baskonia Vitoria 75

Zalgizis Kaunas 100

Stella Rossa 150

Bayern Monaco 150

Alba Berlino 250

Asvel Lyon Villeurba 250

