Scommesse Basket: analisi e pronostici sulla 2a giornata di Eurolega. Olimpia Milano favorita contro il Lyon Villeurbanne

Torna in campo la competizione di pallacanestro più importante nel vecchio continente, l'Eurolega in programma l'8 e il 9 ottobre 2020. L'Olimpia Milan sfida il Lyon Villeurbanne.

Vediamo analisi e pronostici vincenti basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 2a giornata Eurolega

L'Olimpia Milano ha esordito in Euroleague la settimana scorsa con la vittoria a Monaco contro il Bayern, una vittoria comunque non semplice e arrivata grazie alla tripla di Shields a 7 secondi dalla fine.

Ora la squadra di Ettore Messina si prepara ad affrontare da favorita anche la seconda giornata. Venerdì sera l’Armani Exchange giocherà in casa contro i francesi dell’Asvel Villeurbanne che invece hanno perso la prima contro il Valencia.

Sulla carta Milano è ampiamente più forte, con Delaney e compagni che si giocano @1.20 per la vittoria in testa a testa e hanno un handicap di -9.5 punti, quindi i bookmakers si attendono una vittoria in doppia cifra per la squadra meneghina.

Tra le altre sfide di questo turno segnaliamo l'infuocato derby greco Olympiakos-Panathinaikos, con quote in equilibrio (entrambe le squadre sono date @1.90 per la vittoria). Partita da seguire con particolare interesse anche perché l'Olympiakos sarà il prossimo avversario dell'Armani Exchange.

Derby anche in Germania: in Alba Berlino - Bayern Monaco con i bavaresi che rischiano un altra sconfitta, almeno stando alle quote che danno il Bayern sfavorito @2.10. Vediamo anche le quote antepost aggiornate per la vittoria finale del titolo di Eurolega. Barcellona sempre favorito, si allontana la CSKA Mosca che ha perso la prima partita proprio contro i blaugrana. Tra le favorite ci sono anche Efes e Real Madrid mentre l'Olimpia Milano è in seconda fascia e apre la serie di squadre in doppia cifra di quota @12 volte la posta.

QUOTE ANTEPOST EUROLEGA 2020-21

Barcellona 3,50

Anadolu Efes 4,50

Real Madrid 5,00

Cska Mosca 5,00

Olimpia Milano 12

Fenerbahce 15

Maccabi Tel Aviv 15

Olympiakos 25

Khimki Mosca 33

Panathinaikos Bc 33

Baskonia Vitoria 40

Valencia 50

Zenit St. Pietroburg 60

Bayern Monaco 60

Zalgizis Kaunas 75

Stella Rossa 100

Asvel Lyon Villeurba 200

Alba Berlino 200

