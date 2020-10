Scommesse Basket Eurolega: Doppio impegno settimanale di Eurolega per Milano impegnata contro l'Olympiakos e in casa contro il Real. Si gioca anche la 3a giornata di Eurocup

Torna l'Eurolega, la principale coppa di pallacanestro europea, con la 3a giornata della stagione regolare al via dal 13 ottobre. Dal 15 poi si giocherà anche la 4a giornata e Milano ospiterà il Real Madrid. In settimana ci sono anche 4 squadre italiane impegnate nel 3° turno di Eurocup.

Vediamo analisi e pronostici vincenti basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 3a e 4a giornata Eurolega

I match dei turni tre e quattro di Eurolega 2020-2021 dello Zenit San Pietroburgo non si terranno, lo comunica la lega stessa tramite il suo sito ufficiale. Ciò è dovuto al fatto che diversi giocatori dello Zenit sono risultati positivi al covid e, dunque, lo Zenit non ha a disposizione gli otto giocatori necessari per iniziare, da regolamento, un match della massima competizione continentale.

Tutto ok e tutti negativi invece i tamponi per l'Olimpia Milano dopo la partita (vinta) con L'Asvel. La squadra di Ettore Messina giocherà in trasferta in Grecia contro l'Olympiakos che arriva dalla vittoria nel derby contro il Pana, interrompendo una serie di 3 sconfitte mentre Milano continua a vincere in tutte le competizioni (17 successi consecutivi). Le quote per la trasferta greca sono però in massimo equilibrio con entrambe le squadre @1.90 di quota per la vittoria.

In Real Madrid-Khimki Mosca prova semplice per il Real che il 16 ottobre sarà la prossima avversaria dell'Olimpia nel big match a Milano. Nel 3° turno tra le partite del martedì spicca anche lo scontro spagnolo Valencia-Barcellona col Barca favorito @1.70 anche in trasferta, dopo la brutta sconfitta in casa dello Zenit con cui i blaugrana non hanno dato seguito alla bella vittoria sul CSKA, per quelle che rimangono comunque le grandi favorite dalle quote antepost per la vittoria finale:

Vittoria Eurolega 2020/21

Barcellona 3,50

Cska Mosca 4,50

Anadolu Efes 5,00

Real Madrid 6,00

Olimpia Milano 12

Fenerbahce 12

Maccabi Tel Aviv 15

Olympiakos 25

Panathinaikos Bc 40

Khimki Mosca 50

Baskonia Vitoria 50

Valencia 50

Zenit St. Pietroburg 50

Bayern Monaco 60

Zalgizis Kaunas 75

Stella Rossa 100

Asvel Lyon Villeurba 250

Alba Berlino 250

Analisi e scommesse 3a giornata Eurocup

In campo anche la 3a giornata di Eurocup dal 13 ottobre con le prime 4 partite, tra cui Nanterre-Trento (la squadra italiana è sfavorita @2.75) e Andorra-Virtus Bologna. Quattro vittorie e una sconfitta, tra campionato e Coppa, per le V nere, 3-4 invece il bilancio per Andorra. V nere sempre senza Alessandro Pajola, mentre non ci dovrebbero essere problemi in casa MoraBanc, che ha di recente aggiunto il polacco Tomasz Gielo come ala-centro. La Virtus è leggermente sfavorita @2.00.

Mercoledì si continua con altre 8 partite. In campo altre due squadre italiane, ad iniziare da Mornar Bar-Brescia. La Leonessa arriva da 2 vittorie tra campionato e coppa, il Mornar Bar da 3 successi e in casa è favoritissima @1.30. L'altra partita è Venezia-JL Bourg e qui abbiamo i lagunari favoriti sotto @1.30 di quota.

Segui ogni giorno il nostro PODCAST su YOUTUBE dove parliamo anche di basket italiano ed europeo.