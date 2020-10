Scommesse Basket Eurolega: rinviata la partita dell'Olimpia Milano contro lo Zenit. Il 22 e il 23 ottobre 2020 si gioca 5a giornata col derby Barcellona-Real Madrid

Tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2020 si gioca la 5a giornata di Eurolega anche se 3 partite sono state cancellate per il problema covid, tra cui Zenit-Olimpia Milano.

Vediamo analisi e pronostici vincenti basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 5a giornata Eurolega

Zenit Petersburg-Olimpia Milano, Alba Berlino-Baskonia e Anadolu Efes-Lyon Villeurbanne sono state tutte posticipate per il problema covid, ma la 5a giornata di Eurolega va comunque in scena e inizierà il 22 ottobre con Zalgiris Kaunas-Valencia. Lo Zalgiris è al comando, unica squadra con 4 vittorie su 4 ed è favorita anche contro gli spagnoli del Valencia @1.60.

Giovedì si giocano anche Panathinaikos-Fenerbahce (ospiti favoriti sotto @1.60 di quota, anche se entrambe sono reduci da 2 sconfitte consecutive in Euroleague) e Stella Rossa-CSKA Mosca (russi favoriti sotto @1.40, entrambe arrivano da una sconfitta in campo europeo ma il CSKA ha sempre battuto la Stella Rossa nelle ultime 5 sfide).

Venerdì si inizia con Khimki Mosca-Maccabi Tel Aviv (israeliani @1.70, Khimki è 0-4 ed è un altra squadra che ha avuto problemi di covid). In campo anche Bayern Monaco-Olympiakos (quote in equilibrio anche se gli ospiti sono leggermente favoriti intorno @1.80).

Grande attesa infine per il derby spagnolo tra due grandi club e due squadre tra le favorite per la vittoria finale: Barcellona-Real Madrid. Il Barca si gioca sotto @1.60 e del resto i blaugrana hanno iniziato con un record di 3 vittorie (l'ultima in overtime) e 1 sconfitta, al contrario del Real che ha molti problemi ed è nei piani bassi con 1-3. Il Real ha però vinto 6 degli ultimi 8 confronti diretti col Barca.

Segui ogni giorno il nostro PODCAST su YOUTUBE dove parliamo anche di basket italiano ed europeo.