Scommesse Basket Eurolega: Olimpia Milano torna in campo il 6 novembre 2020 a Valencia da sfavorita. Lo Zalgiris ospita il Real Madrid

L'Olimpia Milano non gioca in Euroleague dal 16 ottobre e torna in campo a Valencia dove gli uomini di Ettore Messina sono sfavoriti. Da non perdere anche Zalgiris-Real Madrid.

Vediamo analisi e pronostici vincenti basket con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e scommesse 7a giornata Eurolega

L'Olimpia Milano ha 2 partite in meno e non gioca in Eurolega dal 16 ottobre. La squadra di Ettore Messina torna in campo venerdì a La Fonteta contro il Valencia e da sfavorita in quota @2.45. Milano finora ha vinto 3 partite su 4 (Valencia è 3-2) e sta gestendo bene anche in campionato. Olimpia che ha battuto il Valencia in entrambe le sfide dello scorso anno contro il Valencia: 78-71 in casa e 83-81 OT a La Fonteta.

Di particolare interesse sarà il duello sotto le plance tra Bojan Dubljevic e Kyle Hines. Dubljevic finora ha mantenuto una media di 13.6 punti a partita, uniti a 5 rimbalzi e 1.2 palle recuperate; Hines, quattro volte campione europeo, ha una media di 9 punti, 2.5 rimbalzi e 1.3 assist.

L’allenatore Ettore Messina ha confermato che potrà contare nuovamente su Vladimir Micov. Micov era fuori da un mese abbondante, ovvero da quando Milano vinse la Supercoppa Italiana. Si tratta di uno dei tre uomini mancanti del quintetto base insieme a Kevin Punter e Malcolm Delaney. Contestualmente Valencia dovrà fare a meno del 23enne Vanja Marinkovic, il quale ha subito un infortunio alla spalla nel corso di una allenamento.

Il 7° turno sarà comunque aperto dalle prime 4 partite del giovedì tra cui Alba Berlin-Barcellona, con i blaugrana che hanno l'occasione di vincere la 5° partita di fila e di mettere pressione alla capolista Zalgiris Kaunas che ospiterà i grandi rivali del Barca, il Real Madrid che cerca di uscire dalla crisi con 4 vittorie di fila ed è favorito @1.42 nonostante i Blancos abbiano sempre perso in trasferta in Eurolega (0-3 con scarto medio -9.3 punti).

